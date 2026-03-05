Avant l'ouverture : Le Sénat américain a voté en faveur de la possibilité pour Donald Trump de poursuivre le conflit en Iran (05.03.2026)

États-Unis-Israël-Iran : Donald Trump a évalué l'ampleur des actions militaires à « 15 sur 10 ». Le Sénat américain a voté en faveur du maintien du pouvoir militaire et de la possibilité pour Donald Trump de poursuivre le conflit en Iran. La motion visant à limiter le pouvoir de Trump a été rejetée par 47 voix (« pour ») contre 53 (« contre »), selon les lignes des partis (les démocrates pour, les républicains contre). Le texte sera voté aujourd'hui à la Chambre des représentants. L'Iran aurait tiré une nouvelle série de missiles vers Israël ce matin. L'agence des Nations unies pour les réfugiés a déclaré que le conflit génère des flux massifs de population dans la région et que 100 000 personnes ont quitté Téhéran. Qatar Airways va assurer des vols d'évacuation vers les pays européens. Le premier avion doit décoller de Riyad à destination de Francfort.

Les contrats sur indices américains sont à nouveau en baisse, après un répit temporaire lors de la séance d'hier ( US100 : -0,5 % ; US500 : -0,4 % ).

après un répit temporaire lors de la séance d'hier ( ). Le Brent et le WTI poursuivent leur progression de 2 %, tout comme les contrats sur le gaz naturel (NATGAS : +1,7 %).

tout comme les contrats sur le gaz naturel (NATGAS : +1,7 %). L'or gagne 0,3 % à 5157 USD, tandis que l'argent recule de 1,2 % à 82,70 USD.

tandis que l'argent recule de 1,2 % à 82,70 USD. Le dollar reprend sa domination sur le marché des changes. L'indice du dollar a effacé la quasi-totalité de ses pertes d'hier ( USDIDX : +0,3 % ). Les pertes les plus importantes sont enregistrées par les devises antipodales identifiées comme risquées (AUDUSD : -0,5 %, NZDUSD : -0,3 %). L'EURUSD teste le support à 1,1600 (actuellement : -0,3 % à 1,1599).

L'indice du dollar a effacé la quasi-totalité de ses pertes d'hier ( ). Les pertes les plus importantes sont enregistrées par les devises antipodales identifiées comme risquées (AUDUSD : -0,5 %, NZDUSD : -0,3 %). L'EURUSD teste le support à 1,1600 (actuellement : -0,3 % à 1,1599). Les marchés boursiers asiatiques ont enregistré un fort rebond jeudi après les récentes baisses causées par le conflit au Moyen-Orient. Le leader des hausses a été le KOSPI sud-coréen (actuellement environ +10 %), le Nikkei 225 a également progressé (environ 1,9 %), tandis que le HSCEI chinois est revenu à la baisse après un rebond initial (environ 0,5 %).

après les récentes baisses causées par le conflit au Moyen-Orient. Le leader des hausses a été le KOSPI sud-coréen (actuellement environ +10 %), le Nikkei 225 a également progressé (environ 1,9 %), tandis que le HSCEI chinois est revenu à la baisse après un rebond initial (environ 0,5 %). Les actions Broadcom gagnent 4,7 % dans les échanges après la clôture grâce à des résultats supérieurs au consensus (chiffre d'affaires de 19,31 milliards de dollars) et à des prévisions optimistes. Le chiffre d'affaires du secteur de l'IA a bondi de 106 % et le PDG prévoit un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dollars pour les puces IA d'ici 2027. Malgré des résultats plus faibles dans le domaine des logiciels d'infrastructure, la demande d'accélérateurs dédiés pour des géants tels que Meta ou Google stimule la croissance de l'entreprise.

et à des prévisions optimistes. Le chiffre d'affaires du secteur de l'IA a bondi de 106 % et le PDG prévoit un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dollars pour les puces IA d'ici 2027. Malgré des résultats plus faibles dans le domaine des logiciels d'infrastructure, la demande d'accélérateurs dédiés pour des géants tels que Meta ou Google stimule la croissance de l'entreprise. La société minière publique vénézuélienne Minerven a conclu un accord pour vendre jusqu'à 1 000 kg d'or doré (non raffiné) à la société commerciale Trafigura, destiné aux marchés américains. L'accord comprend le transport des lingots vers des raffineries aux États-Unis et a été élaboré avec la participation du secrétaire américain à l'Intérieur, Doug Burgum, lors de sa visite au Venezuela.

La Chine a fixé un objectif de croissance du PIB pour 2026 compris entre 4,5 et 5 %. En outre, le déficit budgétaire doit être de 4 % du PIB et l'objectif d'inflation a été fixé à 2 %.

En outre, le déficit budgétaire doit être de 4 % du PIB et l'objectif d'inflation a été fixé à 2 %. Rehn, de la BCE, a déclaré que la banque centrale devait aborder la question des chocs géopolitiques avec sang-froid et ne pas prendre de décisions prématurées concernant les taux d'intérêt.

