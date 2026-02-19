La cartera permanente de Harry Browne es una estrategia de inversión a largo plazo que busca generar rendimientos positivos independientemente del ciclo económico en el que nos encontremos. En este artículo, repasamos su composición, sus ventajas y desventajas y te explicamos cómo crear tu propia cartera.

Elegir los activos para una estrategia de inversión puede resultar complicado, especialmente para aquellos que carecen de conocimientos económicos y pueden verse abrumados por la gran cantidad de activos disponibles en el mercado. Para comenzar a invertir, la cartera permanente de Harry Browne se posiciona como una alternativa de interés que puede ayudarnos a dar los primeros pasos en Bolsa, dada su capacidad para adaptarse a distintos ciclos económicos. Pero ¿qué es exactamente?

¿Qué es la cartera permanente de Harry Browne?

La cartera permanente de Harry Browne es una estrategia de inversión a largo plazo que aspira a generar rendimientos positivos independientemente del escenario económico en el que nos encontremos. Creada en la década de los 70 por el propio Harry Browne, esta cartera se presenta como un método de inversión capaz de minimizar las pérdidas en tiempos de crisis y de ofrecer una rentabilidad moderada pero estable en el largo plazo. Para ello, la cartera permanente apuesta por un enfoque diversificado, por el que invierte en cuatro tipos de activos que se comportan de manera distinta según el ciclo económico en el que nos encontremos: las acciones, los bonos a largo plazo, el oro y el dinero en efectivo.

¿Cuál es la composición de la cartera permanente?

La propuesta de Browne se basa en la idea de que los mercados son impredecibles y que, por ende, no deberíamos tratar de predecir el futuro, sino desarrollar una cartera capaz de prosperar independientemente de la fase económica a la que nos enfrentemos. Para ello, la cartera permanente divide el capital de forma equitativa entre los cuatro tipos de activos que la componen, de tal forma que la aportación máxima de cada uno de los instrumentos no supera el 25%. De este modo, el capital se reparte de la siguiente manera:

Un 25% para acciones.

Un 25% para bonos a largo plazo.

Un 25% para el oro.

Un 25% para el dinero en efectivo o equivalentes de liquidez.

Esta distribución busca proteger nuestro patrimonio independientemente del momento económico en el que nos encontremos, ya que, al ser activos con tan poca relación entre sí, se espera que al menos una parte de la cartera prospere sin importar la fase que atraviese la economía. Por ejemplo, en un periodo de inflación, el oro se revalorizaría, ya que su cotización tiende a mejorar ante este fenómeno. En cambio, en un periodo de bonanza económica, las acciones mostrarían un mejor comportamiento, mientras que en un periodo de deflación los bonos se comportaría como el mejor activo de la cartera.

La cartera permanente es una estrategia de inversión a largo plazo, por lo que su composición no cambia según las modas o las predicciones. Al contrario, esta permanece estable, y solo se modifica en caso de que sea necesario rebalancear, es decir, cuando el peso del activo se aleja del reparto del 25% fijado inicialmente. En este sentido, Browne recomendaba revisar la cartera una vez al año para comprobar si los movimientos del mercado habían cambiado el peso de cada uno de los instrumentos, y ajustarlo únicamente si su valor superaba el 35% o si se situaba por debajo del 15%. De este modo, nos aseguraremos de que las inversiones se complementan entre sí y de que nuestra cartera puede hacer frente a cualquier escenario económico.

Los ciclos económicos de Harry Browne: ¿cómo afectan a la cartera?

Para definir los componentes de la cartera permanente, Harry Browne estudió el comportamiento de distintos activos en cuatro escenarios económicos diferentes: prosperidad, inflación, recesión y deflación. Con base en estos cuatro escenarios, identificó qué activos presentan un mejor desempeño y estableció lo siguiente:

Prosperidad : en periodos de bonanza económica en los que el PIB crece, las acciones son los instrumentos que suelen mostrar un mejor comportamiento, ya que su valor tenderá a crecer a un ritmo más rápido que la economía, disparando, por ende, las rentabilidades.

: en periodos de bonanza económica en los que el PIB crece, las acciones son los instrumentos que suelen mostrar un mejor comportamiento, ya que su valor tenderá a crecer a un ritmo más rápido que la economía, disparando, por ende, las rentabilidades. Inflación : en momentos en los que los precios se disparan y el dinero en efectivo pierde valor, el oro actuará como activo refugio, protegiendo nuestra cartera de las pérdidas que asumirá el efectivo.

: en momentos en los que los precios se disparan y el dinero en efectivo pierde valor, el oro actuará como activo refugio, protegiendo nuestra cartera de las pérdidas que asumirá el efectivo. Deflación : en periodos en los que se experimenta una caída prolongada de los precios de los bienes y servicios, los tipos de interés tenderán a reducirse, lo que impulsará el precio de los bonos.

: en periodos en los que se experimenta una caída prolongada de los precios de los bienes y servicios, los tipos de interés tenderán a reducirse, lo que impulsará el precio de los bonos. Recesión: en momentos en los que la economía de un país se contrae y el crédito y el dinero en circulación se reduce, lastrando el valor de los activos, el dinero en efectivo será nuestro mejor aliado.

Ventajas y desventajas de la cartera permanente

La cartera permanente es una estrategia que puede resultar interesante, especialmente para los inversores primerizos y para aquellos que carecen de grandes conocimientos económicos. Sin embargo, este modelo de inversión también presenta varias desventajas, las cuales conviene conocer antes de apostar por ella.

