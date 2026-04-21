Se acerca el final de la tregua en Oriente Medio… y el mercado ve otro TACO trade🌮

- ¿En qué situación se encuentran las negociaciones?
- ¿Descuentan los mercados otro TACO trade?
- Un tipo de operativa para invertir en este tipo de situaciones
- ¿En qué situación se encuentran las negociaciones?
- ¿Descuentan los mercados otro TACO trade?
- Un tipo de operativa para invertir en este tipo de situaciones
Mañana miércoles se acaba la tregua que Estados Unidos e Irán habían firmado hace dos semanas. Los mercados no reaccionan demasiado, pero los líderes de ambos países no están dando mucha cabida al optimismo. Sin embargo, los inversores ya conocen esta historia y empiezan a descontar lo que se conoce como TACO trade.
¿En qué situación se encuentran las negociaciones?
De momento, no parece que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán vayan bien. En principio hay una reunión prevista para hoy, pero existe incluso la duda de que Irán se presente a dicha reunión.
Además, Trump ha dicho que ve “altamente improbable” que se extienda la tregua entre ambos países. El presidente de Estados Unidos quiere cerrar ya un acuerdo de paz definitivo, pero no está dispuesto a aceptar cualquier trato. Por su parte, Irán tampoco parece dispuesto a acabar con su programa nuclear, una línea roja para los americanos.
En definitiva, de cara al público la balanza se está inclinando más a una vuelta a la guerra. Sin embargo, ya sabemos como funciona esto y la posibilidad de un acuerdo de última hora existe.
¿Descuentan los mercados otro TACO trade?
El TACO trade (Trump siempre se acobarda) ya se ha repetido varias veces desde el inicio del segundo mandato de Trump, y parece que los inversores piensan que se repetirá de nuevo. A pesar de las amenazas de Trump, hoy las bolsas europeas están en verde, las asiáticas subieron en términos generales y los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 también están repuntando. Por tanto, podríamos decir que el mercado se decanta más por un acuerdo de última hora para prorrogar la tregua que una vuelta a la guerra y ataques a puntos clave de la infraestructura iraní por parte de Estados Unidos.
Eso sí, pase lo que pase es probable que experimentemos volatilidad. Si finalmente se llega a una prórroga de la tregua, los mercados probablemente experimenten fuertes subidas. Si por el contrario finalmente volvemos a la guerra, las bolsas deberían sufrir caídas serias.
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Por ejemplo, si piensas que se llegará a un acuerdo de última hora y que esto provocará subidas del S&P 500, puedes comprar opciones call con el ticker SPY.US Opción. Por el contrario, si crees que finalmente no se llegará a un acuerdo y que el S&P 500 va a caer, puedes comprar una put. Para operar puedes hacerlo a partir de las 15:30 hora española, que es cuando abre el mercado americano.
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