Warner Bros lidera las caídas del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 abre la sesión en positivo tras el nuevo comunicado de la administración americana. Trump acaba de abrir otro gran melón y esta vez salpica a las compañías cotizadas. En esta ocasión, ataca a los informes trimestrales de las compañías cotizadas y plantea que estas empresas reporten con menos frecuencia.

Las acciones destacadas del Nasdaq 100

En la sesión de hoy destacan en la zona alcista Adobe (+2,3%), Microchip (1,5%), Lululemon (+1,4%), Applovin (+1%) e Intel (+0,4%). En la zona bajista, retroceden considerablemente las acciones de Warner Bros (-8,3%), aunque también se anotan retrocesos Palantir (-0,75%) y Netflix (-0,2%).

En relación con las Siete Magníficas el rendimiento es mixto. Amazon avanza un 0,5%, mientras que Tesla sube un 1% y Meta un 0,6%. Apple, por su parte, se mantiene prácticamente plana, con un ligero avance del 0,1%, al igual que Alphabet, que no muestra cambios. Por el contrario, Nvidia y Microsoft cotizan en negativo, con una caída del 0,7% y del 0,2%, respectivamente.

Sentimiento del Nasdaq 100

El sentimiento general del Nasdaq 100 es neutro, sin grandes movimientos entre las cotizadas del selectivo tecnológico. Los inversores están pendientes de la reunión de la FED mañana en la que se tomará una decisión en relación con los tipos de interés.

Noticias del Nasdaq 100

Las acciones de Warner Bros (WBD.US) retroceden un 8,3% como movimiento de corrección tras la euforia en el mercado después del anuncio de una posible adquisición de uno de sus segmentos principales.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.