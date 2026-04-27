L’action Alphabet progresse en séance ce lundi, alors que Google renforce sa présence dans l’intelligence artificielle utilisée par l’administration américaine. Le sujet dépasse le seul contrat public : il touche à la capacité de Google Cloud à transformer Gemini en revenus visibles, au moment où l’action Alphabet reste jugée sur la monétisation de l’IA. Le titre GOOGL évolue autour de 351,84 dollars, en hausse de 2,16%, à deux jours de la publication trimestrielle.

Action Alphabet : Google s’impose dans l’IA du Pentagone

GenAI.mil devient un terrain d’adoption pour Gemini

Le département américain de la Défense a lancé GenAI.mil en décembre 2025 avec Gemini for Government comme première capacité d’IA générative intégrée. La plateforme vise les personnels civils, militaires et contractuels, avec des outils certifiés pour les informations non classifiées contrôlées et le niveau d’impact IL5. Cette précision compte : elle autorise des usages sensibles, mais pas des tâches classifiées au sens strict.

Google Gemini sert désormais à alimenter des agents capables de traiter des tâches en plusieurs étapes. Ces agents peuvent intégrer différentes sources de données, produire des synthèses ou automatiser des flux administratifs. Pour un lecteur français, le point à retenir est simple : le Pentagone ne teste plus seulement des chatbots, il équipe ses équipes d’outils internes capables d’exécuter des séquences de travail.

L’adoption est rapide. Des personnels du département de la Défense ont créé plus de 100 000 agents semi-autonomes en moins de cinq semaines, avec plus de 1,1 million de sessions recensées à la mi-avril. Le rythme hebdomadaire atteignait environ 180 000 sessions. Ces chiffres donnent une première mesure de l’usage réel de Gemini dans un cadre public à forte contrainte.

Le Pentagone évite la dépendance à un seul fournisseur

Le département de la Défense ne construit pas une architecture centrée sur un seul acteur. En juillet 2025, son bureau numérique et IA avait attribué des contrats à Anthropic, Google, OpenAI et xAI, chacun avec un plafond de 200 millions de dollars. L’objectif déclaré portait sur des flux de travail agentiques appliqués à plusieurs missions de sécurité nationale.

Ce choix réduit le risque de dépendance technologique. Il met aussi les grands modèles américains en concurrence dans un marché où les cycles d’achat publics peuvent se transformer en contrats récurrents. Pour l’action Alphabet, la lecture boursière est favorable : Google ne reste pas cantonné à la recherche en ligne ou à Workspace, il entre dans des environnements où les budgets sont élevés et les besoins durables.

Cette diversification a aussi une limite. Les revenus issus de ce type de contrats ne seront visibles qu’au fil des prochains trimestres. À court terme, le marché se concentrera davantage sur Google Cloud, la marge opérationnelle et les dépenses d’investissement liées à l’IA que sur l’annonce du Pentagone elle-même.

Google Cloud reste le test des résultats Alphabet

La monétisation de l’IA doit apparaître dans les chiffres

Alphabet publiera ses résultats du premier trimestre 2026 mercredi 29 avril à 13h30 heure du Pacifique, soit 22h30 à Paris. Cette date donne un cadre précis à la réaction du marché. L’annonce autour du Pentagone soutient le récit de long terme, mais les investisseurs attendent des données chiffrées sur les revenus.

Le premier poste surveillé sera Google Cloud. L’activité doit montrer que l’intelligence artificielle attire des clients d’entreprise et améliore les volumes facturés. Les agents IA et les modèles Gemini ont une valeur boursière seulement si leur usage se traduit par des ventes, de la capacité cloud consommée et des contrats signés.

La dépense en infrastructure reste l’autre variable. Les modèles d’IA exigent des centres de données, des puces et de l’énergie. Si le chiffre d’affaires cloud accélère mais que les coûts progressent trop vite, l’effet sur les marges peut rester limité. C’est ce point que les résultats Alphabet devront clarifier mercredi soir.

La défense ajoute un relais à Gemini

Le contrat public ne change pas à lui seul la taille d’Alphabet. Il indique plutôt que Gemini gagne une place dans les usages gouvernementaux américains. Dans l’IA, cette validation institutionnelle peut peser dans les appels d’offres futurs, surtout quand les clients veulent comparer plusieurs modèles avant de choisir leur fournisseur principal.

Le dossier est aussi concurrentiel. OpenAI, Anthropic, xAI et Google cherchent tous à fournir des modèles au secteur public américain. Le Pentagone a déjà montré qu’il pouvait répartir les contrats entre plusieurs acteurs, ce qui limite l’avantage durable d’un seul fournisseur et favorise les groupes capables de combiner modèle, cloud et sécurité.

Pour l’action Alphabet, la publication de mercredi reste donc le rendez-vous principal. Le marché évaluera si Gemini soutient vraiment Google Cloud, si la recherche en ligne résiste aux nouveaux usages de l’IA et si les dépenses d’infrastructure gardent une trajectoire acceptable. L’annonce du Pentagone renforce l’histoire industrielle ; le compte de résultat devra la chiffrer.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l’action Alphabet réagit-elle aux annonces du Pentagone ?

L’action Alphabet réagit car les contrats publics peuvent renforcer la crédibilité de Gemini et de Google Cloud. Le marché cherche surtout à savoir si ces usages d’IA se transformeront en revenus mesurables.

Quel est le lien entre Google Gemini et GenAI.mil ?

Google Gemini alimente des outils d’IA sur GenAI.mil, la plateforme utilisée par le département américain de la Défense. Les usages mentionnés portent sur des agents IA capables d’automatiser certaines tâches et de traiter des données non classifiées contrôlées.

Pourquoi Google Cloud est-il important pour les résultats Alphabet ?

Google Cloud est le canal par lequel Alphabet peut facturer une partie de la demande liée à l’intelligence artificielle. Les résultats Alphabet devront montrer si cette demande se traduit par une hausse durable du chiffre d’affaires.

Le Pentagone dépend-il uniquement de Google pour l’IA ?

Non. Le Pentagone a aussi travaillé avec OpenAI, Anthropic et xAI. Cette approche multi-modèle réduit la dépendance à un seul fournisseur et maintient une concurrence entre les principaux développeurs d’IA.

Comment suivre l’exposition à Alphabet sans se limiter à une seule action ?

Une exposition à Alphabet peut aussi passer par des fonds indiciels ou des ETF intégrant les grandes valeurs technologiques américaines. Les ETF répartissent l’exposition entre plusieurs sociétés, tandis que les indices américains permettent de suivre l’évolution de grands paniers de marché.