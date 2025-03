¿Qué es la economía sumergida y cómo impacta en el sistema financiero?

La economía sumergida es aquella que se compone de actividades y transacciones económicas que no se registran de forma oficial, es decir, que se desarrollan al margen de la ley. Estas actividades pueden afectar tanto a la economía de un país como a los propios inversores, generando graves problemas. En este artículo, te contamos cuáles son.

La economía sumergida, también llamada economía informal o subterránea, es aquella que engloba todas las actividades económicas que se desarrollan al margen de la ley. Estas actividades, al no ser declaradas, escapan al control gubernamental y repercuten tanto en la sociedad como en el sistema financiero, afectando también a las decisiones de los inversores. En este artículo, te contamos qué es exactamente la economía sumergida y cuáles son sus consecuencias. ¿Qué es la economía sumergida? La economía sumergida es aquella que se compone de actividades y transacciones económicas que no se registran de forma oficial, de tal forma que no contribuyen ni al PIB ni a la Seguridad Social del país. Esta economía se encuentra al margen de la regulación laboral y tributaria y suele desarrollarse por: Elevada carga impositiva . Los impuestos altos incentivan a individuos y a empresas a operar al margen de la legalidad para reducir costes.

. Los impuestos altos incentivan a individuos y a empresas a operar al margen de la legalidad para reducir costes. Regulaciones laborales estrictas . Las normativas complejas o muy restrictivas pueden desalentar la generación de empleo.

. Las normativas complejas o muy restrictivas pueden desalentar la generación de empleo. Desempleo y pobreza. La falta de oportunidades en el mercado laboral también empuja a las personas a buscar ingresos en actividades no reguladas. Al no estar sujeta a los gravámenes fiscales y laborales, la economía sumergida genera un impacto negativo tanto para la economía de un país como para su sociedad en general, pudiendo provocar: Aumento de la competencia desleal . Las empresas que operan en la informalidad ofrecen precios más bajos al evadir impuestos y regulaciones. De esta forma, perjudican a los negocios que sí cumplen con sus obligaciones.

. Las empresas que operan en la informalidad ofrecen precios más bajos al evadir impuestos y regulaciones. De esta forma, perjudican a los negocios que sí cumplen con sus obligaciones. Disminución de los ingresos fiscales . La evasión de impuestos reduce los recursos disponibles para financiar servicios públicos esenciales como educación, salud e infraestructuras.

. La evasión de impuestos reduce los recursos disponibles para financiar servicios públicos esenciales como educación, salud e infraestructuras. Mayor precariedad laboral. Los trabajadores en la economía sumergida carecen de protección social, derechos laborales y acceso a beneficios como pensiones o seguros de salud. ¿Cómo impacta la evasión fiscal en los ingresos del país? La evasión fiscal es un componente central de la economía sumergida que impacta de forma directa en los ingresos que genera un país, afectando a su correcto desarrollo. Al no declarar ciertas actividades, el Estado deja de percibir impuestos, los cuales resultan fundamentales para financiar los servicios públicos y el desarrollo de infraestructuras. Como consecuencia, esta evasión fiscal puede llevar a: Aumento de la deuda pública . Para compensar la falta de ingresos, los gobiernos pueden verse obligados a endeudarse más.

. Para compensar la falta de ingresos, los gobiernos pueden verse obligados a endeudarse más. Recortes en servicios públicos . Si hay menos recursos, es posible que haya una disminución de la calidad o de la cantidad de servicios para la ciudadanía.

. Si hay menos recursos, es posible que haya una disminución de la calidad o de la cantidad de servicios para la ciudadanía. Incremento de impuestos. Para paliar la evasión, también es probable que aumenten las tasas impositivas, lo que perjudica a quienes sí cumplen con sus obligaciones fiscales. ¿Qué sectores tienen mayor actividad en la economía sumergida? La economía sumergida no afecta por igual a todos los sectores económicos. Algunas áreas son más propensas a operar al margen de la ley por la naturaleza de sus actividades y las barreras existentes para su formalización. Así, y aunque pueden variar de un país a otro, entre los sectores con mayor actividad en la economía sumergida podemos encontrar: Construcción . La contratación de trabajadores sin contrato y el pago en efectivo son prácticas muy comunes en esta industria.

. La contratación de trabajadores sin contrato y el pago en efectivo son prácticas muy comunes en esta industria. Hostelería y turismo . Son dos ámbitos con muchos empleos temporales y estacionales. En ellos también hay numerosos pagos informales.

. Son dos ámbitos con muchos empleos temporales y estacionales. En ellos también hay numerosos pagos informales. Comercio minorista . Los pequeños establecimientos también pueden omitir ventas en sus registros para reducir su carga fiscal. Sobre todo, pensando que van a estar menos controlados o regulados por las autoridades.

. Los pequeños establecimientos también pueden omitir ventas en sus registros para reducir su carga fiscal. Sobre todo, pensando que van a estar menos controlados o regulados por las autoridades. Servicios domésticos. Los trabajadores en hogares particulares a menudo carecen de contratos formales, lo que dificulta su supervisión y regulación. Consecuencias de la economía sumergida La economía sumergida también tiene efectos directos e indirectos sobre el crecimiento económico de un país, es decir, sobre el PIB. A pesar de que en el corto plazo pueda parecer que fomenta la actividad económica al generar empleo e ingresos, estas actividades tienen consecuencias en el largo plazo, entre las que destacan: Distorsiona las estadísticas económicas . Al no registrarse oficialmente, se subestima el tamaño real de la economía. Esto impacta en la planificación y la ejecución de políticas públicas.

