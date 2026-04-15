- Pimco compra la emisión completa de Blue Owl
- Las acciones de Blue Owl rebotan y contagian al sector
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Después de semanas dominadas por titulares pesimistas, el mercado del crédito privado recibió ayer un pequeño rayo de luz en medio de la tormenta. Varias gestoras, presionadas por un aluvión de solicitudes de reembolsos ante el temor de que las compañías de software sufran por la disrupción de la inteligencia artificial, han comenzado a emitir bonos para reforzar su liquidez.
Una de las protagonistas ha sido Blue Owl, una de las firmas más señaladas durante esta corrección. En este contexto, la demanda y el interés por estos bonos se convierten en un termómetro clave para medir el grado de confianza de los inversores institucionales. Y, contra todo pronóstico, los resultados han sido más positivos de lo esperado.
Pimco compra la emisión completa de Blue Owl: un gesto de confianza en plena tormenta
El mercado de crédito privado vivió un movimiento inesperado después de que Pimco adquiriera la totalidad de una emisión de 400 millones de dólares realizada por Blue Owl Capital.
La operación llega en un momento de fuerte presión sobre el sector, marcado por dudas sobre:
- valoraciones
- liquidez
- estándares de préstamo
Esta tensión se refleja en el spread entre el rendimiento exigido a las emisiones de firmas cotizadas de crédito privado y los bonos de grado de inversión.
Ese diferencial se encuentra en máximos, señal de que los inversores exigen una prima elevada para asumir riesgo en este segmento.
La compra de Pimco se interpreta como un gesto de confianza en un mercado que atraviesa una fase de volatilidad intensa, especialmente afectado por las ventas masivas en fondos de crédito privado y por la exposición a empresas de software vulnerables a la disrupción de la IA.
Este movimiento, además, ha coincidido con otra operación relevante: un vehículo de crédito privado de Goldman Sachs vendió 750 millones de dólares en bonos el día anterior.
Las acciones de Blue Owl rebotan y contagian al sector
La acogida del mercado fue muy positiva: las acciones de Blue Owl rebotaron un 8% ayer tras haberse desplomado hasta un 46% desde comienzos de año. El optimismo se extendió también a otras compañías expuestas recientemente a las tensiones del crédito privado, como Ares Management (+5,6%), Apollo (+4,4%), BlackRock (+3%) y KKR (+2,3%), que registraron avances significativos en la sesión.
La incertidumbre sigue siendo elevada
La compra de Pimco ha actuado como un punto de inflexión en un mercado sometido a una presión creciente.
Aunque la operación envía un mensaje de confianza, las tensiones en spreads, las dudas sobre liquidez y la exposición a sectores sensibles a la IA mantienen la incertidumbre elevada.
El sector de crédito privado podría ver más emisiones en los próximos días, pero la selectividad seguirá siendo clave para los grandes inversores institucionales.
Cómo invertir en Blue Owl Capital desde XTB
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a Blue Owl Capital (OBDC.US), uno de los vehículos de crédito privado más relevantes del mercado estadounidense y protagonista reciente de importantes movimientos en el sector.
Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Blue Owl Capital sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.
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