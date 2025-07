Los NFT: ¿qué son y qué ha ocurrido con su mercado?

Tiempo de lectura: 8 minute(s)

Los NFT (Non Fungible Token o Token no Fungible, en su traducción al español) son archivos digitales que utilizan la tecnología blockchain para garantizar la autenticidad, originalidad y propiedad de los bienes intangibles . Estos activos gozaron de una gran popularidad en 2021, pero en los últimos años han caído en el olvido. En este artículo, te explicamos qué son exactamente, cómo funcionan y qué podemos esperar de su mercado.

En 2021, un nueva tecnología irrumpió con fuerza en el mercado, prometiendo cambiar la forma en la que se adquirían activos digitales: los NFT, siglas con las que se conoce a los Non Fungible Token (Token no Fungible, en su traducción al español), unos archivos digitales que utilizan la tecnología blockchain para garantizar la autenticidad, originalidad y propiedad de las obras virtuales, ya sea una canción, una imagen o incluso un mero texto. Estos archivos saltaron a la fama en marzo de 2021, cuando el artista digital Beeple vendió su NFT ‘Everydays The First 5000 Days’ por cerca de 70 millones de dólares, y en tan solo un año lograron mover cerca de 2.800 millones de dólares, según los datos del portal CryptoSlam. No obstante, tras este boom inicial, en el que llegaron a participar personalidades públicas como el presentador Jimmy Fallon, la actriz Gwyneth Paltrow o la propia Madonna, este tipo de archivos han perdido gran parte de su fama. De hecho, en 2022 el valor de las compraventas de los NFTs se desplomó hasta los 683 millones de dólares, y actualmente muchos de ellos ya no tienen valor. Pero ¿qué son exactamente los NFT? ¿Y qué perspectivas tienen de cara a futuro?

¿Qué son los NFT?

Los NFT, siglas de Non Fungible Token (Token no Fungible, en su traducción al español), son archivos digitales que utilizan la tecnología blockchain para asegurar la autenticidad y singularidad de bienes intangibles. Estos archivos son, básicamente, activos criptográficos a los que, gracias al blockchain, se les asigna un identificador único compuesto por un conjunto de metadatos que que no se pueden modificar y que recogen desde el nombre de su autor hasta su fecha de creación o las transacciones que se hayan realizado con él, verificando así tanto su propiedad como originalidad.

Los NFT son productos únicos, en el sentido en el que no pueden existir dos exactamente iguales. Estos archivos actúan de forma semejante al original de una obra de arte, por ejemplo, un Monet. Aunque cualquier persona puede adquirir una reproducción de Los Nenúfares del pintor, la realidad es que solo hay un cuadro original, el cual tiene un solo propietario y un valor único que nace, precisamente, de su unicidad. Lo mismo ocurre con los NFTs: aunque se puedan realizar copias de ellos, la realidad es que solo hay un NFT original del que nacen todas las reproducciones, y es este, el inicial, el que tiene un mayor valor de mercado por su originalidad.

Estos archivos comenzaron a explorarse en 2012 con los ‘Colored Coin’, unos token que funcionaban sobre la cadena blockchain de Bitcoin y que tenían el objetivo de demostrar la propiedad de un activo real mediante el seguimiento de metadatos, aunque su primer minado se produjo en 2014, cuando Kevin McCoy minó Quantum en la cadena de bloques de la criptomoneda Namecoin. Entre las principales características de los NFTs, destacan:

Único : cada NFT es irrepetible.

: cada NFT es irrepetible. Indivisible : no se pueden fraccionar.

: no se pueden fraccionar. Transferible : se pueden comprar, vender o ceder, aunque no hay una compraventa activa como en el caso de las criptomonedas, en el sentido en el que no se pueden intercambiar por otro NFT.

: se pueden comprar, vender o ceder, aunque no hay una compraventa activa como en el caso de las criptomonedas, en el sentido en el que no se pueden intercambiar por otro NFT. Escaso: su valor depende de su oferta limitada.

