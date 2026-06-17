Resumen de mitad de sesión: Europa sube levemente mientras se espera el veredicto de la Fed

Los mercados de renta variable europeos abrieron la sesión de este miércoles con modestas ganancias, extendiendo la reciente mejora en el sentimiento tras la distensión de las tensiones geopolíticas en torno a Irán. Sin embargo, el avance sigue siendo medido, ya que los inversores trasladan cada vez más su atención hacia la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y la primera comunicación de su recién nombrado presidente, Kevin Warsh.

Según Hugh Gimber, estratega de mercados globales de JPMorgan Asset Management, las acciones europeas pueden ofrecer oportunidades selectivas tras la reciente caída de los precios del petróleo. Desde su punto de vista, las empresas orientadas al consumidor y los sectores cíclicos sensibles a la energía parecen especialmente atractivos. Gimber señaló que el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán, que se espera firmar este viernes, ha ayudado a enfriar los precios de la energía y ha creado oportunidades más allá de los componentes más grandes de los principales índices bursátiles.

Los precios del petróleo suben ligeramente hoy, avanzando en torno a un 0,1% y manteniéndose por encima de los 80 dólares por barril. Mientras tanto, el dólar estadounidense registra ganancias modestas, al tiempo que el Bitcoin ha retrocedido por debajo de los 65.000 dólares tras fracasar en su intento de romper de forma sostenible por encima del nivel de los 68.000 dólares.

Factores clave del mercado hoy:

Menor presión inflacionaria en toda la Eurozona.

Mejora del sentimiento hacia las acciones de consumo y cíclicas en Europa.

Anticipación ante la decisión de la Reserva Federal.

Debilidad en el sector automotriz de Alemania pesando sobre el DAX.

Presión sobre el FTSE 100 del Reino Unido por parte de las acciones energéticas.

Los índices europeos se mantienen cerca de máximos históricos

El índice paneuropeo STOXX 600 subía alrededor de un 0,4%, manteniéndose cerca de sus máximos históricos. Durante las cuatro sesiones anteriores, el índice de referencia ganó aproximadamente un 3% a medida que los inversores se volcaban en los activos de riesgo ante la disipación de los temores sobre un choque inflacionario impulsado por la energía.

La mayoría de los principales mercados europeos cotizaban al alza. El CAC 40 de Francia subió cerca de un 0,2%, el FTSE MIB de Italia se mantuvo modestamente en positivo y el IBEX 35 de España avanzó aproximadamente un 0,5%.

El DAX de Alemania se quedó rezagado y continuó sintiendo el impacto de una fuerte venta masiva en las acciones automotrices tras la decisión de BMW de recortar sus perspectivas de beneficios anuales.

Las acciones del fabricante de automóviles bávaro cayeron más de un 7%, arrastrando a competidores como Volkswagen y Mercedes-Benz. La reacción del mercado resalta la sensibilidad de los inversores a cualquier señal de debilitamiento en los márgenes y de desaceleración de la demanda en las industrias cíclicas.

El sector automotriz permanece expuesto a varios desafíos simultáneos, incluyendo los altos costes de la transformación tecnológica, la creciente presión competitiva y las fluctuaciones en la demanda de los consumidores. Como resultado, una sola revisión de beneficios por parte de un fabricante importante puede desencadenar rápidamente una debilidad más amplia en toda la industria.

La inflación de la Eurozona ofrece un respiro a los inversores

El sentimiento general del mercado se vio respaldado por los datos de inflación de la Eurozona. Las cifras del IPC de mayo señalaron una moderación en las presiones de precios en términos intermensuales, aliviando las preocupaciones de que los aumentos previos en los precios de la energía pudieran obligar al Banco Central Europeo a adoptar una postura más restrictiva.

Los rendimientos de los bonos gubernamentales de la Eurozona a corto plazo continuaron disminuyendo, reflejando una reducción en las expectativas de una política monetaria más dura. Para los mercados de renta variable esto resulta generalmente favorable, ya que unas menores expectativas de tipos de interés tienden a mejorar las valoraciones de los activos de riesgo.

Los precios del petróleo se moderan tras los avances con Irán

El mercado del petróleo sigue siendo una pieza clave del rompecabezas. Los precios del crudo han retrocedido en las últimas sesiones tras los informes de que Washington se prepara para eximir formalmente ciertas sanciones a las exportaciones de petróleo iraní.

Dicho acontecimiento reduce la prima geopolítica integrada en los precios de la energía y disminuye el riesgo de otro choque inflacionario en Europa. Esto es particularmente importante para una región que sigue siendo sensible a los costes energéticos y a su impacto tanto en los consumidores como en las empresas.

El FTSE 100 se queda rezagado frente a sus homólogos continentales

No todos los mercados europeos se han beneficiado por igual del panorama actual. El FTSE 100 del Reino Unido ha permanecido bajo presión debido a su gran ponderación hacia las empresas energéticas.

Los menores precios del petróleo pesaron sobre las acciones de BP y Shell, limitando el potencial alcista del índice. Los inversores también asimilaron los últimos datos de inflación del Reino Unido, que mostraron un IPC anual sin cambios en el 2,8%. Las cifras servirán como un punto de referencia importante de cara a la próxima decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra.

Valores individuales destacan a pesar del sentimiento de cautela

A nivel corporativo, Straumann y Auto1 sobresalieron entre los valores con mejor rendimiento. Las acciones de Straumann se dispararon alrededor de un 9% después de que la empresa elevara sus perspectivas de rentabilidad para todo el año. Auto1 ganó más de un 8% tras la publicación de unas sólidas directrices financieras a largo plazo.

Estos movimientos sugieren que los inversores siguen dispuestos a premiar a las compañías que demuestran una mayor visibilidad de sus beneficios y unos fundamentos de negocio resistentes, a pesar de un entorno macroeconómico que sigue siendo incierto.

La Fed se mantiene como el evento clave de la semana

A corto plazo, la Reserva Federal sigue siendo el catalizador dominante del mercado. Si bien se espera ampliamente que los tipos de interés se mantengan sin cambios, los inversores vigilarán de cerca el tono del comunicado adjunto y la primera rueda de prensa de Kevin Warsh como presidente de la Fed.

La comunicación de la Fed será importante no solo para Wall Street sino también para los activos de riesgo europeos, dada su influencia en las condiciones de liquidez global, el dólar estadounidense y las valoraciones de las acciones en todo el mundo.

El mercado se mantiene constructivo pero frágil

El telón de fondo general para la renta variable europea sigue siendo constructivo, aunque más matizado de lo que podrían sugerir los niveles de los índices de referencia. Los mercados continúan beneficiándose de los menores precios del petróleo, la moderación de las presiones inflacionarias y la reducción de los riesgos geopolíticos.

Al mismo tiempo, las valoraciones permanecen cerca de máximos históricos, lo que significa que el próximo tramo del movimiento del mercado podría depender en gran medida de si los bancos centrales validan las expectativas de una senda de política monetaria más acomodativa. En este entorno, es probable que los inversores se vuelvan cada vez más selectivos, centrándose en la calidad de los beneficios, la resiliencia de los márgenes y la credibilidad de las directrices corporativas.

Gráfico del DAX 40, velas de 1 hora

Fuente: xStation5

Gráfico de BMW, velas diarias

Fuente: xStation5