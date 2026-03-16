Los índices europeos rebotan con fuerza tras el primer cruce no iraní en Ormuz y un repunte del apetito por riesgo.

Conclusiones clave Los índices europeos rebotan con fuerza tras el primer cruce no iraní en Ormuz y un repunte del apetito por riesgo.

Los índices están recuperando parte de las pérdidas gracias a la posibilidad de que se reanude el tráfico en el Estrecho de Ormuz, después de que el primer petrolero no iraní, propiedad de la National Shipping Corp. de Pakistán, lograra cruzar la zona pese al elevado nivel de amenaza. Europa lidera el movimiento: El DAX alemán encabeza el rebote con una subida del 1,1%, impulsado principalmente por un salto del 6,6% en Commerzbank tras una nueva oferta de adquisición por parte de UniCredit. Ámsterdam y Londres suben un 1% y un 0,9% respectivamente, mientras que mercados emergentes como Polonia siguen rezagados.

El DAX alemán encabeza el rebote con una subida del 1,1%, impulsado principalmente por un salto del 6,6% en Commerzbank tras una nueva oferta de adquisición por parte de UniCredit. Ámsterdam y Londres suben un 1% y un 0,9% respectivamente, mientras que mercados emergentes como Polonia siguen rezagados. Sectores: Las petroleras siguen dominando con el Brent por encima de 100 USD/barril (Shell +1,3%, BP +0,6%). Bancos e inmobiliarias también suben, apoyados por la expectativa de subidas de tipos en la eurozona.

Las petroleras siguen dominando con el Brent por encima de 100 USD/barril (Shell +1,3%, BP +0,6%). Bancos e inmobiliarias también suben, apoyados por la expectativa de subidas de tipos en la eurozona. UniCredit vs. Commerzbank: UniCredit ha anunciado su intención de adquirir el 100% de Commerzbank (desde el 30% actual), lo que supondría una gran consolidación bancaria en Europa. Sin embargo, el consejo de Commerzbank ha criticado la oferta por no incluir prima ni condiciones suficientes. La CEO Bettina Orlopp reafirma su compromiso con una estrategia independiente.

UniCredit ha anunciado su intención de adquirir el 100% de Commerzbank (desde el 30% actual), lo que supondría una gran consolidación bancaria en Europa. Sin embargo, el consejo de Commerzbank ha criticado la oferta por no incluir prima ni condiciones suficientes. La CEO Bettina Orlopp reafirma su compromiso con una estrategia independiente. Bayer mejora: Las acciones de Bayer suben casi un 5% tras una mejora de recomendación de UBS a “Comprar”. Los analistas son optimistas ante un posible acuerdo por el glifosato y el buen rendimiento de fármacos como Nubeqa y Kerendia.

Las acciones de Bayer suben casi un 5% tras una mejora de recomendación de UBS a “Comprar”. Los analistas son optimistas ante un posible acuerdo por el glifosato y el buen rendimiento de fármacos como Nubeqa y Kerendia. Materias primas y divisas: La presión inicial sobre el petróleo se ha moderado, con el Brent y el West Texas cayendo a 102 USD (-1,4%) y 95 USD (-3,5%). El Dollar Index retrocede un 0,35%, señal de retorno del apetito por riesgo. El dólar australiano y el dólar neozelandés suben alrededor de un 0,9% frente al dólar, mientras que el par EUR/USD rebota un 0,4% hasta 1,148. Fuente: Bloomberg Finance LP Economía y geopolítica Inflación en Polonia: En febrero de 2026, la inflación subyacente bajó al 2,5% interanual y el IPC general al 2,1%. Aunque muestran menor presión de precios, aún no reflejan el reciente shock energético.

En febrero de 2026, la inflación subyacente bajó al 2,5% interanual y el IPC general al 2,1%. Aunque muestran menor presión de precios, aún no reflejan el reciente shock energético. Coalición para Ormuz: Donald Trump aumenta la presión sobre aliados de la OTAN y China para asegurar el Estrecho de Ormuz, advirtiendo que el futuro de la OTAN está en juego si no actúan. EE. UU. planea anunciar una coalición multinacional de escolta esta misma semana.

Donald Trump aumenta la presión sobre aliados de la OTAN y China para asegurar el Estrecho de Ormuz, advirtiendo que el futuro de la OTAN está en juego si no actúan. EE. UU. planea anunciar una coalición multinacional de escolta esta misma semana. Postura de Irán: El ministro de Exteriores Abbas Araghchi afirma que el Estrecho está “abierto” desde la perspectiva iraní, pero estrictamente cerrado para EE. UU., Israel y sus “aliados”, a quienes acusa de “agresión injusta”.

El ministro de Exteriores Abbas Araghchi afirma que el Estrecho está “abierto” desde la perspectiva iraní, pero estrictamente cerrado para EE. UU., Israel y sus “aliados”, a quienes acusa de “agresión injusta”. Negociaciones comerciales: El negociador chino Li calificó las conversaciones recientes con EE. UU. como productivas, centradas en una posible extensión de la suspensión de aranceles.

El negociador chino Li calificó las conversaciones recientes con EE. UU. como productivas, centradas en una posible extensión de la suspensión de aranceles. Desaceleración en Canadá: La inflación canadiense se enfrió al 1,8% en febrero. Aunque el efecto base ayudó a reducir la cifra, los costes de combustible subieron un 3,6% debido al conflicto en Oriente Medio. Gráfica del Dollar Index

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