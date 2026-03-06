Résumé quotidien : les indices et les cryptomonnaies reculent dans un contexte de hausse des prix du pétrole 🚩 L'or et le dollar américain progressent

Vendredi, Wall Street a enregistré une baisse et les prix du pétrole ont bondi de plus de 10 %, le brut dépassant les 93 dollars pour la première fois depuis 2023. Le conflit au Moyen-Orient se poursuit, l'Iran ayant mené aujourd'hui des attaques contre des bases américaines à Bahreïn et en Irak. Donald Trump a souligné que les États-Unis poursuivraient la guerre jusqu'à la victoire totale, renforçant ainsi les anticipations du marché selon lesquelles l'opération pourrait durer au moins plusieurs semaines. De manière officieuse, Marco Rubio aurait déclaré que l'opération pourrait durer environ quatre semaines.

Dans un contexte d'incertitude géopolitique et économique croissante (y compris les risques de stagflation), l'or gagne plus de 1,5 %, dépassant les 5 160 dollars l'once malgré la vigueur persistante du dollar américain et la hausse des rendements obligataires. Le rapport NFP publié aujourd'hui sur le marché du travail américain est nettement inférieur aux attentes, tandis que les ventes au détail aux États-Unis pour le mois de février ont légèrement dépassé les prévisions.

États-Unis, rapport NFP de février :

Variation de l'emploi : -92 000 (prévision : 55 000 ; précédent : 126 000 révisé de 130 000)

Taux de chômage : 4,4 % (prévision : 4,3 % ; précédent : 4,3 %)

Croissance moyenne des salaires : 3,8 % en glissement annuel (prévisions : 3,7 % ; précédent : 3,7 %)

États-Unis, ventes au détail de janvier :

Titre : -0,2 % en glissement mensuel (prévisions : -0,3 % ; précédent : 0 %)

Noyau : 0 % en glissement mensuel (prévisions : +0,1 % ; précédent : 0 %)

La dernière publication des chiffres de l'emploi non agricole (NFP) a surpris toutes les prévisions, marquant la deuxième baisse de l'emploi aux États-Unis au cours des cinq derniers mois. La faiblesse du marché du travail était visible dans presque tous les secteurs, la plus forte correction étant observée dans les secteurs de la santé et de l'éducation (-34 000 contre +129 000 précédemment), qui étaient les secteurs les plus performants dans le rapport précédent. Les services de loisirs et d'accueil ont enregistré la deuxième plus forte baisse (-27 000).

Le bitcoin s'échange également à la baisse aujourd'hui, son cours reculant de 71 000 $ à 68 000 $ environ. Cette baisse a de nouveau affaibli les espoirs d'un rebond plus large, la dernière reprise s'étant arrêtée près de la fourchette de 74 000 à 75 000 $, un niveau considéré comme important du point de vue du positionnement des traders. L'ethereum connaît une baisse encore plus marquée : la deuxième plus grande cryptomonnaie a perdu plus de 5 % et est passée sous la barre des 2 000 $.

Le PIB de la zone euro (corrigé des variations saisonnières, en glissement trimestriel) pour le quatrième trimestre 2025 est inférieur aux attentes, à 0,2 % (prévision : 0,3 % ; précédent : 0,3 %).

Données de la zone euro :

Dépenses publiques (trimestriel), T4 : 0,5 % (prévision : 0,5 % ; précédent : 0,7 %)

Consommation des ménages (trimestriel) : 0,4 % (prévision : 0,4 % ; précédent : 0,2 %)

PIB SA (en glissement annuel), T4 : 1,2 % (prévisions : 1,3 % ; précédent : 1,3 %)

Emploi (en glissement trimestriel), T4 final : 0,2 % (précédent : 0,2 %)

Emploi (en glissement annuel), T4 final : 0,7 % (précédent : 0,6 %)

Sur le marché boursier américain, Marvell Technology gagne près de 11 %. La société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires à 15,2 milliards de dollars, contre 14,2 milliards précédemment. La croissance des ventes attendue cette année est estimée à 30 % en glissement annuel, soit un niveau supérieur aux estimations. Cependant, le sentiment en dehors du secteur pétrolier et gazier reste très faible, en particulier dans le secteur financier, où les actions BlackRock ont chuté de près de 7 %.

Les actions de Boeing ont progressé de plus de 2,5 % après que le Financial Times a annoncé que la société était en pourparlers avec la Chine concernant une commande de 500 Boeing 737 MAX. Cette commande pourrait s'inscrire dans le cadre d'un élargissement des relations économiques entre les États-Unis et la Chine et pourrait potentiellement soutenir de manière significative le carnet de commandes de la société.

Selon France24, citant le ministère iranien des Affaires étrangères, l'Iran a déclaré que « l'Union européenne deviendrait une cible légitime si l'Europe se joignait à la guerre au Moyen-Orient ». Pour l'instant, les contrats à terme EU50 ont réagi de manière très limitée à ces commentaires. Récemment, la France a déployé un porte-avions au Moyen-Orient.

