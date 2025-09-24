Rojo en el Ibex 35 y en Europa

El Ibex 35 ha comenzado con caídas en la jornada de hoy, con descensos que rondan el medio punto porcentual. El calendario macro de hoy es muy reducido y con el índice IFO de Alemania como el más relevante en el viejo continente. En cualquier caso, las caídas de hoy son generalizadas.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Indra son las más alcistas del Ibex 35 después de que se conociera ayer que el gobierno ha aprobado dos decretos para la concesión de préstamos tanto a Indra como a Airbus. Además, todas las empresas del sector defensa europeo están subiendo con fuerza en este inicio de sesión. Por su parte, las acciones de Iberdrola también repuntan, con la compañía presentando su plan estratégico en el que afirma que repartirá unos 20.000 millones de euros en dividendos entre 2025 y 2028.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Amadeus son las peores del Ibex 35, con caídas de más del 1,5%. Por su parte, Solaria también está cayendo con cierta fuerza después de que la jornada de ayer fuera positiva. Este valor está sufriendo volatilidad por los cortos sobre su capital, pero también por su reducido tamaño, que hace que cualquier entrada o salida de capital tenga influencia en su cotización. La banca también está en negativo esta mañana, aunque no son caídas preocupantes.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.