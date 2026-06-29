Los índices de Estados Unidos abren la semana con ganancias significativas: los futuros del Nasdaq 100 suben cerca de un 1,68%, mientras que los del S&P 500 avanzan un 1,46%. Al toque de campana, el Nasdaq Composite gana un 1% y el S&P 500 un 0,6%. Los principales motores de estas alzas son el rebote del sector tecnológico tras las fuertes caídas de la semana pasada y la firma de un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El índice global de acciones MSCI ACWI va camino de registrar su mayor ganancia trimestral desde 2026.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán es el evento clave de la jornada. Tras un fin de semana marcado por las tensiones militares (durante el cual Estados Unidos atacó instalaciones de radares y misiles iraníes en represalia por una violación en el Estrecho de Ormuz), ambas partes acordaron el domingo suspender las hostilidades y permitir el libre paso de buques comerciales por el estrecho. El crudo WTI sube un 0,89% hasta los 70,10 dólares y el Brent avanza un 0,67% hasta los 72,47 dólares, reflejando el alivio del mercado junto con una dosis de cautela respecto a la durabilidad de la tregua.

El Nasdaq 100 lidera las subidas en Wall Street

Los sectores tecnológico y de semiconductores destacan claramente entre los índices: el Nasdaq 100 lidera las ganancias con un avance del 1,68%, mientras que el Índice de Semiconductores de Filadelfia se encamina a su mejor primer semestre frente al S&P 500 desde 1995. Por sectores, el de Consumo Discrecional (+2,27%) e Industriales (+1,34%) encabezan las subidas, mientras que Servicios de Comunicación (-2,20%) y Materiales (-1,45%) cotizan claramente en rojo.

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