¿Cómo funcionan los NFT?

Los NFT utilizan la misma tecnología que las criptomonedas: el blockchain (cadena de bloques, en español), una alternativa capaz de registrar y verificar transacciones de forma segura, transparente y descentralizada en la que la información se almacena en bloques conectados entre sí de forma cronológica y secuencial gracias a la criptografía. Estos archivos se crean mediante contratos inteligentes utilizando estándares o protocolos de tokens específicos, generalmente de la red Ethereum y su cadena de bloques, siendo el ERC-721 uno de los más utilizados. Su proceso de creación es el siguiente:

Acuñación (minting) : se genera el token que contiene los metadatos (autor, fecha, vinculación a un activo digital…) y se codifica la información clave para la identificación del NFT.

: se genera el token que contiene los metadatos (autor, fecha, vinculación a un activo digital…) y se codifica la información clave para la identificación del NFT. Registro en blockchain : la transacción queda inalterable y visible públicamente. Tras esto, el NFT se incluye en los marketplaces para su compraventa.

: la transacción queda inalterable y visible públicamente. Tras esto, el NFT se incluye en los marketplaces para su compraventa. Compra o transferencia: al adquirir un NFT, un contrato inteligente transfiere la propiedad automáticamente al comprador.

¿Para qué sirven los token no fungibles?

Los NFT sirven para garantizar la propiedad, unicidad y procedencia de los activos digitales, lo que los convierte en un tipo de archivos de interés para los coleccionistas. Estos archivos se han utilizado en distintos sectores, especialmente en los primeros años de su lanzamiento, en los que el mercado vivió una fiebre que llevó a estos archivos a alcanzar valores millonarios. Entre estos, destacan:

Arte digital : el sector del arte digital fue uno de los que más explotó la fiebre de los NFT en el momento de su lanzamiento. En este caso, estos archivos ofrecen a los creadores la posibilidad de vender obras protegidas digitalmente, ofreciéndoles una nueva vía de monetización semejante a la de los artistas más tradicionales, que pueden vender sus originales por un precio mayor al de las copias que se realicen de ellos.

: el sector del arte digital fue uno de los que más explotó la fiebre de los NFT en el momento de su lanzamiento. En este caso, estos archivos ofrecen a los creadores la posibilidad de vender obras protegidas digitalmente, ofreciéndoles una nueva vía de monetización semejante a la de los artistas más tradicionales, que pueden vender sus originales por un precio mayor al de las copias que se realicen de ellos. Videojuegos : el sector del gaming también vivió una explosión de NFT, donde estos archivos se utilizaron para garantizar la propiedad de ciertos activos, como las skins de los personajes, dentro de los videojuegos.

: el sector del gaming también vivió una explosión de NFT, donde estos archivos se utilizaron para garantizar la propiedad de ciertos activos, como las skins de los personajes, dentro de los videojuegos. Música : el sector musical también se adentró en el entorno de los NFT, con grupos como Kings of Leon distribuyendo sus álbumes en este formato.

: el sector musical también se adentró en el entorno de los NFT, con grupos como Kings of Leon distribuyendo sus álbumes en este formato. Deporte : en el mundo deportivo, el uso de los NFT puede utilizarse para evitar los fraudes en la venta de entradas online.

: en el mundo deportivo, el uso de los NFT puede utilizarse para evitar los fraudes en la venta de entradas online. Cine: marcas tan populares como Disney han lanzado sus propios NFT con el propósito de conseguir nuevas fuentes de ingresos para sus propiedades intelectuales.

Además de estos sectores, los defensores de los NFT también sostuvieron que estos archivos podrían emplearse dentro del metaverso, ese espacio virtual inmersivo en el que Meta invirtió millones y que prometía transformar internet, para garantizar la propiedad de los activos en el mundo digital. No obstante, al igual que los propios NFT, el metaverso también ha visto una desaceleración en los últimos años, y las grandes empresas que apostaban por este nuevo espacio han reducido sus inversiones, por lo que su futuro también resulta incierto.

