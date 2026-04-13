Donald Trump anunció que Estados Unidos bloqueará el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones de paz con Irán de este fin de semana, una medida que probablemente agravará la escasez mundial de petróleo y combustible, añadiendo una nueva entrada de semana con fuertes focos de tensión en las bolsas. Eso sí, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dejó la puerta abierta a nuevas conversaciones, por lo que no se trata de un colapso total, sino de una incertidumbre prolongada. Pero sus últimos movimientos ponen en peligro el frágil alto el fuego de dos semanas acordado del martes pasado, demostrando lo frustrado que se siente el presidente y las pocas opciones que le quedan.

Como venimos defendiendo en los últimos días, para estabilizar las subidas de la semana pasada en la que el índice S&P 500 subió más del 3,5%, el índice MSCI de acciones de mercados emergentes aumentó un 7,4% y el Bitcoin se disparó casi un 10%, el mercado necesita hechos, algo que de momento no se ha producido.

Si Trump ordena a la Armada bloquear el estrecho, pone en peligro los activos estadounidenses ante los misiles iraníes. Sin embargo, un bloqueo del estrecho de Ormuz es una alternativa menos arriesgada que una operación militar para apoderarse de la isla de Kharg

Bloquear el Estrecho de Ormuz además puede tener dos objetivos:

Bloquear las exportaciones de Irán y la entrada de divisas fuertes que puedan competir con el dólar. Obligar a China a obligar a Irán a negociar en términos realistas, siendo el socio más afectado por cualquier cierre. Sin embargo, es objetivo podría generar un aumento de las tensiones con el gigante asiático,lo que puede incrementar la inquietud del mercado.

¿Quienes han cruzado el Estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto?

Buques y cargamentos autorizados

A diferencia de sus vecinos, Irán ha continuado transportando barriles a través del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra. Según estimaciones preliminares de seguimiento de buques petroleros recopiladas por Bloomberg, Teherán exportó alrededor de 1,7 millones de barriles diarios de crudo y condensado el mes pasado, siendo China el principal comprador. En contraste, los envíos de otros productores de Oriente Medio se desplomaron.

Negociadores

Unos pocos países han solicitado permiso a Irán para transitar por el estrecho de Ormuz. Pakistán obtuvo autorización para que 20 buques cruzaran. India logró que ocho buques cisterna de gas licuado de petróleo atravesaran el estrecho de Ormuz. Algunos petroleros con destino a Tailandia obtuvieron permiso para salir, y el país solicitó la salida de más buques.

Naciones amigas

Irak, al que Irán describió como una nación "hermana", recibió una excepción a principios de este mes. Desde entonces, según informes de agentes marítimos, algunas refinerías han estado buscando buques para recoger petróleo en los puertos del país, aunque se han concretado pocos acuerdos.

Señales desactivadas

Un pequeño grupo de buques griegos también ha continuado cruzando el estrecho, pero con sus transpondedores satelitales apagados.

Inicio de la temporada de resultados

Se espera que los informes trimestrales de los bancos más grandes de Estados Unidos, que se publicarán esta semana, muestren que los beneficios aumentaron, gracias a la sólida actividad de banca de inversión y negociación.

Los inversores analizan minuciosamente los resultados bancarios porque sirven como ventanas a la economía. Los prestamistas al consumo proporcionan datos sobre la calidad crediticia de los prestatarios individuales y gasto. Mientras tanto, el desempeño de los bancos de inversión demuestra la confianza de los clientes corporativos en la realización de transacciones y la captación de capital.

Durante varios trimestres, los resultados de los bancos han reflejado un desempeño excepcional en los negocios principales de Wall Street, sólido, pero no tan exuberante, demostraciones para consumidores comunes. Los directores ejecutivos de los bancos también han señalado recientemente que están observando una divergencia en la salud financiera entre los clientes de altos y bajos ingresos.

A los inversores les preocupa que los bancos estén sobreexpuestos a los actores de crédito privado que ahora están bajo presión. Los bancos han prestado miles de millones de dólares a fondos de crédito privado. Esos fondos, a su vez, prestaron dinero a, entre otros sectores, proveedores de software. Ahora se enfrentan a una intensa competencia por parte de la inteligencia artificial. El temor a que estas empresas puedan sufrir quiebras ha alimentado la preocupación por la propagación del riesgo en todo el sistema financiero

Resultado electoral en Hungría

El partido de la oposición en Hungría derrocó al primer ministro Viktor Orban tras 16 años en el poder en unas elecciones históricas que redefinirán la relación del país con la Unión Europea, Rusia y la administración estadounidense del presidente Donald Trump .

