Action de la semaine – ASML : le monopoleur discret derrière l'IA

La course à l'intelligence artificielle est le plus souvent associée à des géants technologiques tels que NVIDIA, Microsoft et Alphabet. Ces entreprises conçoivent des puces, développent des modèles, construisent des centres de données et se disputent la suprématie dans cette nouvelle ère technologique.

Cependant, le problème est qu'aucune de ces entreprises ne pourrait faire le moindre pas sans une société dont on parle beaucoup moins.

Il s’agit d’ASML Holding, une entreprise qui est restée dans l’ombre des plus grandes révolutions technologiques de ces dernières décennies, tout en constituant leur fondement absolu.

ASML fabrique les machines sans lesquelles les puces les plus avancées ne pourraient pas être produites. Et sans ces puces, il n’y aurait ni intelligence artificielle, ni centres de données, ni électronique moderne.

De plus, ASML n’est pas un simple acteur du marché.

L’entreprise détient en effet un monopole sur la technologie de lithographie la plus avancée, et une seule des machines qu’elle produit peut coûter plus de 200 millions d’euros et contenir des centaines de milliers de composants.

Dans le monde des semi-conducteurs, il existe de nombreuses entreprises importantes. Mais une seule est véritablement indispensable.

Et c’est pourquoi de plus en plus d’investisseurs se posent une question :

ASML est-elle l’entreprise la plus importante de l’ère de l’IA ?

Qu’est-ce qu’ASML exactement ?

Lorsque l'on parle du marché des semi-conducteurs, l'attention des investisseurs se porte généralement sur les entreprises qui conçoivent ou fabriquent des puces. En réalité, cependant, l'ensemble de cet écosystème repose sur un pilier bien moins visible.

Ce pilier, c'est ASML Holding.

L'entreprise ne conçoit pas de processeurs et ne fabrique pas de circuits intégrés. Son rôle est toutefois essentiel, car elle fournit la technologie sans laquelle la production de puces serait impossible. Les machines ASML sont présentes dans les usines des plus grands fabricants de semi-conducteurs, tels que TSMC, Intel et Samsung Electronics.

Pour comprendre l'importance de l'entreprise, il convient de prendre un instant pour examiner le processus de fabrication des puces lui-même.

En termes simples, il s’agit de créer des motifs extrêmement précis à la surface d’une plaquette de silicium. Ces structures forment des milliards de transistors, qui déterminent les performances et les capacités des puces modernes.

La lithographie joue un rôle crucial dans ce processus.

Cette technologie permet de transférer des motifs sur le silicium à l’aide de la lumière. Plus la longueur d’onde est courte, plus la précision est élevée, et plus il est possible de concevoir des puces avancées.

La forme la plus avancée de cette technologie est la lithographie EUV, ou lumière ultraviolette extrême. Dans ce domaine, ASML occupe une position dominante unique sur le marché.

Outre les systèmes EUV, l’entreprise développe également des solutions DUV, utilisées aussi bien dans les processus de fabrication avancés que dans les processus matures. L’offre est complétée par des systèmes de mesure, des logiciels et un vaste segment de services.

Concrètement, cela signifie qu’ASML ne fournit pas un simple produit, mais des solutions complètes qui permettent la production de semi-conducteurs à tous les stades de sophistication technologique.

Même si les activités de l’entreprise restent invisibles pour l’utilisateur final, sans ASML, aucune puce moderne n’existerait.

Un monopole que personne ne peut contester

Dans le monde de la technologie, le mot « monopole » est souvent utilisé, mais rarement pleinement justifié. La plupart du temps, il désigne simplement une position très forte sur le marché ou un avantage concurrentiel.

Pour ASML Holding, la situation est différente.

L’entreprise est le seul fabricant au monde de machines utilisant la lithographie EUV. Il n’y a pas de deuxième fournisseur, pas de véritable alternative, et surtout, rien n’indique que cela changera avant des années.

Pour comprendre l’ampleur de cet avantage, penchons-nous sur la technologie elle-même.

La lithographie EUV utilise une lumière d’une longueur d’onde de 13,5 nanomètres, ce qui permet de créer des structures à l’échelle du nanomètre. La difficulté réside dans le fait que cette lumière ne se comporte pas de manière intuitive. Elle ne peut pas être focalisée efficacement à l’aide de lentilles conventionnelles ; le système tout entier repose donc sur des miroirs extrêmement précis.

Et ce n’est qu’un début.

Source: ASML.COM - Machine from the TWINSCAN EXE Series

La source de lumière EUV est générée en dirigeant un laser de forte puissance sur des gouttelettes microscopiques d'étain, ce qui produit un plasma émettant la longueur d'onde requise. L'ensemble du processus doit être contrôlé avec une précision quasi parfaite, car le moindre écart peut entraîner des erreurs dans la fabrication des puces.

Source: ASML.COM - Machine from the TWINSCAN NXT Series

Le résultat est l'une des machines les plus complexes jamais conçues par l'homme.

Les systèmes EUV fabriqués par ASML se composent de centaines de milliers de composants. Leur mise au point est le fruit de décennies de recherche, d'investissements de plusieurs milliards d'euros et d'une collaboration avec des partenaires spécialisés tels que Carl Zeiss, chargé de la fabrication des éléments optiques essentiels.

Pourquoi les concurrents ne parviennent-ils pas à rattraper leur retard ?

Il y a plusieurs raisons à cela.

