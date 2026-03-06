Le pétrole bondit de 11% dans un contexte d'escalade du conflit au Moyen-Orient 📈Le VIX progresse sous l'effet de la peur à Wall Street

Les contrats à terme sur le Brent (OIL) progressent aujourd'hui de plus de 11 %, prolongeant la tendance haussière précédente et dépassant déjà les 93 dollars le baril. Parallèlement au pétrole, les inquiétudes concernant l'inflation, les rendements des bons du Trésor américain et le dollar américain s'intensifient également. La demande pour le VIX a bondi dans un contexte de volatilité accrue attendue pour le S&P 500 qui, malgré les tensions géopolitiques et les risques croissants de stagflation, reste à seulement 5 % environ de son plus haut historique proche des 7 000 points. Les États-Unis ont signalé qu'ils riposteraient après une attaque visant une base à Bahreïn .

après une attaque visant une base à . L' Irak a signalé une frappe de missile sur la base militaire de Taji (qui abrite le centre diplomatique américain) près de l' aéroport international de Bagdad .

(qui abrite le centre diplomatique américain) près de l' . L' Iran a déclaré avoir lancé une nouvelle vague d'attaques contre des cibles désignées dans la région et a averti qu'il pourrait frapper des pays européens si l'UE se joignait à la guerre .

contre des cibles désignées dans la région et a averti qu'il pourrait frapper des . Donald Trump a déclaré aujourd'hui qu'il n'y avait pas de place pour les négociations, suggérant que seule une « victoire militaire totale » des États-Unis était envisageable, ce qui implique probablement un conflit prolongé avec une éventuelle implication des forces terrestres. Les prix du pétrole sur les marchés mondiaux ont désormais dépassé les 90 dollars le baril pour la première fois depuis 2023. OIL (intervalle D1) Source: xStation5 Les contrats à terme VIX atteignent des niveaux jamais vus depuis avril 2025, lorsque les marchés avaient été secoués par les craintes liées aux droits de douane imposés par Donald Trump et leur impact potentiel sur l'économie mondiale. La demande de couverture via une exposition au VIX augmente également à l'approche du week-end, les investisseurs hésitant à laisser leurs positions non couvertes au cas où le conflit s'intensifierait pendant le week-end. Source: xStation5