Ventajas y desventajas de los NFT

Al igual que cualquier otro activo, los NFT ofrecen tanto ventajas como desventajas para los usuarios, las cuales conviene conocer antes de adentrarse en este mundo. Estas son algunas de las más destacadas:

¿Qué implicaciones legales tienen los NFT?

El crecimiento de los NFT ha planteado numerosas dudas legales:

¿Al adquirir un NFT también obtienes los derechos de explotación de la obra?

¿Qué protección existe ante una copia o fraude?

¿Qué ocurre si alguien revende un NFT sin autorización?

En la mayoría de casos, la compra de un NFT solo otorga la titularidad del token, no necesariamente los derechos de reproducción o distribución del contenido asociado. Esto ha generado controversia, especialmente en el ámbito del arte digital y la propiedad intelectual. Además, la ausencia de marcos regulatorios específicos hace que, por ahora, los conflictos deban resolverse bajo legislaciones generales, lo que puede dificultar la protección de los usuarios.

¿Cuál es el impacto medioambiental de los NFT?

Además de la falta de regulación a nivel legal, los NFT también han sido objeto de crítica por multitud de usuarios por su impacto medioambiental. Este tipo de archivos tienen un amplio consumo energético, derivado de la tecnología blockchain en la que se basan. No obstante, este impacto varía según el sistema de validación que se utilice en esta red:

Proof of Work (como el de Ethereum en su versión original) requiere un alto consumo energético.

(como el de Ethereum en su versión original) requiere un alto consumo energético. Proof of Stake y otros modelos más sostenibles reducen significativamente esa huella.

También han surgido soluciones híbridas, sistemas de compensación de huella de carbono y blockchains ecológicas que reducen significativamente el consumo energético.

¿Qué futuro tienen los NFT?

Tras su auge inicial, los NFT han sufrido una desaceleración que ha llevado a cuestionar si son una burbuja o una tecnología con verdadero potencial. Y es que tras los máximos millonarios alcanzados en 2021, cuando la compraventa de este tipo de archivos alcanzó los 2.792 millones de dólares, estos activos han perdido gran parte de su atractivo, y muchos de ellos han perdido su valor. De hecho, un informe elaborado por la plataforma DappGambl en 2023 apuntó que un 95% de los NFT del mercado ya no valían nada, lo que pone de manifiesto el declive que estos archivos han vivido en su escaso periodo de vida.

Aun así, estos archivos no han desaparecido del todo, a pesar que su uso especulativo, predominante en sus primeros años en la industria, se haya desvanecido. De hecho, un informe del Foro Económico Mundial elaborado en 2023 apuntaba a que, tras el boom inicial, las empresas estarían “probando y experimentando con los NFTs, alejándose de los especuladores y centrándose en ofrecer valor a los usuarios”. El futuro, apuntan de todas formas, está lleno de incertidumbre, empezando por su marco regulatorio, que aún debe desarrollarse.

Ejemplos reales y evolución del mercado

En su fase de mayor popularidad, los NFT llegaron a protagonizar transacciones mediáticas que llamaron la atención global, como pueden ser:

Everydays : The First 5000 Days, de Beeple: vendida en Christie's por 69,3 millones de dólares.

: The First 5000 Days, de Beeple: vendida en Christie's por 69,3 millones de dólares. The Merge , de Pak: venta récord por 91,8 millones de dólares.

, de Pak: venta récord por 91,8 millones de dólares. CryptoPunk #5822: se vendió por un precio de 23,7 millones de dólares.

Sin embargo, tras este boom inicial, el mercado ha experimentado una corrección significativa. En 2024, el volumen de compraventas cayó a mínimos desde 2020, con descensos relevantes tanto en número de operaciones como en valor total negociados, una evolución que refleja las dificultades que está atravesando el sector. ¿Serán los NFT una burbuja? ¿Podrán estos archivos superar este declive y encontrar la manera de asentarse en el mercado? El futuro dirá.

