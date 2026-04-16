El S&P 500 vuelve a marcar máximos históricos y el Nasdaq 100 encadena once sesiones consecutivas en positivo. Para el mercado estadounidense, el fin del conflicto en Oriente Medio parece completamente descontado, y los principales índices han recuperado prácticamente todas las caídas originadas por la escalada geopolítica.

Este rebote ha estado impulsado por las compañías tecnológicas, especialmente por aquellas con exposición a semiconductores e inteligencia artificial, que han actuado como el principal motor del mercado.

Mientras tanto, el EuroStoxx 50 muestra un comportamiento mucho más débil. El índice europeo se mantiene todavía a un 3,8 % de sus máximos históricos, reflejando una recuperación más lenta y un entorno de mayor incertidumbre. ¿Por qué Estados Unidos se recupera más rápido que Europa?

Las bolsas europeas pierden el impulso previo al conflicto en Oriente Medio

Antes del estallido del conflicto, las bolsas europeas estaba ganando peso en las carteras globales. En términos reales, el EuroStoxx 50 llegó a superar al S&P 500 durante 2025, apoyado en valoraciones más atractivas y en sectores como defensa y banca.

Sin embargo, la guerra en Oriente Medio ha cambiado la narrativa por completo.

La subida del petróleo, que se prevé persistente hasta que se normalice el tránsito en el Estrecho, ha golpeado con fuerza a Europa. Aunque las bolsas descuenten un escenario de paz, ciertas infraestructuras energéticas siguen dañadas y los flujos en Ormuz no se han recuperado plenamente.

Europa, como importador neto de energía, sufre un impacto directo, ya que una mayor presión inflacionaria, incrementa el riesgo de que el BCE modifique su hoja de ruta monetaria.

A esto se suma la baja ponderación tecnológica del índice europeo, lo que limita su capacidad de beneficiarse del rally de IA y semiconductores que sí impulsa a Estados Unidos.

Estados Unidos recupera todo el terreno perdido

La ventaja que las bolsas europeas llevaban frente a Estados Unidos a comienzos de este año se ha desvanecido: ambos mercados avanzan ya alrededor de un 2,5% en 2026. Sin embargo, Estados Unidos ha logrado recuperar todas las pérdidas generadas desde el inicio del conflicto, algo que Europa aún no ha conseguido. Esta diferencia se explica por una menor caída inicial durante las semanas de mayor tensión y por una recuperación más sólida una vez comenzaron a llegar las noticias positivas.

La razón principal detrás de esta mayor resiliencia estadounidense reside en el impacto diferencial del shock energético. Mientras que Estados Unidos es exportador de energía, Europa es importadora, lo que implica que un repunte del crudo genera una prima de riesgo mucho mayor para las compañías europeas. Esta dependencia energética ha amplificado las caídas en Europa y ha limitado su capacidad de recuperación.

No solo Estados Unidos cayó menos durante el conflicto, sino que su índice ya ha recuperado por completo las pérdidas iniciales. Uno de los principales motores de este movimiento han sido las compañías tecnológicas, especialmente las vinculadas a semiconductores y hardware, cuyo elevado peso en los índices estadounidenses ha actuado como un fuerte viento de cola.

Entre los nombres más destacados del año encontramos:

Teradyne (+88%)

Intel (+76%)

Micron (+61%)

Applied Materials (+54%)

A estos se suman gigantes de mayor influencia en el índice como Broadcom (+14%) y NVIDIA (+7%), que han contribuido a que Estados Unidos recupere todo el terreno perdido frente a Europa desde enero.

En Europa, el sector tecnológico no ha tenido la misma tracción. Aunque grandes jugadores como ASML (+33%) han mantenido un crecimiento sólido, el menor peso del hardware y los semiconductores en los índices europeos ha limitado la capacidad de recuperación del continente, que aún tiene recorrido por delante para compensar las pérdidas acumuladas.

Europa o Wall Street: ¿quién ganará en el año?

De cara a determinar qué índice podría imponerse a final de año, parte del rendimiento en el corto plazo dependerá de cómo reaccionen las empresas durante la temporada de resultados. La clave estará especialmente en observar cómo los inversores continúan respondiendo al gasto en inteligencia artificial, un factor que lastró a determinadas compañías en la temporada anterior.

Además, será fundamental identificar qué empresas, y en qué regiones, han visto erosionados sus beneficios y márgenes como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, especialmente aquellas con alta exposición al combustible, como las aerolíneas. La magnitud de este impacto puede marcar diferencias relevantes entre índices y sectores, y será uno de los elementos más determinantes para explicar la divergencia entre las bolsas europeas y Estados Unidos en los próximos meses.

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