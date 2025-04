Wall Street sube gracias al alivio en la guerra comercial

​​​​​​Wall Street cerró ayer en positivo gracias a las señales de una distensión en la guerra comercial (Nasdaq 100: +2,5%, S&P 500: +1,7%, Dow Jones : +1,1%, Russell 2000: +1,5%). Los avances se desaceleraron hacia el final de la sesión, ya que el entusiasmo se vio frenado por los comentarios de la administración republicana. El secretario del Tesoro, S. Bessent, declaró que "preparar un acuerdo comercial completo con China podría llevar de 2 a 3 años". Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según Donald Trump, EE. UU. "no necesita más autos de Canadá" y los aranceles actuales del 25% podrían aumentar. Al mismo tiempo, el presidente anunció en redes sociales que está "trabajando en un acuerdo con Canadá". Las ventas de IBM (IBM.US) en el primer trimestre aumentaron un 1% interanual hasta los 14.500 millones de dólares, superando las estimaciones. La compañía mantuvo sus previsiones para todo el año (crecimiento de ingresos del 5%), pero las acciones cayeron casi un 7% en las operaciones fuera de horario debido a la preocupación por los aranceles y los recortes de gastos federales. El oro se recupera En el mercado de divisas, las principales alzas fueron el yen japonés (USDJPY: -0,48%), el franco suizo (USDCHF: -0,3%) y el euro (EURUSD: +0,25% a 1,1343). El dólar canadiense también se fortaleció a pesar de los indicios de un aumento de los aranceles para automóviles (USDCAD: -0,1%). El dólar australiano es la única moneda del G10 que pierde frente al dólar (AUDUSD: -0,1%). El oro se recupera rápidamente de dos días de pérdidas (+1,1%, hasta los 3.325 dólares por onza), mientras que la plata baja un 0,4%, hasta los 33,44 dólares por onza. El petróleo Brent y el WTI se mantienen estancados tras la caída de ayer, con una ganancia simbólica del 0,15%. El gas natural (NATGAS) ha bajado casi un 1%. Las principales criptomonedas están experimentando una corrección: el bitcoin ha bajado un 1,05%, hasta los 99.696 dólares, y el ethereum ha bajado un 1,4%, hasta los 1.770 dólares. Los futuros de tokens de Trump (-16%), Chainlink (-3%), Dogecoin (-2,5%), Solana (-1,6%) y Ripple (-1,5%) también están perdiendo terreno. Los datos clave a tener en cuenta hoy incluyen el índice Ifo de Alemania, los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. y las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. Noticias de Asia-Pacífico La comunicación dispar de la Casa Blanca sobre los aranceles está lastrando la confianza en la región Asia-Pacífico. El mayor perdedor es el HSCEI chino (-1,3%), seguido del Shanghai SE Composite (-0,1%) y el Kospi de Corea del Sur (-0,15%). Por otro lado, el Nikkei 225 de Japón (+0,47%) y el S&P/ASX 200 de Australia (+0,75%) se encuentran en positivo. Las ganancias en Tokio se ven respaldadas por el comentario de Bessent ayer de que el tipo de cambio del yen no forma parte de las negociaciones comerciales con Japón. En años anteriores, Trump criticó la "ventaja competitiva" de Japón debido a la debilidad del yen durante el período de tipos de interés negativos. Los fabricantes de automóviles (Toyota: +3,2%) y Nintendo (+5,15%) registran las mayores ganancias, después de que Nintendo recibiera un récord de 2,2 millones de participaciones en la lotería en Japón para la oportunidad de comprar la próxima consola Switch 2. El IPP de Japón cayó en marzo al 3,1% (pronóstico: 3%, anterior: 3,2% revisado desde el 3%). La confianza del consumidor en Nueva Zelanda aumentó un 5,5% interanual en abril (anteriormente: -3,5% interanual).

