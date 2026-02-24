El activo no corriente es un término bajo el que se engloban todos los bienes y derechos que permanecerán en la empresa durante más de un año . En este artículo, repasamos qué es y qué información nos puede aportar a la hora de invertir.

En el análisis financiero de un negocio, el activo no corriente es esencial para entender su solidez y su capacidad para generar valor a futuro. Este término engloba a los bienes y derechos que permanecen en la empresa durante largos periodos de tiempo, pero ¿qué importancia tiene en las cuentas de las compañías?

¿Qué es el activo no corriente?

El activo no corriente, también conocido como activo fijo, es un término bajo el que se engloban todos los bienes y derechos que permanecerán en la empresa durante más de doce meses. O lo que es lo mismo: se trata de recursos con una vida útil superior a un año, los cuales no se convertirán en efectivo en el corto plazo y se utilizarán de forma duradera en las actividades de la empresa.

En contabilidad, este concepto aparece dentro del balance de situación de la empresa, en el apartado de activo, y constituye la base patrimonial de la compañía, ya que incluye elementos como edificios, terrenos, maquinaria o inversiones financieras a largo plazo, entre otros.

Diferencia entre activo no corriente y activo corriente

El activo no corriente y el activo corriente son dos conceptos que, si bien guardan relación, ya que ambos se refieren a las propiedades de una empresa, presentan una importante diferencia que conviene conocer de cara a evaluar las cuentas de una empresa: el plazo de vencimiento.

Mientras que el activo no corriente engloba a todos los bienes y recursos con una vida útil superior a doce meses, el activo corriente abarca los bienes y recursos con una vida útil inferior a un año. Es decir: el activo no corriente engloba recursos que no se pueden convertir en efectivo con facilidad y que permanecerán durante periodos prolongados de tiempo en la empresa, mientras que el activo corriente abarca aquellos que la empresa espera convertir en efectivo con sencillez, como pueden ser las deudas pendientes con clientes, las cuentas bancarias o los productos del inventario.

El conjunto del activo corriente y el no corriente representa el activo total de un negocio. Comprender la naturaleza de estos dos conceptos será clave de cara a evaluar la salud financiera de una compañía y una posible inversión.

Tipos de activos no corrientes

Los activos no corrientes se pueden dividir en varias categorías. Cada una tiene un papel concreto en la estructura financiera de la empresa:

Inmovilizado material . Bienes tangibles como terrenos, construcciones, instalaciones técnicas, mobiliario, equipos informáticos y vehículos. Ejemplo: la planta de producción de una empresa automovilística o el edificio corporativo de un banco.

. Bienes tangibles como terrenos, construcciones, instalaciones técnicas, mobiliario, equipos informáticos y vehículos. Inmovilizado intangible . Activos sin forma física, pero con valor económico como licencias, marcas, patentes, derechos de autor o software desarrollados internamente. Ejemplo: la marca “Zara” es un intangible de Inditex con gran peso en su valor de mercado.

. Activos sin forma física, pero con valor económico como licencias, marcas, patentes, derechos de autor o software desarrollados internamente. Inversiones inmobiliarias . Inmuebles que no se destinan a un uso productivo directo, sino a generar rentas, plusvalías o ambas. Ejemplo: un edificio de oficinas que una compañía alquila a terceros.

. Inmuebles que no se destinan a un uso productivo directo, sino a generar rentas, plusvalías o ambas. Inversiones financieras a largo plazo . Participaciones en otras empresas, bonos o acciones que se mantendrán durante más de un año. Ejemplo: la participación de Berkshire Hathaway en Coca-Cola.

. Participaciones en otras empresas, bonos o acciones que se mantendrán durante más de un año. Activos no corrientes mantenidos para la venta . Activos que, aunque en principio eran no corrientes, la empresa vende y se reclasifican temporalmente en el balance hasta que se cierre la venta. Ejemplo: un terreno industrial que una empresa decide vender porque no encaja en su estrategia de negocio.

