Le dollar recule alors que l’appétit pour le risque revient.

Le Brent reste au-dessus de 100 $ le baril .

Le DAX progresse de 1,1% , soutenu par Commerzbank.

Points clés Les indices européens effacent leurs pertes .

Le DAX progresse de 1,1% , soutenu par Commerzbank.

UniCredit veut acquérir 100% de Commerzbank .

Le Brent reste au-dessus de 100 $ le baril .

Le dollar recule alors que l’appétit pour le risque revient.

Les marchés européens tentent de rebondir après plusieurs séances sous pression, soutenus par des signes d’amélioration concernant le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz. Un premier pétrolier non iranien — appartenant à Pakistan National Shipping Corp. — a réussi à traverser le passage malgré les tensions, alimentant l’espoir d’une reprise progressive du trafic maritime. 📊 L’Europe en tête du rebond Les indices européens enregistrent des gains modérés : DAX (Allemagne) : +1,1%

NED25 (Amsterdam) : +1,0%

UK100 (Londres) : +0,9%

WIG20 (Pologne) : +0,2% Le DAX est le principal moteur de la reprise, largement soutenu par la hausse des valeurs bancaires. 🏦 UniCredit vise Commerzbank L’élément le plus marquant de la séance concerne le secteur bancaire européen. La banque italienne UniCredit a annoncé son intention d’acquérir 100% de Commerzbank, alors qu’elle détient déjà environ 30% du capital. Cette opération pourrait provoquer une consolidation majeure du secteur bancaire européen. Cependant, la direction de Commerzbank a vivement critiqué l’offre : absence de prime suffisante

conditions jugées insuffisantes. La PDG Bettina Orlopp a réaffirmé la stratégie d’indépendance de la banque. Malgré ces tensions, l’action Commerzbank bondit de 6,6%. 🛢️ Les majors pétrolières restent solides Les entreprises énergétiques continuent de bénéficier de prix élevés du pétrole. Le Brent se maintient au-dessus de 100 dollars le baril, soutenant les grandes compagnies : Shell : +1,3%

BP : +0,6% Les banques et les sociétés immobilières progressent également, portées par les anticipations de hausses de taux dans la zone euro. 💊 Bayer profite d’une recommandation positive Les actions Bayer gagnent près de 5% après une révision de recommandation par UBS, qui passe le titre à “Buy”. Les analystes mettent en avant : la possibilité d’un règlement du litige sur le glyphosate

la forte performance de certains médicaments, notamment Nubeqa et Kerendia. 💱 Devises et matières premières La pression observée en début de séance sur les prix du pétrole s’est légèrement atténuée : Brent : 102 $ (-1,4%)

WTI : 95 $ (-3,5%) Dans le même temps, le Dollar Index recule de 0,35%, signe d’un retour de l’appétit pour le risque. Les devises liées à la croissance progressent : AUD/USD : +0,9%

NZD/USD : +0,9% La paire EUR/USD rebondit également, atteignant 1,148 (+0,4%). Volatilité des sociétés du Stoxx 600. Source : Bloomberg Finance LP 🇵🇱 Inflation en baisse en Pologne En février 2026, l’inflation en Pologne a continué de ralentir. Inflation sous-jacente : 2,5% sur un an

Inflation CPI : 2,1% Ces chiffres suggèrent une diminution progressive des pressions inflationnistes, même si l’impact récent de la hausse des prix de l’énergie n’est pas encore pleinement visible. 🌍 Tensions géopolitiques autour d’Ormuz Les tensions dans le détroit d’Ormuz restent un facteur clé pour les marchés. Donald Trump a intensifié la pression sur : les membres de l’OTAN

la Chine afin de sécuriser cette route maritime stratégique. Washington envisage la création d’une coalition navale internationale pour escorter les navires commerciaux. 🇮🇷 La position de l’Iran Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que le détroit reste ouvert pour la navigation internationale, mais fermé aux États-Unis, à Israël et à leurs alliés. Cette déclaration souligne le risque de tensions prolongées dans la région. 🌏 Négociations commerciales États-Unis–Chine Du côté diplomatique, le négociateur chinois Li a qualifié les discussions récentes avec Washington de constructives. Les pourparlers portent notamment sur une prolongation de la suspension de certains droits de douane. 🇨🇦 Inflation en baisse au Canada L’inflation canadienne a ralenti à 1,8% en février. La baisse est partiellement due à un effet de base statistique, même si les prix des carburants ont augmenté de 3,6% sur un mois à cause des tensions au Moyen-Orient. Le dollar a baissé parallèlement au pétrole lors de la séance d'aujourd'hui. Source : xStation5 ❓ FAQ Pourquoi les marchés européens montent-ils aujourd’hui ?

Grâce à l’espoir d’une reprise du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz et à des opérations majeures dans le secteur bancaire. Pourquoi Commerzbank bondit-elle ?

UniCredit a annoncé son intention d’acquérir 100% de la banque. Pourquoi le pétrole reste-t-il élevé ?

Les tensions au Moyen-Orient maintiennent une forte prime de risque sur les prix de l’énergie. Pourquoi le dollar recule-t-il ?

Le retour de l’appétit pour le risque pousse les investisseurs vers des actifs plus risqués et affaiblit le dollar.

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