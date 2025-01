La sesión de ayer en Wall Street estuvo dictada por los alcistas. Una inflación del IPC ligeramente inferior a lo esperado impulsó a Wall Street; el S&P 500 subió un 1,8%, el Nasdaq 100 un 2,3% y el DJIA más de un 1,6%. Hoy, los futuros de índices estadounidenses extienden su racha alcista, impulsados ​​por los resultados financieros del gigante de semiconductores TSMC, que superó las previsiones tanto en términos de ingresos netos como de ingresos y previsiones Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las lecturas macroeconómicas más importantes del día de hoy serán las ventas minoristas estadounidenses (para diciembre) y las solicitudes de desempleo, ambas a las 14:30. El mercado espera que las ventas hayan aumentado un 0,6% m/m en diciembre, en comparación con el 0,7% de noviembre El petróleo cae El precio del gas natural cae más del 2%; y el petróleo retrocede un simbólico 0,2%. Las materias primas agrícolas pierden; El algodón y la soja pierden un 0,6% y un 0,9%, respectivamente. Los futuros de los índices asiáticos ganan solo marginalmente. El índice Nikkei no logró tener un avance significativo, a pesar del sentimiento eufórico en la sesión estadounidense; el índice de referencia chino Hang Seng subió alrededor de un 1% Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron ligeramente hoy, bajando 2 puntos básicos hasta el 4,65%. Sin embargo, ya han caído casi 17 puntos básicos desde los picos locales del 10 de enero. El eurodólar está bajando ligeramente hoy, mientras que el dólar detuvo la venta masiva de ayer. El precio de Bitcoin se acercó a los 100.000$ , y la gran mayoría de las criptomonedas borraron algunas de sus pérdidas recientes.

