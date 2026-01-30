-
Les futures US reculent nettement, pénalisés par l’attente de la décision de Donald Trump sur le prochain président de la Fed.
-
Kevin Warsh, perçu comme plus hawkish, est désormais le favori des marchés.
-
En Europe, les indices résistent, portés par de bons résultats d’entreprises.
-
Le dollar et les rendements obligataires US progressent, tandis que l’or et l’argent chutent brutalement.
-
Les investisseurs surveillent de près les statistiques américaines attendues cet après-midi.
-
Les futures US reculent nettement, pénalisés par l’attente de la décision de Donald Trump sur le prochain président de la Fed.
-
Kevin Warsh, perçu comme plus hawkish, est désormais le favori des marchés.
-
En Europe, les indices résistent, portés par de bons résultats d’entreprises.
-
Le dollar et les rendements obligataires US progressent, tandis que l’or et l’argent chutent brutalement.
-
Les investisseurs surveillent de près les statistiques américaines attendues cet après-midi.
📊 Marchés financiers mondiaux sous pression
Wall Street bascule en mode risk-off
Les marchés financiers américains ont entamé la séance de vendredi sous forte pression. Les contrats à terme sur le S&P 500 reculaient de près de 1%, tandis que le Nasdaq 100 abandonnait 1,2%, illustrant une aversion marquée pour le risque, particulièrement dans le secteur technologique. Les futures sur le Dow Jones limitaient les pertes à 0,7%, mais confirmaient une ouverture attendue en baisse.
Ce mouvement s’explique principalement par l’incertitude entourant la nomination du prochain président de la Réserve fédérale. Les investisseurs préfèrent réduire leur exposition avant une annonce susceptible de modifier durablement les anticipations de politique monétaire.
Les données macroéconomiques très attendues
Outre la Fed, l’agenda macroéconomique du jour est scruté de près. Les marchés attendent la publication de l’indice des prix à la production (PPI) américain à 13h30, suivie de l’indice PMI de Chicago à 14h45 (heures de Paris). Ces indicateurs pourraient influencer les anticipations d’inflation et, par conséquent, la trajectoire future des taux d’intérêt.
🏦 Fed et Kevin Warsh : un enjeu central pour les investisseurs
Kevin Warsh, favori des marchés
Selon plusieurs sources, Kevin Warsh serait désormais le candidat privilégié de Donald Trump pour prendre la tête de la Fed. L’ancien gouverneur est généralement perçu comme plus ferme sur l’inflation, ce qui explique la réaction immédiate des marchés obligataires et des devises.
Bien que Warsh ait récemment tenu un discours plus conciliant sur les baisses de taux, son historique renforce l’idée d’une banque centrale moins accommodante. Cette perspective suffit à provoquer un ajustement rapide des prix d’actifs.
Dollar et rendements en hausse
Dans ce contexte, le dollar américain s’est renforcé, soutenu par des anticipations de politique monétaire plus restrictive. Les rendements des bons du Trésor ont également progressé, avec une hausse notable du 30 ans US (+5 points de base). Ce mouvement pèse mécaniquement sur les actifs non rémunérés et sur les valeurs de croissance.
💶 L’Europe résiste grâce aux entreprises
Indices européens dans le vert
À l’inverse de Wall Street, les marchés européens affichent une meilleure tenue. Le DAX allemand progresse d’environ 0,5%, soutenu par un rebond de plus de 4% d’Adidas, après une publication de résultats préliminaires supérieure aux attentes. Le FTSE britannique et le CAC 40 français évoluent également légèrement à la hausse.
Résultats et recommandations en soutien
Plusieurs valeurs européennes ont animé la séance. CaixaBank a relevé ses objectifs 2025–2027 après un résultat net trimestriel supérieur aux prévisions, tandis que Raiffeisen a surpris positivement sur son dividende. Côté analystes, Peel Hunt a initié Aviva à l’achat, et Oddo BHF a relevé Worldline à neutre, soulignant un plan de redressement jugé plus crédible.
🪙 Matières premières et crypto : retournement brutal
Chute spectaculaire des métaux précieux
Les matières premières ont été violemment affectées par la hausse du dollar et des taux. L’or a chuté de 4 à 7% en séance, mettant fin à un rallye jugé excessif. L’argent a plongé de plus de 10%, tandis que le platine enregistrait également une baisse à deux chiffres.
Cryptoactifs toujours sous pression
Le Bitcoin et l’ensemble du marché des cryptoactifs restent fragilisés par l’environnement macroéconomique. La combinaison de taux élevés et d’un dollar fort limite l’appétit pour les actifs risqués, malgré quelques annonces positives dans le secteur technologique.
📈 Analyse graphique des indices
[Graphique à insérer ici : évolution de l’indice US500 en données journalières]
[Graphique à insérer ici : évolution de l’indice DE40 en données journalières]
Ces graphiques illustrent le contraste entre la correction en cours à Wall Street et la résilience relative des marchés européens, malgré un contexte mondial incertain.
❓ FAQ
Pourquoi la nomination du président de la Fed est-elle si importante pour les marchés financiers ?
Le président de la Fed influence directement la politique monétaire, les taux d’intérêt et la liquidité, des éléments clés pour la valorisation des actifs.
Kevin Warsh est-il réellement plus hawkish que ses prédécesseurs ?
Il est historiquement perçu comme plus ferme sur l’inflation, même s’il a récemment adopté un discours plus nuancé sur les baisses de taux.
Pourquoi l’or chute-t-il lorsque le dollar monte ?
Un dollar plus fort rend l’or plus cher pour les investisseurs étrangers et réduit son attrait face aux actifs rémunérés.
Les marchés européens peuvent-ils continuer de surperformer ?
La dynamique dépendra de la solidité des résultats d’entreprises et de l’évolution du contexte macroéconomique mondial.
Quels indicateurs surveiller à court terme ?
Les données d’inflation américaines, les décisions de la Fed et l’évolution des tensions commerciales resteront déterminantes.
Résumé quotidien : Marchés mondiaux : chute de l’or, dollar fort, actions résilientes
Oracle : financement record de 50 Md$ pour le cloud et l’IA
Ouverture US : Wall Street progresse, mais les investisseurs se réfugient dans le dollar
🤖 Palantir face à son moment de vérité : excellence opérationnelle ou piège de valorisation ? ⚠️📊
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."