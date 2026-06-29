- Los futuros del Nasdaq 100 suben cerca de un 1,68%, mientras que los del S&P 500 avanzan un 1,46%
- El rebote del sector tecnológico y el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán impulsan la sesión en Wall Street
- Comcast firma la subida más destacada del día
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Los índices de Estados Unidos abren la semana con ganancias significativas: los futuros del Nasdaq 100 suben cerca de un 1,68%, mientras que los del S&P 500 avanzan un 1,46%. Al toque de campana, el Nasdaq Composite gana un 1% y el S&P 500 un 0,6%. Los principales motores de estas alzas son el rebote del sector tecnológico tras las fuertes caídas de la semana pasada y la firma de un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El índice global de acciones MSCI ACWI va camino de registrar su mayor ganancia trimestral desde 2026.
El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán es el evento clave de la jornada. Tras un fin de semana marcado por las tensiones militares (durante el cual Estados Unidos atacó instalaciones de radares y misiles iraníes en represalia por una violación en el Estrecho de Ormuz), ambas partes acordaron el domingo suspender las hostilidades y permitir el libre paso de buques comerciales por el estrecho. El crudo WTI sube un 0,89% hasta los 70,10 dólares y el Brent avanza un 0,67% hasta los 72,47 dólares, reflejando el alivio del mercado junto con una dosis de cautela respecto a la durabilidad de la tregua.
El Nasdaq 100 lidera las subidas en Wall Street
Los sectores tecnológico y de semiconductores destacan claramente entre los índices: el Nasdaq 100 lidera las ganancias con un avance del 1,68%, mientras que el Índice de Semiconductores de Filadelfia se encamina a su mejor primer semestre frente al S&P 500 desde 1995. Por sectores, el de Consumo Discrecional (+2,27%) e Industriales (+1,34%) encabezan las subidas, mientras que Servicios de Comunicación (-2,20%) y Materiales (-1,45%) cotizan claramente en rojo.
Información clave de empresas y corporaciones de Wall Street
- Comcast (CMCSA) +23%: Firma el movimiento más importante del día. La compañía anunció su división en dos empresas independientes cotizadas mediante una escisión (spin-off) libre de impuestos de NBCUniversal y Sky. El co-CEO Mike Cavanagh tomará el mando de NBCUniversal (que agrupará los estudios, parques temáticos, Peacock y Sky), mientras que el ex-CFO Michael Angelakis liderará la compañía centrada en telecomunicaciones, banda ancha y conectividad.
- Rocket Lab (RKLB) +9,8% / Iridium (IRDM) +22%: Rocket Lab anunció un acuerdo definitivo para adquirir Iridium Communications por 54 dólares por acción en una operación mixta de efectivo y acciones valorada en unos 8.000 millones de dólares. Se espera que la combinación de la capacidad de lanzamiento y fabricación de satélites de Rocket Lab con la red satelital global y el valioso espectro de frecuencias de Iridium cree un gigante integrado verticalmente en la industria espacial.
- Charter Communications (CHTR) +20%: Bloomberg informó que Charter y SpaceX están en conversaciones para lanzar un producto móvil conjunto para consumidores, en el cual Charter transportaría el tráfico de Starlink Mobile a través de su propia infraestructura. Wolfe Research describió esta potencial alianza como un acuerdo de "enemigos íntimos" que beneficiará a ambas partes.
- MicroStrategy (MSTR) +6,7%: La compañía anunció un programa de recompra de acciones preferentes de hasta 1.000 millones de dólares y otro de acciones ordinarias de hasta 1.000 millones de dólares (potencialmente financiados con la venta de Bitcoin), así como un dividendo más alto para sus acciones ordinarias de clase A (STRC). Estos movimientos disiparon las dudas del mercado tras la caída temporal del valor bursátil de la empresa por debajo del valor de sus reservas de Bitcoin.
- Marvell Technology (MRVL): UBS elevó su precio objetivo a 340 dólares (desde los 230 dólares), citando la creciente demanda de productos CXL (Compute Express Link) en plena expansión de los centros de datos de IA. Marvell acumula una espectacular subida del 213% en lo que va de año 2026.
- Axon Enterprise (AXON) +4,1%: CNBC informó que el presidente Trump adquirió acciones de la compañía por valor de 5 millones de dólares dos semanas antes de firmar un contrato de 220 millones de dólares con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para el suministro de software policial y táseres.
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