El Ibex 35 comienza la sesión del viernes con subidas de alrededor de medio punto porcentual y de nuevo diferenciándose del resto de selectivos europeos. A nivel macro el calendario está despejado y la paz en Oriente Medio tampoco parece estar teniendo impacto, pero los inversores ya miran al calendario de resultados, que comenzará la semana que viene. En España, Bankinter hará los honores y dará el pistoletazo de salida el 16 de octubre.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Aena están subiendo más de un 1% y lideran la sesión del Ibex 35. Aunque la tensión con Ryanair continúa, hasta tal punto que se ha trasladado un debate a redes sociales con Arturo Pérez Reverte de por medio, hoy los inversores ven mayores posibilidades de éxito para la operadora. La realidad es que si el resto de operadoras aceptan las tarifas, al final esas franjas que Ryanair deja libres serán cogidas por otras aerolíneas. Cellnex y CaixaBank también suben, con la banca en general con buen comportamiento. Todo esto en el último día para aceptar la OPA de BBVA-Sabadell y todavía sin datos oficiales sobre cómo va el proceso.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de ArcelorMittal lideran las caídas del Ibex 35 después de que Goldman Sachs haya rebajado su recomendación de "comprar" a "neutral" y afirmen que el precio ya descuenta cualquier escenario positivo. Las acciones de Solaria también corrigen y empieza a tener un comportamiento errático después de las fuertes alzas vividas. Acerinox también se ve arrastrada por la recomendación de Arcelor, y es que la compañía también rebotó con fuerza tras la noticia de los aranceles.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
