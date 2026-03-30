El presidente de EEUU, Donald Trump, continúa haciendo declaraciones contradictorias con respecto al conflicto en Oriente Medio. Si bien continúa diciendo que las negociaciones avanzan correctamente, este fin de semana expresó en una entrevista a Financial Times la posibilidad de "apoderarse del petróleo de Irán" y tomar la isla de Kharg, clave en las exportaciones del país. Estas declaraciones llegan en plena escalada del conflicto en Oriente Medio, con nuevos ataques y el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno. ¿Qué podemos esperar ahora?

A Trump le gustaría tomar el petróleo de Irán

En una entrevista con el Financial Times, Trump mostró su "preferencia" por controlar el petróleo de Irán, comparándolo con el caso de Venezuela, donde EEUU busca dominar el sector petrolero "indefinidamente". El presidente afirmó: "Para serles sincero, lo que más me gustaría es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunos tontos en EEUU me preguntan: ¿por qué haces eso? Pero son tontos". Dicho esto, no significa que Estados Unidos vaya a entrar por tierra a Irán y a controlar el petróleo. De hecho, con respecto a la isla de Kharg ha comentado que puede que sí o puede que no se tome. Es decir, es otra de esas entrevistas que Trump usa para controlar el relato mediático y sobre todo para presionar en las negociaciones con Irán.

Tomar Kharg supondría cruzar una línea roja, ya que es un enclave estratégico en el golfo Pérsico, conectado por infraestructuras clave que permiten exportar crudo, especialmente hacia China. Aunque Estados Unodos ha atacado la zona anteriormente, ha evitado dañar instalaciones energéticas.

Estados Unidos manda soldados a Oriente Medio

Mientras tanto, el Pentágono ha intensificado su presencia militar en Oriente Medio con el envío de miles de soldados, incluidos infantes de marina y tropas aerotransportadas. Por ello, algunos analistas geopolíticos empiezan a hablar de la posibilidad de que Trump entre en Irán de manera terrestre. El petróleo podría ser una excusa, aunque también podría llegar a tener sentido para destronar al régimen. En cualquier caso, la incertidumbre es máxima y en este punto cualquier movimiento puede tener fuertes implicaciones a nivel geopolítico y también económico.

El petróleo sigue disparado

Aunque los precios del petróleo siguen disparados, no parece que el mercado esté descontando esta posibilidad de ataque terrestre. El barril de petróleo Brent, que se usa como referencia en los mercados mundiales, está rondando los 111$. Si bien es un nivel alto, recordemos que los futuros ya estuvieron por momentos en precios superiores durante este mes de marzo. En cualquier caso, un petróleo por encima de 100$ durante tanto tiempo puede empezar a tener consecuencias negativas en la economía.

Semana clave para los mercados

Más allá del conflicto en sí, esta semana tendremos datos que nos darán una pista del impacto del conflicto en la economía. Hablamos de los datos de inflación de la Zona Euro, pero también de los datos de empleo de Estados Unidos, con especial foco en el informe de nóminas no agrícolas del viernes, que es el informe de referencia del mercado laboral americano. En cuanto a la inflación, la semana pasada ya conocimos el dato de IPC adelantado de marzo en España, que se elevó al 3,3% frente al 2,3% del mes de febrero, reflejando el aumento de los costes del combustible. Aunque el consenso esté esperando un dato del 2,7% para la Eurozona, ya estamos alejándonos de ese 2% objetivo del BCE y todavía podríamos ver un mayor impacto.

¿Oportunidad para entrar en el mercado o momento de salir?

Nadie tiene una bola de cristal y es imposible predecir qué ocurrirá. Sin embargo, este tipo de eventos han solido dejar grandes oportunidades de mercado para los inversores con un horizonte de inversión de varios años. No sabemos cuando acabará el conflicto y si esto será el catalizador para que el mercado despunte (tenemos otros focos como la debilidad de las empresas de software o el crédito privado), pero lo que está claro es que históricamente estar fuera del mercado ha reportado más pérdidas que beneficios.