. Activos que, aunque en principio eran no corrientes, la empresa vende y se reclasifican temporalmente en el balance hasta que se cierre la venta.

Para calcular el activo no corriente de una empresa, bastará con sumar los elementos que lo componen en el balance de situación de la compañía, es decir, el inmovilizado material, el inmovilizado intangible, las inversiones financieras a largo plazo y los otros bienes y recursos con una vida útil de más de un año que posea la firma.

¿Por qué es importante el activo no corriente?

El análisis del activo no corriente de una empresa ayuda a los inversores y analistas a entender aspectos clave sobre el modelo de negocio:

Capacidad productiva . Las empresas con un elevado inmovilizado material suelen estar enfocadas a la producción intensiva. En cambio, las compañías con más intangibles suelen basar su valor en innovación o en marcas.

. Las empresas con un elevado inmovilizado material suelen estar enfocadas a la producción intensiva. En cambio, las compañías con más intangibles suelen basar su valor en innovación o en marcas. Solidez financiera . Un gran volumen de activos no corrientes refleja estabilidad, pero también rigidez, ya que estos recursos no se convierten fácilmente en liquidez.

. Un gran volumen de activos no corrientes refleja estabilidad, pero también rigidez, ya que estos recursos no se convierten fácilmente en liquidez. Ventaja competitiva . Los activos intangibles, como marcas o patentes, aportan diferenciación y barreras de entrada en mercados competitivos.

. Los activos intangibles, como marcas o patentes, aportan diferenciación y barreras de entrada en mercados competitivos. Valoración de inversiones. Al analizar balances, el peso y la naturaleza del activo no corriente ayudan a evaluar la sostenibilidad de una inversión a largo plazo.

Para los inversores, conocer la composición de este activo es esencial, ya que no todas las empresas necesitan la misma proporción de recursos fijos.

Relación del activo no corriente con el patrimonio neto y los pasivos

El análisis del activo no corriente no se puede hacer de forma aislada: en el balance está directamente relacionado con el patrimonio y los pasivos de la empresa, por lo que, si queremos obtener una panorámica clara de la salud financiera de una compañía, deberemos tener en cuenta las tres variables.

Activo no corriente y patrimonio neto . El patrimonio neto es la parte de los recursos de la empresa que pertenece a los accionistas tras deducir todas las deudas. Idealmente, una parte significativa del activo no corriente debería financiarse con patrimonio neto, ya que son recursos a largo plazo que requieren estabilidad. Ejemplo: si una compañía invierte en una planta de producción, lo ideal es que esta se financie con capital propio o con pasivos a largo plazo, no con deuda a corto plazo.

. El patrimonio neto es la parte de los recursos de la empresa que pertenece a los accionistas tras deducir todas las deudas. Idealmente, una parte significativa del activo no corriente debería financiarse con patrimonio neto, ya que son recursos a largo plazo que requieren estabilidad. Activo no corriente y pasivos . El pasivo son las obligaciones que tiene la empresa frente a terceros. Para medir la salud de una compañía, es importante observar cómo estas deudas financian el activo: Pasivo no corriente (deudas a largo plazo) : el pasivo no corriente suele ser la fuente de financiación más lógica para activos fijos, dado que los dos tienen un horizonte temporal similar. Pasivo corriente (deudas a corto plazo) : financiar activos no corrientes con pasivo corriente puede dar problemas de liquidez, ya que la empresa tendría que devolver la deuda antes de recuperar la inversión en esos activos.

. El pasivo son las obligaciones que tiene la empresa frente a terceros. Para medir la salud de una compañía, es importante observar cómo estas deudas financian el activo:

El activo no corriente es un indicador vital para medir la solidez y estrategia de una empresa. Estudiarlo con detalle nos ayudará a distinguir entre oportunidades de inversión sólidas y aquellas más arriesgadas.