El resultado supone un revés para Trump y el presidente ruso Vladimir Putin , quienes buscaban mantener en el poder al primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en la Unión Europea. Trump respaldó repetidamente a Orbán y envió al vicepresidente J.D. Vance a Budapest para hacer campaña a su favor pocos días antes de la votación.

Putin se había valido del líder húngaro para sembrar la división en la UE, bloquear la ayuda a Ucrania y suavizar las sanciones contra Moscú. Su destitución probablemente allanará el camino para la liberación de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) en ayuda que Kiev necesita urgentemente para mantenerse en la lucha tras más de cuatro años de invasión rusa a gran escala.

Esperamos que las empresas de defensa europeas puedan tener un buen arranque de semana, así como el euro contra gran parte de las divisas internacionales.

Eventos de la semana

El Fondo Monetario Internacional tiene previsto celebrar reuniones esta semana, en las que anunciará sus previsiones económicas y su evaluación de las consecuencias de la guerra en Irán.

EEUU

Los datos sobre precios al productor correspondientes a marzo, que se publicarán el martes, ofrecerán pistas sobre cómo la guerra en Oriente Medio y el consiguiente aumento de los precios de la energía han influido en las presiones inflacionarias. Hasta el momento, la crisis ha tenido poco impacto en los precios de los productos no energéticos. Sin embargo, es probable que esto cambie pronto.

La evolución de los tipos dependerá de la duración de la crisis de los precios de la energía y de la rapidez con que la inflación vuelva a la normalidad, según indicaron los economistas.

Actualmente, los mercados prevén tipos de interés sin cambios para lo que resta de 2026, con una pequeña probabilidad de un recorte de tipos hacia finales de año.

Las encuestas prospectivas de abril proporcionarán más indicios sobre el impacto de la guerra, incluida la encuesta manufacturera del Empire State el miércoles y el índice de la Reserva Federal de Filadelfia el jueves.

Eurozona

Los datos definitivos de inflación de marzo se publicarán en España el martes, en Francia el miércoles, y en Italia y la eurozona el jueves.

El Banco Central Europeo publicará el jueves las actas de su reunión de política monetaria de marzo, en las que posiblemente se añadan más consideraciones sobre su postura respecto a la inflación y los riesgos para el crecimiento derivados de la guerra en Oriente Medio.

Las cifras de producción industrial de la eurozona correspondientes a febrero se publicarán el miércoles.

China

Esta semana se publicará una avalancha de datos económicos, tras la publicación de datos que enviaron señales alentadoras sobre la reactivación económica.

La principal serie de indicadores comienza el martes con los datos comerciales de marzo, que según el pronóstico, mostrarán un sólido aumento del 8% interanual en las exportaciones.

Pero el momento clave llega el jueves, cuando se publicarán los datos de crecimiento del primer trimestre, que mostrarán el desempeño de la economía en lo que hasta ahora ha sido un año turbulento. Estas cifras marcarán la pauta de las expectativas sobre el rendimiento de China este año.

En principio es posible que el crecimiento haya mejorado con respecto al cuarto trimestre gracias a la fuerte demanda externa de productos chinos. Se espera que el crecimiento de dos dígitos en el comercio respalde la solidez de la producción industrial, a pesar de las tensiones en Oriente Medio y la campaña de Pekín contra el exceso de capacidad.

La publicación del PIB se produce junto con las cifras de ventas minoristas, inversión en activos fijos y producción industrial, que arrojarán luz sobre el consumo y la actividad inversora.

El jueves, la atención también estará puesta en las cifras de precios de la vivienda, con la esperanza de que los mercados muestren signos notables de mejora en la crisis del sector inmobiliario.

En general se espera que los datos de actividad económica se mantengan bastante débiles en marzo.

Reino Unido

Las cifras del producto interior bruto del Reino Unido correspondientes a febrero se publicarán el jueves y se espera que muestren cierta mejora tras el crecimiento nulo de enero.