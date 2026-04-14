Hay una compañía a la que muchos consideran “el dueño del mundo”. No es una exageración, su escala es tan inmensa que su influencia se siente en prácticamente todos los rincones del mercado global. Hablamos de BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta.

El valor de sus activos bajo gestión se sitúa en 12,05 billones de euros, un crecimiento del 21,6 % respecto a 2024. Para contextualizar esta magnitud, el PIB de España en ese mismo año fue de 1,69 billones, es decir, siete veces menor que el volumen gestionado por la firma en 2025.

Y todo apunta a que este crecimiento continuará. Así lo reflejan los resultados presentados por la compañía, que han impulsado las acciones de BlackRock un 2 % en premarket. ¿Qué ha provocado estas subidas?

Un trimestre excepcional para BlackRock

BlackRock ha arrancado el año con unos resultados muy por encima de lo esperado. La mayor gestora de activos del mundo registró un aumento del 46% en su beneficio trimestral, apoyado en el crecimiento de las comisiones de inversión y en fuertes entradas de capital hacia sus productos indexados.

Pese a la volatilidad del mercado, los clientes siguieron confiando en la firma para estructurar sus carteras en un entorno incierto.

La compañía obtuvo un beneficio de 12,53 dólares por acción, superando ampliamente la previsión de los analistas (11,65 dólares).

Los activos bajo gestión cerraron el trimestre en 13,89 billones de dólares, ligeramente por debajo del nivel de finales del año anterior debido a la presión de los mercados, pero manteniendo una escala sin precedentes en la industria.

Las comisiones de gestión crecieron un 8% interanual, demostrando la resiliencia del negocio incluso en un entorno de elevada volatilidad.

El impacto del crédito privado

Recientemente, BlackRock se ha visto parcialmente lastrada por la crisis del crédito privado. Aunque este tensionamiento no ha afectado de forma tan directa a BlackRock, debido al menor peso que este negocio tiene en sus ingresos, merece la pena seguir de cerca los comentarios de la firma para evaluar la evolución del entorno.

El origen de esta tensión proviene, en gran medida, de la disrupción generada por la inteligencia artificial. Las nuevas aplicaciones han provocado pánico entre muchos inversores, que han vendido acciones de software a gran velocidad. Este movimiento ha terminado impactando en el mercado de crédito privado, donde compañías como BlackRock comercializan fondos que prestan dinero a empresas, incluidas firmas de software, a cambio de un tipo de interés.

El problema reside en la naturaleza de estos vehículos: son fondos más ilíquidos y opacos, lo que dificulta su venta y genera incertidumbre. Como consecuencia, los clientes han intentado retirar capital a un ritmo mucho más acelerado que en el pasado, presionando a las gestoras especializadas en este segmento.

En este contexto, el riesgo para BlackRock es más limitado que para otras compañías cotizadas con mayor exposición, como Blue Owl. La magnitud del impacto depende, en gran medida, del peso que cada gestora tenga en préstamos a empresas de software, uno de los segmentos más castigados.

Por ahora, en BlackRock se respira más tranquilidad que en otras firmas del sector. De hecho, la compañía continúa expandiéndose en mercados privados, donde captó 9.000 millones de dólares durante el trimestre. La firma ha reforzado su presencia en crédito privado e infraestructuras, especialmente tras la compra de HPS Investment Partners por 12.000 millones el año pasado. Aunque el sector enfrenta desafíos de liquidez, la gestora mantiene su estrategia de diversificación hacia activos alternativos de mayor margen.

Comportamiento en bolsa de las acciones de BlackRock: caída reciente, pero momentum positivo

Las acciones de BlackRock suben un 2 % en premarket tras los resultados, aunque en lo que va de año acumulan una caída del 4,5 %, quedando por detrás del S&P 500.

En otras temporalidades:

–14,7 % en los últimos seis meses,

+20,6 % en los últimos doce meses.

Los resultados actúan como un catalizador alcista que podría prolongar el buen momentum del último mes, en el que las acciones de BlackRock se han revalorizado un 9,7%.

BlackRock reafirma su liderazgo global

BlackRock vuelve a demostrar su capacidad para atraer capital incluso en los momentos más complejos del ciclo.

Aunque la volatilidad ha presionado las valoraciones y los activos bajo gestión, la fortaleza de los flujos y el crecimiento de las comisiones refuerzan la idea de que BlackRock sigue siendo uno de los actores más resilientes, diversificados y estratégicos del sector financiero mundial.

Cómo invertir en BlackRock desde XTB

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Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con BlackRock sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.