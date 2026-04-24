Aunque Nestlé es considerada un baluarte defensivo, su cotización acumula cinco años de tendencia bajista. Muchos inversores temen que las nuevas corrientes de consumo penalicen su división de snacks, pero este enfoque ignora la profunda diversificación de la compañía. Los datos del primer trimestre de 2026 cuentan una historia distinta: un crecimiento orgánico sólido del 3,5%, equilibrado entre un aumento del volumen (+1,2%) y una gestión eficiente de precios (+2,3%). De hecho, la demanda creció en prácticamente todos sus segmentos, con la única excepción de nutrición.

El crecimiento viene tanto del volumen como del precio

La fortaleza de Nestlé reside en su capacidad para adaptarse y su alcance global. Por un lado, productos como el café han sabido desestacionalizarse gracias a las opciones frías para el verano. Por otro, su exposición geográfica es envidiable: el 43% de sus ingresos provienen de mercados emergentes y China, regiones que crecieron un 4,6% interanual en el arranque de 2026. Además, la empresa ha demostrado una resiliencia a prueba de crisis; el conflicto en Oriente Medio apenas afecta al 3% de su facturación y el incidente bacteriano en su fórmula infantil de enero tuvo un impacto financiero mucho menor de lo esperado, confirmando la robustez de su cartera.

Además, el crecimiento ha venido con prácticamente todos sus segmentos incrementando los ingresos.

Perspectiva Técnica: Señales de acumulación

Desde el punto de vista gráfico, las acciones de Nestlé presentan una estructura de giro muy atractiva. El soporte en el rango de los 75 CHF – 76 CHF se ha mostrado infranqueable, permitiendo la formación de mínimos ascendentes que sugieren un proceso de acumulación por parte de las manos fuertes. Actualmente, el precio presiona la media móvil de 50 sesiones, la cual empieza a curvarse al alza, señalando un posible cambio de tendencia en el corto plazo.

Si la acción de Nestlé logra consolidarse por encima de los 81 CHF – 82 CHF, confirmaría su fortaleza estructural al situarse sobre la media de 200 sesiones. Este movimiento validaría el escenario alcista, despejando el camino hacia la resistencia clave de los 84 CHF. Mientras el suelo de los 75 CHF se mantenga firme, la balanza se inclina hacia una recuperación gradual de la confianza del mercado en este gigante del consumo.