Wall Street cotiza con gran optimismo el viernes, tras los datos de inflación "no tan trágicos", que, junto con la esperanza de cerrar importantes acuerdos comerciales, alivian la preocupación por una espiral inflacionaria impulsada por los aranceles. El S&P 500 sube un 0,5%, superando el máximo de mediados de febrero (actualmente en 6172). Otros índices importantes también cotizan en positivo (DJIA: +0,7%, Nasdaq: +0,5%, Russell 2000: 0,35%). La inflación subyacente del PCE aumentó un 0,2% en mayo, impulsando la tasa anual al 2,7% y superando ligeramente las expectativas. Si bien la inflación general se mantuvo moderada, la lectura subyacente, inestable, pone de relieve la continua dificultad para reconducir la inflación al objetivo del 2% de la Fed. Esto refuerza la postura cautelosa de la Fed, como se refleja en la reacción del mercado hoy, con la caída del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años deteniéndose. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Comportamiento de los sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP Los indicadores técnicos sugieren actualmente una postura mayoritariamente neutral respecto al mercado. Entre los indicadores mostrados en el gráfico, solo la media móvil exponencial de 25 períodos (EMA 25) indica un potencial alcista, ya que el precio ha rebotado desde este nivel. No obstante, no se pueden descartar nuevos avances mientras no ocurran eventos geopolíticos significativos e inesperados y hasta que los datos macroeconómicos clave de la próxima semana cambien potencialmente el sentimiento de los inversores. Noticias de empresas de Wall Street Nike subió más del 15% tras reportar tendencias de ventas mejores de lo esperado y recibir varias mejoras en su precio objetivo. Los analistas ven indicios de recuperación, ya que la compañía se centra en la limpieza de inventarios y la estabilización de márgenes. Atlantic Union Bankshares sube un 1% tras la venta de 2000 millones de dólares en préstamos inmobiliarios comerciales a Blackstone. Esta operación permite al banco reducir los costes de financiación y fortalecer su cartera de valores. BioCryst baja un 1,5% tras vender su negocio europeo Orladeyo por hasta 264 millones de dólares a Neopharmed Gentili. Los fondos se utilizarán para eliminar deuda y mejorar los márgenes operativos. Li Auto cayó un 3% tras recortar su previsión de entregas de vehículos para el segundo trimestre debido a una actualización temporal del sistema de ventas. Sin embargo, la compañía reafirmó su confianza a largo plazo en el próximo modelo Li i8. CorMedix se desplomó un 18% al fijar un precio de oferta de acciones de hasta 13,09 dólares, un 14% menos que el cierre del jueves. Los fondos se destinarán a capital de trabajo y proyectos estratégicos.

