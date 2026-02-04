Les marchés pourraient passer d’un “effet annonce” à une phase de sélection : automobiles, chimie, luxe et agroalimentaire en tête, mais vigilance sur la réglementation et la sécurité économique.

L'accord récemment signé entre l'Union européenne et l'Inde, à l'instar de celui conclu avec le Mercosur, marque l'aboutissement d'un processus de négociation qui a duré environ 20 ans. Cependant, bien que cet accord soit qualifié de « mère de tous les accords », il était difficile, jusqu'à sa signature, d'en trouver la moindre mention à la une des sites d'information. L'enthousiasme des décideurs politiques est-il justifié ? Que contient cet accord et quel sera son impact sur l'économie et les marchés financiers ?

Tout comme pour l'accord avec le Mercosur, on peut soupçonner que la conclusion des négociations presque du jour au lendemain après plusieurs décennies est liée à la politique contre-productive de Donald Trump. L'administration du président a lancé des guerres commerciales avec presque tous ses partenaires en même temps, ce qui a rapidement conduit à une cascade d'accords commerciaux visant à contourner les États-Unis.

Au cœur de l'accord figure une réduction des droits de douane sur les voitures exportées vers l'Inde. Le marché indien est protégé par des droits de douane élevés sur les voitures, supérieurs à 100 %. En vertu de l'accord, les droits de douane seront d'abord réduits à 40 %, puis à 10 %, avec un contingent de 200 000 véhicules. Des dispositions similaires s'appliquent aux véhicules électriques et à leurs pièces détachées.

Le deuxième pilier est la réduction ou la suppression des droits de douane sur les produits chimiques industriels, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et tous les types de machines de pointe, y compris les machines à commande numérique.

Actuellement, les droits de douane dans ces secteurs sont d'environ 22 % et doivent être réduits à zéro sur une période de 5 à 7 ans, à quelques exceptions près. Des exemptions similaires seront accordées à l'agriculture de l'UE. L'alcool et les produits régionaux peuvent s'attendre à des réductions tarifaires, les droits de douane dans ce secteur allant de 45 % à 150 %.

L'accord ultime ?

Mais qu'obtiendra l'Inde en échange ? Avant tout, les réductions tarifaires du côté de l'UE concerneront tous les types de produits textiles, les fruits de mer et les bijoux. Les droits de douane dans ces segments de marché variaient auparavant de 4 % à 26 %. Les entreprises indiennes pourront également compter sur un accès plus facile au marché des services, principalement dans le domaine des technologies de l'information, mais aussi du conseil, et la déréglementation devrait concerner pas moins de 144 sous-secteurs.

Un détail qui apparaît rarement dans les communications officielles, mais qui revêt une importance fondamentale, est la section consacrée à la « mobilité facilitée ». Pour les employés qui font partie des succursales européennes d'entreprises indiennes déjà présentes en Europe, une série de facilités de grande envergure seront introduites, notamment la possibilité de faire venir des membres de leur famille et un système de permis standardisé permettant aux travailleurs indiens de se déplacer dans toute la communauté pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans.

Parallèlement, la limite imposée aux étudiants indiens dans les universités européennes sera supprimée et les diplômés se verront accorder le droit de travailler dans l'UE pendant au moins 18 mois.

En outre, une procédure simplifiée de prolongation du séjour a été mise en place pour les diplômés qui trouvent un emploi. Il existe d'autres dispositions de ce type, mais la tendance et l'intention des nouvelles solutions sont sans ambiguïté.

À première vue, il est évident que les avantages pour les deux parties ne semblent pas symétriques. L'Europe bénéficiera d'un allègement tarifaire qui profitera à quelques entreprises spécialisées d'Europe occidentale telles que BMW, Stellantis, Volkswagen, BASF, Siemens ou Infineon. Les producteurs de produits de luxe comme LVMH et Kering, ainsi que les conglomérats alimentaires tels que Danone ou Ferrero, en tireront également un grand bénéfice.

Les résidents indiens pourront bénéficier d'un accès plus facile aux meilleures voitures du monde, à la meilleure nourriture, aux médicaments, produits chimiques et machines les plus modernes, ainsi qu'aux cosmétiques les plus efficaces et les plus sûrs... et en échange, ils auront la possibilité d'étudier dans les meilleures universités du monde et de travailler dans les pays où le niveau de vie est le plus élevé. Les accords signés par les représentants de l'UE ressemblent de plus en plus, au mieux, à des activités caritatives plutôt qu'à des échanges commerciaux.

Des questions sans réponses

Alors que l'accord avec le Mercosur a permis à l'Europe d'accéder à des matières premières stratégiques tout en facilitant les exportations des spécialités de l'industrie européenne vers l'Amérique latine, sans concessions significatives de la part de l'Europe, il est difficile d'envisager des avantages similaires dans le cas de l'accord avec l'Inde.

