Les niches exposées au risque IA (logiciels, data, éditeurs) restent sous pression.

Les marchés européens évoluent légèrement dans le vert, mais l’ambiance demeure exigeante et fragmentée, à la différence des États-Unis où le momentum est plus homogène. Les investisseurs ne récompensent plus automatiquement de bons résultats : la moindre déception de guidance est désormais sanctionnée. 📊 Indices européens : proches des records, mais sans élan À l’instant T : Stoxx Europe 600 : +0,25% , proche de ses plus hauts historiques

DAX (Allemagne) : +0,23%

FTSE MIB (Italie) : +0,98%

IBEX 35 (Espagne) : +0,35%

FTSE 100 (R.-U.) : -0,60% La performance agrégée masque une dispersion extrême entre titres et secteurs. 📈 Résultats T4 : solides… mais insuffisants pour surprendre Croissance EPS attendue T4 : ~ 8% pour le Stoxx 600

61% des sociétés battent les attentes de bénéfices

58% dépassent les prévisions de chiffre d’affaires 👉 Malgré ces chiffres, le potentiel haussier de l’indice reste limité : les guidances 2026 n’atteignent pas des attentes déjà élevées,

le marché anticipe et “price” rapidement le bon, laissant peu de marge d’erreur. Qui surperforme / sous-performe ? Meilleures surprises : entreprises sensibles aux tarifs (meilleurs beats en un an)

Sous-performeurs : sociétés exposées à la Chine et purement domestiques UE

Styles : Value, Growth et Quality battent plus régulièrement que Momentum et Small Caps 🤖 Pression sur les “niches à risque IA” Les investisseurs continuent d’intégrer des risques de compression de marges à moyen terme liés à l’IA, pénalisant : logiciels,

services de données,

éditeurs et information financière,

gestionnaires d’actifs alternatifs,

gaming. La thèse n’est plus la substitution immédiate, mais la commoditisation progressive de certaines fonctions monétisées. 🧾 Mouvements clés par titre Novo Nordisk +7% : rebond technique après une correction d’environ -25% la semaine dernière, aidé par l’annonce de Hims & Hers d’arrêter les copies de Wegovy suite au durcissement de la FDA.

UniCredit +4% : visibilité accrue avec des objectifs solides jusqu’en 2030 et ~50 Md€ de retours aux actionnaires d’ici là.

InPost +13% : rumeurs d’OPA valorisant le groupe à 7,8 Md€. 🌏 Macro globale : Japon au centre de l’attention Le LDP conserve une supermajorité , maintenant le “Takaichi trade” au cœur des débats.

Suspension de deux ans de la taxe sur les ventes alimentaires jugée très probable → trou fiscal ~¥5 000 Md/an .

Implications majeures pour obligations et FX. Yen : plus fort malgré la relance USDJPY -0,50%

Le yen se renforce après interventions verbales des autorités, et figure parmi les devises G10 les plus solides du jour — malgré le biais budgétaire expansionniste. 🪙 Métaux précieux : tendance toujours favorable Or : +1,0% , teste les 5 000 $

Argent : +2,4% à 97 $ La combinaison incertitude macro + couverture de portefeuille continue de soutenir le complexe des métaux précieux. 🧭 Lecture de marché L’Europe reste robuste mais exigeante : les résultats doivent dépasser nettement pour être récompensés, et les guidances prudentes pèsent. La sélectivité domine, avec une préférence pour les bilans solides, la visibilité à long terme et les thématiques moins exposées aux risques de disruption IA à court/moyen terme.

À court terme, le plafond de performance des indices semble limité, tandis que les opportunités idiosyncratiques (OPA, retours aux actionnaires, catalyseurs réglementaires) restent le principal moteur de surperformance.

