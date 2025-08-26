¿Qué es el value investing y cómo aplicarlo al invertir?

Tiempo de lectura: 7 minute(s)

El value investing es una estrategia de inversión que consiste en adquirir acciones que cotizan por debajo de su valor intrínseco o fundamental y que han defendido inversores tan reconocidos como Benjamin Graham o Warren Buffet. En este artículo, te explicamos qué es y cómo aplicarla.

El value investing es una filosofía de inversión que han defendido figuras tan importantes del mundo bursátil como Benjamin Graham y Warren Buffett. Pero ¿en qué consiste? ¿Y cómo puede aplicarse? En este artículo, exploramos los fundamentos y orígenes del value investing, sus diferencias con el growth value y las estrategias más comunes para aplicarlo.

¿Qué es el value investing?

El value investing (término que, en español, puede traducirse como inversión en valor) es una estrategia de inversión que consiste en adquirir acciones que cotizan por debajo de su valor intrínseco o fundamental. Esta estrategia tiene sus orígenes en 1934, año en el que Benjamin Graham y David Dodd, profesores de la Universidad de Columbia, publicaron Security Analysis, un libro en el que se cimentaron los principios básicos del value investing. No obstante, sería Warren Buffet, el famoso oráculo de Omaha, quien la popularizaría a nivel mundial.

El value investing parte de la premisa de que los mercados financieros no son eficientes en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. En concreto, esta estrategia defiende que las bolsas pueden tener un comportamiento errático en el corto plazo, en el que pueden reaccionar de forma exagerada ante determinados eventos. Esta reacción puede traer consigo una infravaloración o sobrevaloración de los activos, que cotizarían lejos de su valor intrínseco. En cambio, en el largo plazo los mercados no mostrarían tanta sensibilidad ante determinados eventos, de tal forma que los activos acabarían cotizando por su valor intrínseco. Partiendo de esta premisa, el value investing busca invertir en activos que están cotizando a un precio inferior a su valor intrínseco, a fin de aprovechar esa diferencia entre el precio y el valor para obtener un mayor beneficio. Esta estrategia se apoya en cinco principios básicos:

Valor intrínseco : para poder desarrollar el value investing de forma efectiva, es necesario estimar el valor real de un negocio, independientemente de su precio de mercado.

: para poder desarrollar el value investing de forma efectiva, es necesario estimar el valor real de un negocio, independientemente de su precio de mercado. Margen de seguridad : para minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad potencial que podría obtenerse, el value investing apuesta por adquirir acciones cuando cotizan por debajo de su valor intrínseco estimado.

: para minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad potencial que podría obtenerse, el value investing apuesta por adquirir acciones cuando cotizan por debajo de su valor intrínseco estimado. Visión a largo plazo : el value investing es una estrategia largoplacista, que defiende que las bolsas tardan en corregir la valoración de los activos, de tal forma que su valor intrínseco suele aparecer con el paso del tiempo. Por ello, se trata de una estrategia que requiere de paciencia, en la que no podemos dejarnos influir ni por los sentimientos ni por las posibles eventualidades del mercado.

: el value investing es una estrategia largoplacista, que defiende que las bolsas tardan en corregir la valoración de los activos, de tal forma que su valor intrínseco suele aparecer con el paso del tiempo. Por ello, se trata de una estrategia que requiere de paciencia, en la que no podemos dejarnos influir ni por los sentimientos ni por las posibles eventualidades del mercado. Disciplina emocional : al ser una estrategia pensada en el largo plazo, para aplicar el value investing debemos evitar las decisiones impulsivas, influenciadas por el ruido del mercado.

: al ser una estrategia pensada en el largo plazo, para aplicar el value investing debemos evitar las decisiones impulsivas, influenciadas por el ruido del mercado. Análisis fundamental: para poder aplicar esta estrategia, es vital estudiar con profundidad los activos en los que estamos interesados y revisar distintos ratios financieros, como el PER, precio/valor contable, deuda/capital o el cash-flow, entre otros.

¿Por qué exige una visión a largo plazo?

Una de las características clave del value investing es su visión a largo plazo. La razón es que tener visión a futuro ofrece lo siguiente:

Corrección de precios . Los precios infravalorados pueden tardar años en reconducirse.

. Los precios infravalorados pueden tardar años en reconducirse. Desarrollo de negocios . Beneficios, crecimiento de activos y eficiencia operativa.

. Beneficios, crecimiento de activos y eficiencia operativa. Compensación por riesgo . La paciencia ayuda a amortiguar la volatilidad .

. La paciencia ayuda a amortiguar la volatilidad . Compounding. Reinvertir esos beneficios acelera el crecimiento del capital.

A la hora de aplicar esta estrategia, por tanto, deberemos evitar dejarnos llevar por los miedos y emociones que pueden surgir ante determinadas eventualidades del mercado. No obstante, y al igual que ocurre con cualquier filosofía inversora, al invertir será importante mantenernos al día de la actualidad económica y tener claros nuestros objetivos, de cara a tomar las decisiones que mejor se alineen con nuestro perfil.

Value investing vs growth investing: ¿en qué se diferencian?

