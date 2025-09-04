Suaves caídas para el Ibex 35

El Ibex 35 vuelve a empezar otra jornada con dudas y se anota suaves caídas en una jornada que ha empezado mixta para el resto de índices europeos. En España no tenemos grandes referencias en el día de hoy, pero ante la indecisión de estos días esto supone también una falta de catalizadores.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Puig son las que mayor subida se anotan en este inicio de sesión del Ibex 35 y ya acumulan dos jornadas de buenos repuntes. Aunque no tenemos novedades de la compañía, el próximo martes reportará su informe semestrales en el que también conoceremos la evolución del beneficio de la compañía. Los márgenes y el gasto en publicidad serán dos métricas clave en las que fijarnos y que mostrarán hasta qué punto el crecimiento de los ingresos es rentable. Por su parte, Inditex también parece repuntar y al igual que Puig reportará sus resultados la semana que viene, en este caso el miércoles. Aún esperamos cierta debilidad en sus cuentas y aunque parece que se descuenta un mal escenario, si las cuentas son malas todavía hay margen para más caídas.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de IAG vuelven a mostrar debilidad y continúan reflejando una alta volatilidad en este mes de septiembre aunque también un comportamiento errático. Este tipo de valores cíclicos pueden tener este tipo de desempeño cuando los inversores reajustan sus carteras, como está ocurriendo en esta primera semana de septiembre. Aena también sufre en la jornada de hoy, en mitad de su guerra con Ryanair por la subida de tarifas que le implementó y la retirada de algunas rutas que ha realizado la aerolínea. Hoy, menos las acciones de BBVA, el resto de la banca está teniendo un mal desempeño dentro del Ibex 35.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