L'Inde n'offre à l'Europe que de la main-d'œuvre et des textiles. Dans les deux cas, leur principal avantage réside dans leur faible coût. D'après les dernières données de l'UE, le taux de chômage reste faible, proche de ses niveaux historiquement bas.

Dans le même temps, il convient de rappeler que malgré une baisse du chômage des jeunes ces dernières années, celui-ci reste élevé, autour de 15 %. Dans ce contexte, la mise en œuvre de telles initiatives ajoute à l'incertitude, en particulier compte tenu de l'évolution rapide du marché du travail due, entre autres, à l'intelligence artificielle. Il convient également de rappeler que la productivité du travail en Inde est parmi les plus faibles au monde : plus de 20 fois inférieure à celle des États-Unis et 10 fois inférieure à celle du Japon ou de l'Europe, alors que le taux de chômage officiel de l'Inde serait inférieur à la moyenne européenne.

Une menace économique ou existentielle ?

Des doutes peuvent également surgir quant à l'accès des travailleurs indiens aux infrastructures, aux données et aux réseaux informatiques en Europe. À titre d'anecdote, on peut citer la fin de l'année 2022. Lorsque les pertes des forces blindées russes ont privé l'agresseur de son élan sur des sections clés du front, des dizaines de chars T-90 modernes sont apparus comme par enchantement. De nombreux Européens ont été surpris, pensant que la Russie ne pouvait pas produire ces machines sans composants occidentaux, et certainement pas à une telle échelle. Et ils avaient raison. Ces chars spécifiques étaient des machines exportées des années auparavant vers l'Inde et rapidement revendues à la Russie. Cette vente, organisée en secret au plus haut niveau du pouvoir, a été déterminante pour la prise de la célèbre ville de Bakhmut. L'Inde est l'un des piliers qui soutiennent l'économie russe grâce à ses achats de pétrole, et des centaines de citoyens indiens ont été interceptés alors qu'ils servaient dans les forces armées de la Fédération de Russie.

Il convient de se poser la question suivante : si l'Europe s'ouvre pleinement à la coopération avec l'Inde, combien de temps faudra-t-il avant que les capteurs et les optiques français ne réapparaissent en masse sur les armes russes ? Ou combien de temps faudra-t-il avant de voir des voitures indiennes ressemblant de manière frappante aux modèles Volkswagen ou BMW ? Allons-nous vers une répétition du cas de la Chine, censée se « libéraliser » après son admission à l'Organisation mondiale du commerce, mais qui n'a finalement obtenu que des technologies modernes et une industrie orientée vers la confrontation avec l'Occident ?

Les États-Unis reviennent à la table des négociations

Les États-Unis ont rapidement repris les négociations avec l'Inde après que celle-ci se soit rapprochée de l'Europe. L'administration du président a annoncé la signature d'un « accord ». Cette annonce a été accompagnée de l'enthousiasme et du pathos caractéristiques de Donald Trump. La bourse de Bombay partage cet enthousiasme, les indices locaux ayant augmenté de près de 5 % à l'annonce de cette nouvelle.

Source: Bloomberg

Parmi les principales dispositions figure une déclaration selon laquelle l'Inde doit cesser d'importer du pétrole russe. Il est de notoriété publique que depuis le début de la guerre, l'Inde est l'un des principaux importateurs de pétrole russe. Selon diverses estimations, la Russie fournit jusqu'à 40 % de tout le pétrole importé par l'Inde. Pour la Russie, cela représente plus de 30 % de ses exportations totales de cette matière première.

Il convient de rappeler que l'Inde achète non seulement du pétrole, mais aussi du gaz, du charbon et même des matières fissiles. En estimant les revenus annuels du commerce des matières premières énergétiques entre la Russie et l'Inde à environ 40 milliards de dollars, et en s'appuyant sur les données du ministère des Finances de la Fédération de Russie (et les travaux des centres d'analyse basés sur celles-ci) pour la période 2022-2024, on peut calculer que, rien qu'avec ses achats de pétrole, l'Inde finance environ 20 à 30 % du budget total de la « défense » de la Russie.

Les informations sur les nouveaux taux tarifaires sont particulièrement importantes non seulement pour l'Inde, mais aussi pour les entreprises américaines très impliquées dans le sous-continent indien :

Exxon et Chevron, qui pourraient remplacer les approvisionnements et les spécialistes russes,

Apple, Microsoft et Cisco, de nombreux géants de l'informatique ont d'énormes installations en Inde dont ils exportent les produits vers les États-Unis,

les fabricants de machines et de produits chimiques, en particulier pour l'agriculture, tels que DuPont et Deere.

Source: AlJazeera

Il convient toutefois de noter que l'accord avec les États-Unis reste largement déclaratif et que la politique menée jusqu'à présent par l'Inde n'indique pas qu'elle renoncera à s'approvisionner auprès de la Russie. Donald Trump lui-même reste versatile et manifestement lassé de signer des accords avec des pays qui ne font même pas l'effort de les respecter.