Además del value investing, dentro del mercado se puede identificar otra estrategia de inversión a largo plazo: el growth investing. Esta estrategia, al igual que el value investing, se basa en el análisis fundamental para identificar activos que puedan reportar grandes beneficios potenciales a largo plazo, pero en lugar de apostar por acciones infravaloradas, se centra en empresas con un alto potencial de crecimiento. De este modo, esta filosofía de inversión se basa en buscar compañías que están mejorando sus ingresos y beneficios por encima de la media del mercado y que, previsiblemente, mantendrán esta tendencia en el futuro.

Para analizar los activos en los que invertir, el value investing observa factores como el PER, el P/B o el cash-flow, mientras que el growth value pone el foco en métricas como el PEG o en los propios ingresos. Esta filosofía de inversión puede tener un mayor riesgo que el value investing, ya que se basa en las expectativas de crecimiento de una empresa y no en el cálculo de su valor intrínseco. Además, en el value investing, se suele aplicar el margen de seguridad, de tal forma que se busca invertir en activos cuando estos cotizan por debajo de su valor intrínseco, lo que reduce los riesgos inherentes a las operaciones en los mercados bursátiles. A la hora de desarrollar una estrategia tanto de value investing como de growth investing, se aplica una visión largoplacista, aunque en el growth investing es necesario realizar revisiones periódicas para comprobar que los activos muestran la evolución esperada.

El value investing, en resumen, se centra en adquirir empresas sólidas a buen precio, mientras que el growth value apuesta por el potencial de crecimiento a futuro, siendo esta la principal diferencia entre ambas filosofías.

Cómo identificar empresas infravaloradas en bolsa

A la hora de aplicar el value investing en nuestras operaciones bursátiles, es imprescindible detectar empresas que están infravaloradas en Bolsa. Para ello, es necesario hacer un análisis profundo, sustentado en tres variantes:

Análisis cuantitativo: PER ratio bajo respecto a sector/historia. P/B ratio bajo (<1,5 suele indicar valor). Baja deuda / alto free cash-flow.

Análisis cualitativo: Ventaja competitiva sostenible (moat). Calidad en la gestión y cultura empresarial .

Análisis de eventos catalizadores: Cambios estratégicos, crisis o temporalidades que crean oportunidades. Reconocimiento del mercado a medio/largo plazo.



Con el resultado final y el diagnóstico posterior de este examen, es más fácil conocer qué empresas están infravaloradas en la Bolsa y, por ende, pueden ser más atractivas de cara a aplicar una estrategia de value investing.

Estrategias comunes dentro del value investing

A la hora de aplicar el value investing, se pueden seguir varias estrategias distintas. Estas son algunas de las más destacadas.

1. Deep Value

Consiste en comprar acciones con ratios extremadamente bajos que suelen estar en crisis temporal. Puede ser muy rentable, pero también es muy arriesgada (value traps).

2. Quality Value

Se centra en buscar empresas de alta calidad a precios razonables. Aquí se orienta Buffett, que enfatiza los modelos de negocio sostenibles.

3. Dividend Value

Se basa en seleccionar empresas estables que reparten dividendos atractivos, unido al análisis de valor.

4. Contrarian

Consiste en apostar contra el consenso y lo que hace la mayoría, aprovechando pánicos del mercado para invertir barato.

¿Para quién es adecuado?

El value investing es una filosofía de inversión defendida por grandes nombres del mundo bursátil. Sin embargo, y pese a sus ventajas, la adecuación de esta estrategia dependerá de nuestro perfil inversor. Por ello, antes de aplicarla, será importante tener claros no solo nuestros objetivos, sino también nuestra tolerancia al riesgo. En este sentido, los perfiles para los que el value investing puede resultar más interesante son:

Para inversores principiantes , es ideal de cara a aprender fundamentos de inversión y ganar disciplina.

, es ideal de cara a aprender fundamentos de inversión y ganar disciplina. Para inversores experimentados , les aporta diversidad a carteras mixtas y estabilidad frente a estrategias agresivas.

, les aporta diversidad a carteras mixtas y estabilidad frente a estrategias agresivas. Para perfiles conservadores y moderados, ofrece mejores resultados ajustados a largo plazo frente a la estacionalidad.

El value investing es una filosofía respaldada por décadas de resultados: sigue los principios de Benjamin Graham y Warren Buffett y promueve un análisis riguroso, paciencia y disciplina emocional. Aunque frente al growth value esta filosofía puede quedar eclipsada, su fortaleza reside en comprar empresas infravaloradas, tener una visión a largo plazo y una estrategia bien definida. De cara a aplicarla, hay ciertos consejos que podemos seguir y que pueden sernos de ayuda a la hora de tomar nuestras decisiones:

Usa herramientas eficientes para analizar PER, P/B, deuda y cash flow.

Explora acciones españolas y globales con ratios infravalorados.

Aplica la estrategia “Quality Value” centrada en negocios comprendidos y sostenibles.

Mantén una cartera diversificada (mínimo 15 – 25 valores).

Utiliza el long-term mindset: mantener descuentos, reinvertir dividendos, ignorar el ruido diario.

