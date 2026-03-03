Résumé quotidien : les marchés ne craignent pas le conflit, les valorisations se normalisent

La première séance de la semaine a été marquée par une forte volatilité, principalement due au déclenchement de la guerre en Iran. La panique initiale semble avoir rapidement laissé place à un optimisme prudent. Le Russell est en tête des gains, les contrats à terme sur indices sont en hausse d'environ 0,7 % à la clôture. Les autres indices de référence de Wall Street oscillent autour de leur niveau de clôture précédent. Malgré une normalisation partielle des prix au fur et à mesure que la séance avançait, le conflit influence clairement les flux de capitaux. Les actions liées au voyage sont sous pression : compagnies aériennes, croisiéristes et agences de voyage. Les entreprises qui tirent profit de la production et de la distribution de pétrole, ainsi que les fabricants de systèmes d'armement, sont en hausse. Aux États-Unis, les données PMI et ISM sur l'industrie manufacturière ont été publiées. Le sentiment a été soutenu par des chiffres supérieurs aux attentes. Le PMI s'est établi à 51,6 contre 51,2 prévu. L'ISM a atteint 52,4 contre 51,7 attendu. Cependant, la forte inflation des prix industriels, qui ont bondi à 70,5, est très préoccupante. Donald Trump s'est exprimé dans la soirée au sujet des opérations militaires. Il a annoncé une intensification des frappes aériennes contre l'Iran et a réitéré les propos du ministre de la Défense selon lesquels les États-Unis « n'excluent pas » une invasion terrestre.

En Europe, les investisseurs ont assisté à l'une des pires séances depuis des mois, tous les principaux indices ayant reculé de plus de 1 %. Les baisses les plus marquées ont été observées en Allemagne, où le DAX a chuté de 2,4 %. Les conséquences du conflit au Moyen-Orient sont beaucoup plus graves pour l'Europe que pour les États-Unis. Le problème ne réside pas seulement dans la hausse des prix du pétrole et du gaz. Le golfe Persique est l'un des principaux centres mondiaux de transformation de l'aluminium, métal essentiel à la base industrielle européenne. Les indices PMI ont également été publiés en Europe. Les données ont dépassé les attentes en Suède (56,1), en Allemagne (50,9), en France (50,1) et en Italie (50,6). Les résultats ont été décevants en Pologne (47,1), au Royaume-Uni (51,7) et en Suisse. Les résultats de l'Espagne ont été globalement conformes aux attentes (50,0). En Allemagne, les données sur les ventes au détail ont montré un ralentissement plus important que prévu. En janvier (corrigé des variations saisonnières), les ventes ont baissé de 0,9 % contre 0,4 % prévu.

L'incertitude géopolitique croissante et les anticipations d'une augmentation des achats de pétrole et de gaz par les États-Unis ont renforcé le dollar de 0,7 % par rapport à l'euro, de 0,8 % par rapport au yen et de 1,5 % par rapport au franc. L'euro s'est également affaibli de plus de 0,5 % par rapport à la livre sterling.

Dans le domaine des matières premières agricoles, le mouvement tardif de la semaine dernière s'est inversé. Le blé est en baisse de 3 %, tandis que le cacao est en hausse de 3 %.

Les opérations militaires à grande échelle autour du détroit d'Ormuz ont poussé les prix du pétrole à des niveaux jamais vus depuis l'opération « Midnight Hammer » au milieu de l'année 2025. La hausse initiale de plus de 10 % a ensuite été ramenée à 5-6 %. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont également vu leurs gains passer de 7 % à 3 %.

Dans le secteur des métaux précieux, des prises de bénéfices sont observées sur l'argent, qui recule de plus de 5 %. L'or progresse de 1 %.

Les tensions au Moyen-Orient ont soutenu les cryptomonnaies. Presque tous les tokens affichent des gains significatifs. Le bitcoin progresse de 5 %, dépassant les 68 000 dollars. L'ethereum progresse également de 5 % et repasse au-dessus des 2 000 dollars. Le solana progresse de plus de 5 % et s'échange autour de 87 dollars à la clôture.

