Les cours du pétrole brut reculent de plus de 2%, le baril de WTI retombant sous le seuil des 90 dollars.

Le secteur bancaire mène les hausses en Europe, porté par des projets d'allègement réglementaire pour UBS et des fusions en Italie.

L'indice DAX progresse nettement ce mardi à Francfort, soutenu par la performance du compartiment financier en Europe. La séance s'inscrit dans un climat de détente géopolitique globale, ce qui favorise l'orientation haussière des principaux indices boursiers du continent. Les investisseurs se tournent de nouveau vers les actifs risqués tout en surveillant les prochaines annonces de la Banque centrale européenne.

L'indice DAX et les marchés européens portés par la détente géopolitique

Une ouverture haussière pour les indices de référence

L'indice DAX progresse de 0,85% pour s'établir à 24 782 points en séance ce mardi. Les autres places européennes suivent cette tendance positive, à l'image de l'Euro STOXX 50 qui s'adjuge 1,0% et du STOXX 600 qui progresse d'environ 0,5%. Cette dynamique haussière redonne de l'élan aux actions européennes après une période de consolidation.

Le recul des tensions géopolitiques au Moyen-Orient soutient directement l'appétit pour le risque sur les places financières. L'arrêt des attaques réciproques entre l'Iran et l'Israël apaise les craintes d'un embrasement régional à grande échelle. La prudence reste toutefois de mise parmi les opérateurs en raison du maintien de la fermeture du détroit d'Ormuz.

Parallèlement à ces facteurs géopolitiques, les investisseurs intègrent dans les cours la perspective de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne prévue ce jeudi. Le consensus table majoritairement sur un relèvement des taux directeurs de 25 points de base par l'institution de Francfort. Les marchés se focalisent désormais sur la trajectoire future de la politique monétaire plutôt que sur la décision immédiate.

Repli des matières premières et évolution des devises

L'apaisement des risques géopolitiques entraîne une correction marquée des cours du pétrole brut en séance. Le baril de WTI chute de 2,44% à 89,02 dollars, tandis que le Brent cède 2,01% pour s'échanger à 92,25 dollars. Ce reflux de la prime de risque allège la pression exercée sur les coûts énergétiques des entreprises européennes.

Sur le marché des devises, le dollar américain montre des signes de faiblesse, l'indice du dollar reculant de 0,20%. Cette baisse du billet vert favorise la progression du cours de l'euro, la parité EUR/USD s'élevant à 1,1566 en Europe. Les cambistes réajustent leurs positions avant les annonces monétaires de la semaine.

La devise polonaise s'apprécie également face à la monnaie américaine, la paire USD/PLN enregistrant un repli de 0,29% à 3,66. Ces mouvements de change et la stabilité du cours de l'euro reflètent une réallocation des flux vers les actifs européens au détriment des valeurs refuges traditionnelles. La stabilisation des devises accompagne la hausse généralisée des indices boursiers majeurs.

Le secteur bancaire en tête des hausses et actualités des entreprises

La consolidation bancaire italienne et le dossier UBS

Le secteur bancaire s'impose comme le principal moteur de la performance européenne avec un gain sectoriel de 1,43% sur l'Euro STOXX 50. Cette hausse globale profite particulièrement aux établissements italiens et à la banque suisse UBS. Les valeurs financières bénéficient d'un climat macroéconomique plus serein et de perspectives d'allègement réglementaire.

Le titre UBS progresse d'environ 2% pour atteindre son plus haut niveau depuis 2008 en Europe. Les investisseurs réagissent favorablement aux informations évoquant une possible baisse des exigences de fonds propres par les parlementaires suisses. Les nouvelles propositions exigeraient un taux de capital CET1 de 70% à 80% pour les filiales étrangères, contre 100% initialement prévus par le gouvernement. Cette modification réduirait le besoin de capitaux supplémentaires de 20 milliards à environ 15 milliards de dollars.

En Italie, la tendance au sein du secteur bancaire s'accélère autour de Monte dei Paschi di Siena qui fait l'objet de deux offres de rachat par Intesa Sanpaolo et Banco BPM. Le titre de l'établissement cible progresse de 2,5%, tandis qu'Intesa Sanpaolo s'adjuge 2,99% et UniCredit gagne 2,11%. Pour répondre aux exigences de concurrence, Intesa a annoncé la vente de 635 agences et de la marque à l'assureur Unipol, dont l'action grimpe de 5,9%, accompagnée par BPER Banca à +4,2%.

Mouvements sectoriels opposés et repli de GSK

Au sein des autres compartiments des actions européennes, les biens de consommation de base se distinguent avec une progression de 1,61%. Les télécommunications avancent de 0,91% et l'industrie gagne 0,64% au cours de la séance de ce mardi. Ces performances contrastent avec le repli des secteurs technologique à -0,14%, de l'énergie à -0,10% et des matériaux à -0,02%.

Du côté des valeurs individuelles, le groupe pharmaceutique GSK pèse sur la tendance à Londres en cédant plus de 2% sur le FTSE 100. L'entreprise a officialisé le rachat de la biotech américaine Nuvalent pour un montant de 10,6 milliards de dollars, soit 9,4 milliards de dollars hors trésorerie. Cette opération stratégique représente une prime de 40% par rapport au dernier cours de clôture de la cible.

À l'inverse, Infineon Technologies progresse de 2,70% à Francfort, permettant de stabiliser le compartiment technologique européen après la correction de la semaine passée. Le fabricant de puces électroniques affiche une performance exceptionnelle de 115,6% depuis le début de l'année. Cette hausse consolide sa position de leader en termes de force relative au sein de l'indice DAX et de l'indice Euro STOXX 50.

❓ FAQ

Pourquoi l'indice DAX progresse-t-il ce mardi ? L'indice DAX enregistre une progression significative en raison de la diminution des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de la bonne orientation du secteur bancaire. La stabilisation globale des marchés soutient la hausse des indices européens en cours de séance.

Quel est l'impact de l'évolution des devises sur le cours de l'euro ? Le repli de l'indice du dollar américain favorise la hausse du cours de l'euro, qui remonte au-dessus du seuil de 1,1566 dollar en séance. Cette dynamique monétaire reflète un retour des flux de capitaux vers les actifs libellés en monnaie unique.

Comment s'exposer les variations des actions européennes ? L'exposition aux grandes capitalisations du continent peut se réaliser à travers l'acquisition directe d'actions de sociétés cotées ou via des fonds indiciels cotés représentatifs des grands indices régionaux. Ces instruments permettent de diversifier un portefeuille sur différents secteurs d'activité de la zone euro.