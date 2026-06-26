Las alarmas se han encendido con fuerza en las principales plazas financieras de Asia este viernes. Una agresiva oleada de ventas masivas, concentrada en el sector tecnológico y los semiconductores, ha borrado de un plumazo los recientes rebotes. ¿Qué está pasando?

Pánico en Seúl y suspensión temporal de las operaciones

El epicentro de este terremoto financiero se ha situado en Corea del Sur. El índice de referencia de la Bolsa de Seúl, el Kospi, ha sufrido un duro castigo del 5,81%, llegando a registrar caídas intradía que superaron el 8%. Este desplome vertical obligó al operador del parqué a activar de emergencia el mecanismo de interrupción conocido como circuit breaker, paralizando las negociaciones durante veinte minutos para frenar la sangría. El castigo ha sido especialmente severo para los gigantes tecnológicos de la memoria y el hardware, que se han enfrentado a una violenta liquidación de posiciones tras un trimestre que venía mostrando un comportamiento alcista sin precedentes. SK Hynix, una de las protagonistas del sector de chips de memoria, se ha dejado un 8%.

Tokio corrige con fuerza tras tocar el cielo

Por su parte, la Bolsa de Tokio tampoco ha podido escapar de la quema generalizada. El índice Nikkei 225 ha retrocedido un notable 4% al término de la jornada. Esta profunda corrección técnica se produce apenas un día después de que el mercado nipón celebrara máximos históricos impulsado por los sólidos resultados del fabricante de chips de memoria estadounidense Micron. Sin embargo, el optimismo se ha evaporado después de que se haya conocido que OpenAI estaría estudiando retrasar su salida a bolsa hasta el 2027. Una de las empresas más afectadas es Softbank, con una caída de un 12%. La firma posee alrededor del 13% de OpenAI y en su salida a bolsa podría haber visto una puerta de salida para monetizar sus inversiones. El retraso de la salida a bolsa de OpenAI, además, se puede leer como que la empresa detecta un menor apetito por la IA, o al menos mayor incertidumbre.