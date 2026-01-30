📊 Marchés financiers mondiaux sous pression

Wall Street bascule en mode risk-off

Les marchés financiers américains ont entamé la séance de vendredi sous forte pression. Les contrats à terme sur le S&P 500 reculaient de près de 1%, tandis que le Nasdaq 100 abandonnait 1,2%, illustrant une aversion marquée pour le risque, particulièrement dans le secteur technologique. Les futures sur le Dow Jones limitaient les pertes à 0,7%, mais confirmaient une ouverture attendue en baisse.

Ce mouvement s’explique principalement par l’incertitude entourant la nomination du prochain président de la Réserve fédérale. Les investisseurs préfèrent réduire leur exposition avant une annonce susceptible de modifier durablement les anticipations de politique monétaire.

Les données macroéconomiques très attendues

Outre la Fed, l’agenda macroéconomique du jour est scruté de près. Les marchés attendent la publication de l’indice des prix à la production (PPI) américain à 13h30, suivie de l’indice PMI de Chicago à 14h45 (heures de Paris). Ces indicateurs pourraient influencer les anticipations d’inflation et, par conséquent, la trajectoire future des taux d’intérêt.

🏦 Fed et Kevin Warsh : un enjeu central pour les investisseurs

Kevin Warsh, favori des marchés

Selon plusieurs sources, Kevin Warsh serait désormais le candidat privilégié de Donald Trump pour prendre la tête de la Fed. L’ancien gouverneur est généralement perçu comme plus ferme sur l’inflation, ce qui explique la réaction immédiate des marchés obligataires et des devises.

Bien que Warsh ait récemment tenu un discours plus conciliant sur les baisses de taux, son historique renforce l’idée d’une banque centrale moins accommodante. Cette perspective suffit à provoquer un ajustement rapide des prix d’actifs.

Dollar et rendements en hausse

Dans ce contexte, le dollar américain s’est renforcé, soutenu par des anticipations de politique monétaire plus restrictive. Les rendements des bons du Trésor ont également progressé, avec une hausse notable du 30 ans US (+5 points de base). Ce mouvement pèse mécaniquement sur les actifs non rémunérés et sur les valeurs de croissance.

💶 L’Europe résiste grâce aux entreprises

Indices européens dans le vert

À l’inverse de Wall Street, les marchés européens affichent une meilleure tenue. Le DAX allemand progresse d’environ 0,5%, soutenu par un rebond de plus de 4% d’Adidas, après une publication de résultats préliminaires supérieure aux attentes. Le FTSE britannique et le CAC 40 français évoluent également légèrement à la hausse.

Résultats et recommandations en soutien

Plusieurs valeurs européennes ont animé la séance. CaixaBank a relevé ses objectifs 2025–2027 après un résultat net trimestriel supérieur aux prévisions, tandis que Raiffeisen a surpris positivement sur son dividende. Côté analystes, Peel Hunt a initié Aviva à l’achat, et Oddo BHF a relevé Worldline à neutre, soulignant un plan de redressement jugé plus crédible.

🪙 Matières premières et crypto : retournement brutal

Chute spectaculaire des métaux précieux

Les matières premières ont été violemment affectées par la hausse du dollar et des taux. L’or a chuté de 4 à 7% en séance, mettant fin à un rallye jugé excessif. L’argent a plongé de plus de 10%, tandis que le platine enregistrait également une baisse à deux chiffres.

Cryptoactifs toujours sous pression

Le Bitcoin et l’ensemble du marché des cryptoactifs restent fragilisés par l’environnement macroéconomique. La combinaison de taux élevés et d’un dollar fort limite l’appétit pour les actifs risqués, malgré quelques annonces positives dans le secteur technologique.

📈 Analyse graphique des indices

[Graphique à insérer ici : évolution de l’indice US500 en données journalières]

[Graphique à insérer ici : évolution de l’indice DE40 en données journalières]

Ces graphiques illustrent le contraste entre la correction en cours à Wall Street et la résilience relative des marchés européens, malgré un contexte mondial incertain.

❓ FAQ

Pourquoi la nomination du président de la Fed est-elle si importante pour les marchés financiers ?

Le président de la Fed influence directement la politique monétaire, les taux d’intérêt et la liquidité, des éléments clés pour la valorisation des actifs.

Kevin Warsh est-il réellement plus hawkish que ses prédécesseurs ?

Il est historiquement perçu comme plus ferme sur l’inflation, même s’il a récemment adopté un discours plus nuancé sur les baisses de taux.

Pourquoi l’or chute-t-il lorsque le dollar monte ?

Un dollar plus fort rend l’or plus cher pour les investisseurs étrangers et réduit son attrait face aux actifs rémunérés.

Les marchés européens peuvent-ils continuer de surperformer ?

La dynamique dépendra de la solidité des résultats d’entreprises et de l’évolution du contexte macroéconomique mondial.

Quels indicateurs surveiller à court terme ?

Les données d’inflation américaines, les décisions de la Fed et l’évolution des tensions commerciales resteront déterminantes.