Hace dos días, una de las compañías más populares del momento presentó resultados. Micron, la empresa especializada en la producción y venta de DRAM y otros chips, publicó unas cifras a la altura de las mejores compañías del sector, como Nvidia.

La presentación no solo batió expectativas en el trimestre, sino que también mejoró previsiones de ingresos. Aun así, las acciones de Micron cayeron más de un 3% en el día de ayer. ¿Qué no ha gustado a los inversores?

Micron, en el centro de la revolución de la IA

Micron es una compañía que se ha situado en el centro de los focos de los inversores debido al crecimiento exponencial de su negocio con exposición al desarrollo de la inteligencia artificial. En concreto, venden una serie de chips que son utilizados por las mayores compañías del mundo para entrenar y mejorar las capacidades de sus inteligencias artificiales.

Entre sus productos principales encontramos los chips HBM, DRAM y NAND, que permiten a los modelos procesar de manera ultrarrápida y eficiente miles de millones de datos por segundo, así como almacenar esos datos.

Lo que llama mucho la atención de la compañía es que es de los pocos fabricantes a gran escala capaces de producir este tipo de chips y, en concreto, el único de Estados Unidos, lo que la convierte en un activo estratégico para el gobierno estadounidense y en un aliado clave para muchas empresas del S&P 500 por cercanía.

Lo que ha impulsado a las acciones de Micron un 50% desde inicios de año y un espectacular 340% en 12 meses es el cuello de botella que encuentran para poder satisfacer la ingente demanda. Este cuello de botella está generado por varios factores:

Un mercado dominado por tres jugadores: SK Hynix, Samsung y Micron.

La incapacidad de satisfacer la demanda ante una oferta limitada.

La dificultad de aumentar la oferta.

La transición a memorias de nuevas generaciones, más lentas y complicadas de producir, que ocupan una mayor capacidad de producción por su mayor margen y reducen la fabricación de otros chips más simples.

La combinación de estos factores ha hecho que los precios de sus chips suban de manera exponencial, lo que ha disparado sus ingresos y márgenes. Por esta razón, la compañía se ha convertido en un activo estratégico estadounidense para ganar la carrera de la inteligencia artificial.

Fuente: xStation5

Micron firma uno de los mejores trimestres de su historia, pero el mercado castiga sus acciones

Micron presentó unos resultados que, en cualquier otro momento del ciclo, habrían desencadenado un rally inmediato. La compañía superó expectativas de forma abrumadora, con unos ingresos de 23.860 millones de dólares, un crecimiento intertrimestral del 75% y casi un 200% interanual, acompañados de un beneficio neto superior a los 14.000 millones y unos márgenes brutos récord del 74,4%.

Este rendimiento se explica por una fuerte demanda de memorias avanzadas como DRAM y HBM para centros de datos, donde la oferta sigue siendo insuficiente frente a las necesidades de los grandes operadores tecnológicos.

Si miramos los resultados, la tecnología DRAM supera a cualquier otra en peso en ingresos y crecimiento. En concreto, los ingresos de DRAM representan el 76% del total de la compañía y crecen a un ritmo del 207% en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

A pesar de los buenos resultados, las acciones de Micron cayeron un 3,8% tras el anuncio y se encuentran un 0,6% abajo en premercado. La explicación no está solo en los números, sino en el temor creciente a que el ciclo de memoria esté entrando en su fase más alta, sumado a la preocupación por un aumento del CAPEX.

La caída refleja una narrativa que empieza a imponerse entre los inversores: los márgenes están tan altos que cuesta imaginar que puedan mejorar. Algunos participantes del mercado interpretan que estos resultados podrían marcar el inicio del techo del ciclo, incluso aunque los datos actuales no lo confirmen.

Impacto en el sector: ventas generalizadas

Estos resultados no solo provocaron una caída en las acciones de Micron, sino que también se contagiaron a sus principales competidores en la sesión de ayer:

Samsung: –3,8%

SK Hynix: –4,1%

Los inversores ahora se muestran reticentes a pensar que compañías que han sufrido crecimientos tan desorbitados puedan seguir haciéndolo al mismo ritmo. Sin embargo, vale la pena recordar los factores que han llevado tan alto a estas compañías para valorar si este impulso puede continuar. Identificar la continuidad de dichos catalizadores afectará directamente a la narrativa de la compañía y a su precio objetivo.

Un mercado extremadamente concentrado

El sector de memoria está dominado por tres fabricantes globales: SK Hynix, Samsung y Micron.

Oferta limitada frente a una demanda explosiva

La industria atraviesa un momento en el que la demanda supera claramente a la oferta, especialmente en productos avanzados como HBM y DRAM de última generación.

Dificultad para aumentar la capacidad productiva

Aumentar la oferta no es inmediato. La construcción de nuevas fábricas, la instalación de equipos de litografía y la validación de procesos avanzados requieren años de inversión y ramp‑up.

La transición a memorias de nueva generación reduce la producción efectiva

Las nuevas generaciones de memoria, especialmente HBM y DRAM avanzadas, son más complejas, más lentas de fabricar y consumen más capacidad por unidad producida. Aunque ofrecen mayores márgenes, desplazan la producción de chips más simples y reducen la oferta total disponible.

Dos narrativas enfrentadas: ¿fin de ciclo o nueva era impulsada por la IA?

Los resultados presentados por Micron y la reacción del mercado plantea dos posibles narrativas:

Narrativa bajista: el ciclo está en máximos

Márgenes difíciles de sostener.

Las acciones ya han subido demasiado.

Narrativa alcista: la IA cambia las reglas del juego

La demanda de HBM y DRAM para IA es estructural, no cíclica.

Los hyperscalers están en un ciclo de inversión plurianual.

Micron tiene una capacidad de generación de beneficios más sólida que otros nombres ligados a la IA.

Micron se encuentra atrapada entre dos fuerzas: unos fundamentales muy fuertes y un mercado que actúa como si estuviéramos entrando en la fase final del ciclo. La gran incógnita es si la memoria volverá a comportarse como en ciclos pasados o si la IA ha inaugurado una etapa completamente distinta.

Cómo comprar acciones de Micron desde XTB

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