OPV (Oferta Pública de Venta) Una OPV, u Oferta Pública de Venta, es una operación financiera que busca vender en Bolsa un gran paquete de acciones de una compañía. Generalmente, una OPV obedece al interés manifiesto por parte de un gran accionista de una compañía cotizada o incluso a un miembro fundador de la misma, de salirse total o parcialmente del capital de la firma. En la mayoría de los casos su interés es deshacerse de un paquete accionarial para diversificar el patrimonio o simplemente porque desea hacer líquida su participación. El proceso de venta pública comienza cuando un accionista mayoritario manifiesta su deseo de vender un gran paquete de títulos. Aunque generalmente se asocia una oferta pública de venta a la colocación de acciones, también se puede dar mediante obligaciones incluso pagarés. Las partes vendedoras tendrán la obligación, con la ayuda de las entidades financieras escogidas, de realizar la presentación del folleto donde se detallen las condiciones de la OPV. Esta documentación pasa a ser verificada y registrada por el organismo regulador pertinente. En el caso de España, el ente regulador es la CNMV, o Comisión Nacional del Mercado de Valores. A través de las entidades financieras correspondientes, los inversores que así lo deseen pueden acceder a la OPV y hacerse con parte de esas acciones que el socio mayoritario ha querido hacer líquidas. A pesar de que suele haber un tramo destinado a inversores cualificados, suele haber un paquete destinado a inversores minoristas con el objetivo de que cualquier persona pueda acceder a la misma. Diferencias entre una OPV y una OPS Existen varias diferencias entre una OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción). No obstante, la más relevante de todas es que en una OPS, los inversores adquieren acciones que antes no existían y que son emitidas a través de una ampliación de capital. El principal motivos para que una empresa realice una OPS es captar capital nuevo para financiar nuevos proyectos o adquisiciones. En este caso, los intereses de los nuevos accionistas y los antiguos están totalmente alineados mientras que en el caso de una OPV, el antiguo propietario es la contraparte del nuevo. ¿Es interesante acudir a una OPV? Debemos de tener claro en este punto que cuando existe una operación de OPV, es porque hay un interés de un inversor relevante en salirse total o parcialmente de esa compañía. El objetivo de ese inversor no es siempre el mismo. En algunas ocasiones la OPV se realiza porque el accionista mayoritario necesita liquidez, porque quiere diversificar su patrimonio o simplemente porque ya no le interesa tener una participación tan importante en la compañía. Lo que sí es común a todas las OPVs, es que el accionista que se deshace de la participación en la empresa, tendrá, legítimamente, el máximo interés en que el precio de la OPV sea lo más alto posible. Evolución de las OPV en España en su primer año. Privatizaciones Estatales Generalmente, las OPVs son el instrumento más utilizado por los gobiernos para privatizar empresas. En el caso de España, compañías anteriormente públicas como Telefónica, Repsol, Iberia, Endesa o, más recientemente, Aena, han pasado a manos privadas a través de Ofertas Públicas de Venta. Evolución de las OPV públicas españolas.