. Al no registrarse oficialmente, se subestima el tamaño real de la economía. Esto impacta en la planificación y la ejecución de políticas públicas. Menos productividad . Las empresas informales suelen tener menor acceso a financiación, tecnología y capacitación. Por ende, su eficiencia es menor y su crecimiento mucho más limitado.

. Las empresas informales suelen tener menor acceso a financiación, tecnología y capacitación. Por ende, su eficiencia es menor y su crecimiento mucho más limitado. Falta de inversión en capital humano. La ausencia de contratos formales desincentiva la inversión en formación y desarrollo de habilidades. Por tanto, la calidad de la fuerza laboral también se ve mermada. Impacto de la economía sumergida en los inversores La economía sumergida no solo afecta a los gobiernos y trabajadores informales, sino que también tiene peso para los inversores, especialmente porque influye en sus decisiones y rendimientos. En concreto, este tipo de actividades pueden provocar: Incertidumbre en los ​​mercados financieros . La falta de transparencia y el desconocimiento del volumen real de la economía afectan a la valoración de sectores, generando volatilidad en los mercados.

. La falta de transparencia y el desconocimiento del volumen real de la economía afectan a la valoración de sectores, generando volatilidad en los mercados. Distorsión en los datos macroeconómicos . Los indicadores económicos como el PIB, el desempleo o la recaudación fiscal pueden estar infravalorados por la actividad informal. Esto dificulta la toma de decisiones basadas en datos fiables.

. Los indicadores económicos como el PIB, el desempleo o la recaudación fiscal pueden estar infravalorados por la actividad informal. Esto dificulta la toma de decisiones basadas en datos fiables. Riesgos en sectores con alta informalidad . Los inversores que operan en la construcción o la hostelería deben tener en cuenta que la economía sumergida genera competencia desleal, márgenes de beneficio menores y problemas legales.

. Los inversores que operan en la construcción o la hostelería deben tener en cuenta que la economía sumergida genera competencia desleal, márgenes de beneficio menores y problemas legales. Mayor presión fiscal futura . Para compensar la pérdida de ingresos públicos por la evasión fiscal, los gobiernos pueden subir los impuestos a las empresas y los inversores formales, reduciendo su rentabilidad neta.

. Para compensar la pérdida de ingresos públicos por la evasión fiscal, los gobiernos pueden subir los impuestos a las empresas y los inversores formales, reduciendo su rentabilidad neta. Menor atractivo para la inversión extranjera. Los países con altos niveles de economía sumergida dan desconfianza a los inversores internacionales, ya que la falta de regulación y supervisión incrementa el riesgo de corrupción y pérdida de capital. A la hora de invertir, es fundamental valorar estos factores al analizar mercados y sectores, ya que nos permitirá obtener una panorámica más clara sobre la situación del país y, consecuentemente, tomar decisiones de forma más informada y precisa. ¿Qué tecnologías están combatiendo la economía informal? La economía sumergida es un problema complejo contra el que los países llevan años luchando. Gracias a los avances tecnológicos, no obstante, actualmente se están desarrollando herramientas y sistemas que pueden ayudar a detectar y reducir este tipo de actividades, mejorando así la transparencia y control de las transacciones financieras. En este sentido, algunas de las tecnologías que más más están ayudando en la lucha contra la economía sumergida son: Blockchain . La tecnología blockchain, al permitir transacciones seguras y transparentes, facilita el seguimiento de actividades comerciales y reduce el riesgo de fraude. Algunos países están explorando su uso en los sistemas fiscales para asegurar que todos los ingresos sean registrados y declarados.

. La tecnología blockchain, al permitir transacciones seguras y transparentes, facilita el seguimiento de actividades comerciales y reduce el riesgo de fraude. Algunos países están explorando su uso en los sistemas fiscales para asegurar que todos los ingresos sean registrados y declarados. Big Data y análisis predictivo . El análisis de grandes volúmenes de datos ayuda a los gobiernos a identificar patrones sospechosos en operaciones económicas y fiscales. Las herramientas de análisis predictivo ayudan a detectar irregularidades que sugieren la existencia de actividades sumergidas.

. El análisis de grandes volúmenes de datos ayuda a los gobiernos a identificar patrones sospechosos en operaciones económicas y fiscales. Las herramientas de análisis predictivo ayudan a detectar irregularidades que sugieren la existencia de actividades sumergidas. Sistemas de facturación electrónica . La adopción de sistemas obligatorios de facturación electrónica en muchos países impulsa el registro y la trazabilidad de todas las transacciones comerciales de forma automática. Esto reduce la evasión fiscal y facilita el control por parte de las autoridades fiscales.

. La adopción de sistemas obligatorios de facturación electrónica en muchos países impulsa el registro y la trazabilidad de todas las transacciones comerciales de forma automática. Esto reduce la evasión fiscal y facilita el control por parte de las autoridades fiscales. Inteligencia artificial (IA). El uso de la IA en auditorías fiscales está aumentando. Principalmente, porque permite encontrar inconsistencias y discrepancias entre los datos declarados y los obtenidos de fuentes. La economía sumergida es un fenómeno complejo que afecta a países, mercados y sistemas sociales. La tecnología mitiga sus efectos, pero hay que aplicar políticas fiscales eficaces y tecnología para combatirlo. Invertir en un entorno económico transparente y seguro es clave para un crecimiento estable y sostenible a largo plazo.

