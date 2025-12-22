Último día para cobrar el dividendo del Sabadell

Banco Sabadell abonará un nuevo dividendo a sus accionistas el próximo 29 de diciembre. La entidad catalana, que en mitad de la OPA de BBVA anunció una fuerte retribución para sus accionistas a fin de posicionarlos a su favor en la operación, completa su calendario de retribución del año con un nuevo dividendo que se suma al entregado el pasado mes de agosto. Mañana es la fecha ex-dividend, por lo que hoy es el último día para adquirir acciones del Sabadell con derecho a dividendo.

El dividendo del Sabadell tendrá una rentabilidad del 2%

En concreto, el nuevo dividendo del Sabadell tendrá una cuantía de 0,07 euros por titulo, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 2%. Este dividendo tiene la misma cuantía que el dividendo que la entidad entregó el pasado mes de agosto, en un movimiento excepcional que tuvo lugar en mitad de la OPA lanzada por BBVA. Para combatir la oferta de la entidad vasca, este año Sabadell introdujo cambios en en su calendario de retribución al accionista, incorporando un tercer dividendo: el de agosto.

Tradicionalmente, el Banco Sabadell realizaba dos pagos anuales: uno en diciembre y otro, que actuaba como dividendo complementario, en los meses de marzo o abril del año siguiente, una vez celebrada la Junta General de Accionistas. En su última Junta de Accionistas, sin embargo, la entidad catalana aprobó el nuevo calendario, por el que incluía la entrega de un dividendo en el mes de agosto. De este modo, la retribución a los accionistas del banco se vio incrementada con respecto a la de 2024, año en el que la entidad repartió un total de 0,2044 euros por acción en dos operaciones: un primer reparto en el mes de octubre, con un importe a cuenta de 0,8 euros por acción, y un segundo reparto en marzo de 2025, por el que entregó un dividendo complementario de 0,1244 euros, con cargo en el ejercicio anterior.

Mañana es la ex-dividend, por lo que aquellos que quieran percibir esta retribución deberán cerrar la jornada con acciones del Sabadell en su cartera.

A la espera del macrodividendo

Además de mejorar la política de retribución a los accionistas con un dividendo adicional, en su última Junta General de Accionistas el Banco Sabadell también anunció que distribuiría un dividendo extraordinario de 0,50 euros por acción, una vez se complete la venta de su filial británica TSB, prevista para el primer semestre de 2026. Este dividendo extraordinario asociado a la venta de TSB supondría una rentabilidad del 14,7% a precios actuales. De este modo, quien mantenga las acciones para cobrar ambos pagos obtendría una retribución total de unos 0,57 euros por título, lo que equivale a un rendimiento que roza el 17%, una cifra muy por encima de lo que es habitual en estas retribuciones.

Las acciones de Sabadell bajan un 0,62% en estos momentos. Durante 2025, no obstante, el Banco Sabadell se revaloriza un 81,5% en Bolsa.

¿Cómo comprar acciones de Sabadell?