Ventajas

Desde un punto de vista positivo, las principales ventajas de la cartera permanente se resumen en:

Protección ante crisis . Al estar diversificada entre activos que reaccionan diferente en función del ciclo económico, la cartera permanente tiende a sufrir pérdidas mucho menores que las carteras concentradas en renta variable en momentos de recesión.

. Al estar diversificada entre activos que reaccionan diferente en función del ciclo económico, la cartera permanente tiende a sufrir pérdidas mucho menores que las carteras concentradas en renta variable en momentos de recesión. Volatilidad moderada . Hay menos oscilaciones que en las carteras más agresivas. Esto favorece la paciencia del inversor y limita el riesgo psicológico de tomar decisiones emocionalmente desfavorables.

. Hay menos oscilaciones que en las carteras más agresivas. Esto favorece la paciencia del inversor y limita el riesgo psicológico de tomar decisiones emocionalmente desfavorables. Rentabilidad decente en el largo plazo . Aunque no busca superar por mucho al mercado, ofrece retornos ajustados al riesgo y que son interesantes durante décadas.

. Aunque no busca superar por mucho al mercado, ofrece retornos ajustados al riesgo y que son interesantes durante décadas. Simplicidad de gestión . Al tener solo cuatro componentes y unas reglas claras, el seguimiento es sencillo y no exige estar pendiente de predicciones económicas o movimientos tácticos constantes.

. Al tener solo cuatro componentes y unas reglas claras, el seguimiento es sencillo y no exige estar pendiente de predicciones económicas o movimientos tácticos constantes. Menos estrés para el inversor. Saber que la cartera está diseñada para funcionar en cualquier escenario reduce la incertidumbre y la tentación de hacer “ajustes” impulsivos.

Desventajas

Por el contrario, las principales desventajas que presenta la cartera permanente son:

La rentabilidad máxima posible está limitada en entornos muy alcistas (cuando la renta variable tiene un boom). La cartera permanente no aprovecha al máximo esas fases y, por ello, su rentabilidad es menor que la de otras estrategias.

(cuando la renta variable tiene un boom). La cartera permanente no aprovecha al máximo esas fases y, por ello, su rentabilidad es menor que la de otras estrategias. En periodos prolongados de inflación muy baja y con tipos de interés altos, algunas partes de la cartera pueden tener rendimientos pobres .

. Sensibilidad a los tipos de interés , que pueden impactar en los bonos a largo plazo.

, que pueden impactar en los bonos a largo plazo. En periodos de alta estabilidad económica, su carácter defensivo puede resultar poco atractivo.

¿Cómo podemos crear nuestra cartera permanente?

La cartera permanente es una estrategia que puede ayudarnos a empezar a invertir en Bolsa. Adaptando esta estrategia al contexto europeo y de la eurozona, podemos diseñar nuestra propia cartera siguiendo los siguientes pasos:

Define horizonte temporal y tolerancia al riesgo . Aunque la estrategia es bastante defensiva, tu edad, tus necesidades de liquidez y tu perfil influirán en cómo toleras las oscilaciones.

. Aunque la estrategia es bastante defensiva, tu edad, tus necesidades de liquidez y tu perfil influirán en cómo toleras las oscilaciones. Selecciona los productos para cada componente: Valores : acciones o ETF globales o europeos de renta variable que repliquen índices (MSCI World, Eurostoxx, o similares). Bonos a largo plazo : bonos gubernamentales de países con alta calificación crediticia y largos vencimientos o ETF de bonos globales a largo plazo. Oro : ETF respaldados por oro físico, ETCs o incluso oro físico si lo ves adecuado teniendo en cuenta el almacenamiento y el coste. Efectivo y liquidez : depósitos, cuentas remuneradas, letras del tesoro de corto plazo o bonos de muy corto plazo de vencimiento.

Haz una asignación igualitaria del 25 % a cada componente al inicio.

Rebalancea anual o semestralmente . Hazlo cuando algún activo se haya desviado mucho del 25% (por ejemplo, si está en un 30% o más o cae por debajo del 20%).

. Hazlo cuando algún activo se haya desviado mucho del 25% (por ejemplo, si está en un 30% o más o cae por debajo del 20%). Controla costes fiscales y comisiones. Busca las mínimas comisiones de gestión y replicación, y evita intermediarios innecesarios. Ten en cuenta impuestos locales, costes de custodia, costes al operar con oro, etc.

De cara a invertir y sacarle el máximo partido a la cartera permanente, además, será importante no dejarse llevar por las emociones y mantener su estructura incluso si alguno de los componentes muestra pérdidas.

¿Para quién es adecuada la cartera permanente?

En comparación con otras carteras más agresivas, la permanente presenta una menor volatilidad y un ratio de rentabilidad y riesgo que puede resultar atractivo, pese a que los potenciales beneficios que podríamos conseguir con ella no son tan elevados como en otras estrategias. Esta cartera, por su naturaleza, puede ser adecuada para:

Inversores que buscan seguridad y estabilidad, evitando pérdidas fuertes.

Aquellos con un horizonte de inversión a medio o largo plazo.

Los que desean protegerse frente a inflación, deflación o crisis imprevistas.

Inversores principiantes que valoran un enfoque sencillo y claro.

Por el contrario, puede resultar menos interesantes para:

Quienes persiguen una rentabilidad máxima en el corto plazo.

Inversores con alta tolerancia al riesgo.

Inversores que necesiten ingresos recurrentes elevados.

La cartera permanente de Harry Browne es un método de inversión resistente y equilibrado que puede resultar de interés para quienes valoran la estabilidad frente a la incertidumbre. Comprender sus características será clave de cara a aplicarla.

Invertir con XTB

En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 700 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.