Trump ordena cerrar el Estrecho de Ormuz: por ESTO quiere bloquear los buques iraníes

Después de que se confirmara el fracaso de las primeras conversaciones entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump anunció que se llevarán a cabo movimientos militares adicionales como forma de aumentar la presión geopolítica si los esfuerzos diplomáticos no prosperan.

El anuncio más contundente fue la intención de imponer un bloqueo naval completo en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más críticas del planeta.

La reacción del mercado fue inmediata, las bolsas europeas abrieron a la baja, los futuros estadounidenses retrocedieron y el petróleo volvió a superar los 100 dólares, reactivando la volatilidad global.

El bloqueo del Estrecho de Ormuz puede paralizar el comercio energético

El plan de Estados Unidos consiste en detener por completo el tránsito de crudo procedente de Irán, lo que paralizaría sus exportaciones y golpearía a las economías del Golfo.

Irán, que depende de forma crítica de los ingresos petroleros, afrontaría un impacto económico severo en un momento en el que ya necesita recursos para reconstruir infraestructuras dañadas por ataques recientes.

El bloqueo del Estrecho de Ormuz podría incluir inspecciones de buques, interdicciones y confiscaciones de embarcaciones vinculadas a Irán.

Estados Unidos cuenta con activos militares en la zona, como el USS Tripoli, con miles de marines y aviones preparados para operaciones de abordaje.

Un golpe económico devastador para Irán y un riesgo global creciente

Un bloqueo efectivo del Estrecho de Ormuz eliminaría el “colchón” económico que Irán ha disfrutado recientemente gracias a precios del crudo más altos, ventas a precio premium y compras puntuales de países asiáticos.

La medida también tendría un impacto global inmediato: agravaría la escasez de petróleo y combustibles, elevaría los precios y podría desencadenar nuevas escaladas en lugar de facilitar una salida diplomática.

Consecuencias del bloqueo del Estrecho de Ormuz para Estados Unidos y para Asia

Trump podría presentar la crisis como una oportunidad para el petróleo estadounidense, pero el crudo de Estados Unidos no sustituye de forma equivalente al de Oriente Medio.

Para los consumidores estadounidenses, precios más altos implican más presión inflacionaria, mientras que voces iraníes insisten en que su país puede soportar más dolor económico que Estados Unidos

El mayor impacto del bloqueo del Estrecho de Ormuz, sin embargo, se concentra en Asia, la región más dependiente del petróleo del Golfo. Un bloqueo invalidaría las exenciones que permitían comprar crudo iraní y pondría en riesgo acuerdos bilaterales que varios países estaban explorando.

¿Cómo tener exposición al petróleo y al gas? Operar el ETF Oil & Gas con opciones

Con la incorporación del nuevo producto de opciones en XTB, los inversores pueden operar el State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) tanto si esperan subidas como si anticipan caídas en el sector energético. Las opciones permiten multiplicar el poder de inversión con un riesgo limitado al coste de la prima.

Entre los activos disponibles se encuentran ahora las opciones sobre XOP, un ETF que agrupa a las principales compañías estadounidenses de exploración y producción de petróleo y gas. Esto permite tomar exposición directa al comportamiento del sector energético sin necesidad de seleccionar acciones individuales.

De esta forma, puedes adaptar tu estrategia al escenario que consideres más probable:

Si crees que el sector energético podría repuntar por tensiones en la oferta o subidas del crudo, una CALL sobre XOP te da exposición a ese entorno alcista.

Si, por el contrario, piensas que los precios del petróleo podrían corregir o que la incertidumbre geopolítica afectará a las petroleras, una PUT sobre XOP te permite posicionarte para ese tipo de movimiento.

En ambos casos, el riesgo máximo está limitado a la prima pagada, lo que aporta claridad y control sobre la operativa.

Para los inversores que buscan exposición a la evolución del petróleo otra alternativa es operar un ETF tradicional como el ETFS WTI Crude Oil (OD7F.DE). Este instrumento replica el comportamiento del crudo WTI, permitiendo beneficiarse de los movimientos del mercado energético.