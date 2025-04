A pesar de publicar resultados del primer trimestre superiores a los esperadas, Johnson & Johnson (JNJ.US) no ha logr贸 convencer a los inversores. Las acciones de la compa帽铆a caen ligeramente, lo que refleja la preocupaci贸n generalizada por los posibles aranceles a medicamentos y los desaf铆os legales en curso. Las acciones cayeron casi un 1% en la preapertura burs谩til, situ谩ndose en torno a los 153 d贸lares, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq se mantuvieron sin cambios, lo que demuestra que el mercado ya no reacciona con entusiasmo 煤nicamente a los beneficios. El gigante estadounidense de la salud, con una s贸lida trayectoria en los sectores farmac茅utico, biotecnol贸gico y de la tecnolog铆a m茅dica, a煤n puede presumir de un s贸lido comienzo de a帽o hasta 2025. Resultados de Johnson & Johnson Beneficios por acci贸n (BPA): 2,77$ frente a las 2,69$ previstas.

Ingresos: 21.900 millones de d贸lares (+2,4 % interanual).

Previsi贸n de ventas operativas actualizada (2025): Aumentada a 92.000 millones de d贸lares.

Previsi贸n de ganancias para todo el a帽o: Se mantiene en un crecimiento medio del 6,2%. La compa帽铆a tambi茅n revis贸 su pron贸stico para todo el a帽o tras completar la adquisici贸n de Intra-Cellular Therapies y la incorporaci贸n de Caplyta (un tratamiento para el trastorno bipolar y la depresi贸n) a su cartera. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El segmento farmac茅utico de Johnson & Johnson creci贸 un 4,2%, impulsado por el aumento de las ventas en oncolog铆a, inmunolog铆a y terapias cardiovasculares. Su divisi贸n MedTech tambi茅n creci贸 un 4,1%, impulsada por adquisiciones y ventas de activos. Logros regulatorios聽de Johnson & Johnson La FDA aprueba Tremfya para el tratamiento de la enfermedad de Crohn.

La UE aprueba Rybrevant para tipos espec铆ficos de c谩ncer de pulm贸n. Estos avances refuerzan la fortaleza de la compa帽铆a en los mercados de medicamentos especializados con alta demanda. Impacto de los aranceles y los litigios La preocupaci贸n de los inversores se ha visto avivada por las se帽ales provenientes de Washington. El expresidente Donald Trump insinu贸 recientemente la imposici贸n de nuevos aranceles al sector farmac茅utico. Justo antes de la publicaci贸n de los resultados, los reguladores iniciaron una investigaci贸n sobre las importaciones de medicamentos estadounidenses, lo que podr铆a sentar las bases para nuevas restricciones comerciales. Esta incertidumbre probablemente contribuy贸 a la discreta respuesta del mercado a los s贸lidos resultados. Al mismo tiempo, Johnson & Johnson contin煤a luchando contra antiguos litigios relacionados con su talco para beb茅s. En marzo, un tribunal de Texas bloque贸 el intento de la compa帽铆a de liberarse de responsabilidades legales mediante la declaraci贸n de quiebra de su filial, Red River Talc. Johnson & Johnson afirma que las demandas son infundadas y se basan en "ciencia basura".

La compa帽铆a alega que parte del litigio est谩 financiado por fondos de inversi贸n extranjeros.

Johnson & Johnson ha declarado que no llegar谩 a un acuerdo y que planea recuperar hasta 7 mil millones de d贸lares de las reservas legales. 驴C贸mo le va en bolsa a Johnson & Johnson? A pesar de los riesgos legales y macroecon贸micos persistentes, Johnson & Johnson sigue siendo una opci贸n defensiva predilecta. Su diversificada cartera de productos y su exposici贸n a los segmentos de la salud brindan estabilidad en tiempos turbulentos. Sin embargo, el inminente escenario de una guerra comercial podr铆a afectar la confianza, lo que podr铆a explicar la cautela actual de Wall Street. Desde el anuncio de los posibles aranceles a los medicamentos el 2 de abril, las acciones de J&J han ca铆do solo un 0,6%, mientras que el S&P 500 ha bajado casi un 5% durante el mismo per铆odo. En lo que va de a帽o, las acciones de J&J han subido m谩s del 6%, un s贸lido desempe帽o en comparaci贸n con la ca铆da del 8% del mercado en general.

Se increment贸 la previsi贸n de ventas operativas para 2025.

Crecimiento en las divisiones farmac茅utica y de tecnolog铆a m茅dica.

Enfrentando riesgos arancelarios y demandas relacionadas con el talco.

Las acciones siguen siendo una apuesta defensiva en mercados vol谩tiles. Gr谩fico diario de las acciones de Johnson & Johnson Si bien las acciones de Johnson & Johnson han experimentado un ligero avance este a帽o, la acci贸n se mantiene en una tendencia bajista a largo plazo. Un nivel de resistencia t茅cnica clave se encuentra en la media m贸vil exponencial (EMA) de 200 d铆as (aproximadamente 157$). A pesar de la solidez de su negocio, el PER actual de 18 parece relativamente alto, especialmente considerando que la compa帽铆a opera en un sector maduro y menos orientado al crecimiento, que podr铆a verse afectado por futuros aranceles farmac茅uticos. 聽 Fuente: xStation5 聽

