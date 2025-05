Subidas en los índices americanos

Los índices americanos cerraron la sesión de ayer en positivo a pesar del discurso sobrio de Jerome Powell en la conferencia de prensa posterior a la reunión de la Fed (DJIA: +0,7%, S&P 500: +0,4%, Nasdaq: +0,3%, Russell 2000: +0,3%). La Fed mantuvo sin cambios los tipos de interés estadounidenses, tal y como se esperaba, en el rango del 4,25-4,50%. La postura de la Fed se mantuvo igual: «No necesitamos apresurarnos, y el coste de la espera sigue siendo bajo», reiteró Powell ayer. El presidente de la Fed enfatizó la sólida situación de la economía estadounidense y la incertidumbre sobre la dirección futura de la política monetaria, ya que hay escenarios en los que se implementarán recortes este año y otros en los que no. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La administración Trump anunció planes para rescindir y modificar las restricciones a la exportación de chips avanzados que introdujo la administración Biden el año pasado. La política pretendía dividir a los países en tres categorías estratégicas según el nivel de restricciones. El Índice de Semiconductores de Filadelfia repuntó tras la noticia, subiendo un 1,7%. Durante la noche, Trump anunció que hoy ofrecerá una conferencia de prensa sobre "un importante acuerdo comercial con representantes de un país grande y muy respetado". El anuncio generó un amplio optimismo en la región Asia-Pacífico. Se observaron avances en el Nikkei 225 de Japón (+0,47%), el Shanghai SE Composite (+0,12%), el HSCEI de China (+0,76%), el S&P/ASX 200 de Australia (+0,2%) y el Kospi de Corea del Sur (+0,4%). El repunte fue liderado por las empresas de semiconductores de Japón, Corea del Sur y Vietnam, mientras que el sector disminuyó en China. Otros mercados En el mercado forex, las divisas del G10 se negocian en rangos relativamente estrechos. El dólar estadounidense se aprecia (USDIDX: +0,26%), impulsado por la postura tranquila de la Fed y el acuerdo comercial anticipado, junto con las divisas de las Antípodas (AUDUSD, NZDUSD: +0,25%). La libra esterlina (GBPUSD: +0,2%) también amplía sus ganancias ante la especulación de que el acuerdo comercial de hoy podría involucrar al Reino Unido. El EURUSD se mantiene estable (1,13), mientras que el yen japonés baja un 0,15% tras las actas del Banco de Japón. En marzo, los miembros del Banco de Japón mostraron división sobre el momento de la próxima subida de tipos de interés debido a la creciente incertidumbre relacionada con las políticas arancelarias de EE. UU., según las actas de la última reunión. Algunos se inclinaron por la cautela, otros por una acción decisiva. El Banco de Japón mantuvo los tipos sin cambios, y el gobernador Ueda indicó un retraso en futuras subidas. El oro cotiza sin cambios a 3.363 dólares por onza, mientras que la plata sube un 0,6% hasta los 32,65 dólares por onza. Las criptomonedas muestran optimismo: el Bitcoin sube un 2% hasta los 98.760 dólares y el Ethereum rebota un 5,5% hasta los 1.897 dólares.