Premièrement, la barrière technologique est énorme. La création d’un système EUV fonctionnel nécessite non seulement des capitaux, mais aussi un savoir-faire unique qu’ASML a mis plus de trois décennies à acquérir.

Deuxièmement, la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble est extrêmement complexe et repose sur des relations qui ne peuvent être reproduites rapidement. De nombreux composants utilisés dans les machines d'ASML n'ont pas d'équivalents disponibles sur le marché.

Troisièmement, les clients sont profondément intégrés à la technologie de l'entreprise. Les plus grands fabricants de puces au monde, tels que TSMC et Samsung Electronics, ont adapté leurs processus de production aux systèmes d'ASML, renforçant encore davantage l'effet de « verrouillage ».

En pratique, cela signifie que l’avantage d’ASML ne provient pas seulement de la technologie, mais de l’ensemble de l’écosystème construit autour de celle-ci.

C’est pourquoi nous ne parlons pas d’une position de marché très forte, mais de l’un des monopoles les plus inattaquables de l’économie moderne.

Une machine à faire de l’argent : analyse financière d’ASML

ASML est une entreprise qui augmente systématiquement son chiffre d'affaires tout en améliorant son efficacité opérationnelle. La croissance des ventes s'accompagne d'une rentabilité croissante, ce qui témoigne d'une excellente gestion des coûts et d'une forte valeur ajoutée des produits. Les marges d'exploitation et nettes se maintiennent à des niveaux très attractifs, ce qui signifie que chaque euro généré se traduit par un bénéfice substantiel. Cette capacité à générer des marges élevées confère à l'entreprise un avantage concurrentiel et confirme son leadership dans le domaine des technologies de pointe en matière de semi-conducteurs.

L'entreprise fait également preuve d'une capacité de génération de trésorerie très forte, malgré le caractère cyclique inhérent à son activité. Ses opérations reposent sur des commandes importantes et techniquement complexes, ce qui peut entraîner des fluctuations à court terme, mais qui restent très solides à long terme. La croissance systématique des flux de trésorerie disponibles témoigne d'une efficacité opérationnelle croissante et de la capacité à transformer la demande en bénéfices réels. Même avec des dépenses d'investissement importantes, ASML conserve une solide situation de trésorerie, ce qui lui offre la liberté de financer sa croissance future et de maintenir son avance technologique sur ses concurrents.

Sur le plan financier, ASML est exemplaire. Elle affiche une dette nette quasi nulle, dispose d'une forte liquidité et utilise efficacement son capital. Le rendement du capital investi est plusieurs fois supérieur à son coût, ce qui signifie que l'entreprise non seulement se développe, mais crée aussi de manière constante de la valeur réelle pour ses actionnaires. De plus, l'entreprise gère efficacement les risques liés aux fluctuations du marché, conservant ainsi sa stabilité même lors de fluctuations économiques.

Dans le même temps, sa valorisation boursière reste variable et sensible aux prévisions de croissance future. Les baisses périodiques des multiples suggèrent que le marché corrige parfois un optimisme excessif, mais ASML continue d’être reconnue comme un leader doté d’un potentiel supérieur à la moyenne et de fondamentaux solides. La société allie croissance, forte génération de trésorerie et solide assise financière, ce qui lui permet de poursuivre ses investissements dans l’innovation et son expansion mondiale.

ASML est une entreprise qui non seulement établit les normes du secteur, mais qui allie aussi avec brio efficacité opérationnelle, rentabilité et stabilité financière. Sa capacité à créer de la valeur pour les actionnaires, à conserver un avantage concurrentiel et à mettre en œuvre des stratégies à long terme en fait un investissement attractif, susceptible de générer des résultats solides sur de nombreuses années.

Aperçu de l'évaluation

Nous présentons l'évaluation d'ASML Holding à l'aide de la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF). Il convient de souligner que cette évaluation est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou une évaluation précise.

ASML est un leader dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, fournissant des solutions de pointe aux fabricants de puces électroniques du monde entier. L'entreprise bénéficie d'une demande croissante alimentée par la numérisation, le développement de l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus de production, ce qui crée des bases solides pour une croissance future.

L'évaluation repose sur un scénario de base comprenant des prévisions de chiffre d'affaires et de performances financières. Le coût du capital supposé (WACC) garantit une vision réaliste de la situation, tandis que les hypothèses prudentes concernant la valeur terminale reflètent une approche prudente vis-à-vis des perspectives d'avenir.

Compte tenu du cours actuel de l'action ASML, qui s'établit à 1 227 €, et de la valorisation selon la méthode DCF, qui s'élève à 1 408,25 €, le potentiel de hausse estimé est d'environ 15 %. Cela représente une opportunité d'investissement intéressante, en particulier pour les investisseurs convaincus que la société poursuivra son expansion et conservera son leadership technologique dans le secteur des semi-conducteurs.

Aperçu du graphique

En analysant le graphique du cours de l’action ASML Holding depuis le début de l’année, on constate un rebond clair et stable, s’inscrivant dans la tendance haussière à long terme. Le titre évolue dans un large canal ascendant, et les mouvements de correction des cours sont relativement courts et peu marqués, ce qui indique une pression dominante de la demande et un fort intérêt des investisseurs pour les actions de la société.

D'un point de vue fondamental, la forte tendance haussière s'explique par la demande croissante pour la technologie d'ASML, sa grande efficacité opérationnelle et sa capacité à générer des liquidités. Les commandes record, les investissements dans le développement et sa position de leader du secteur des semi-conducteurs se traduisent directement par la confiance des investisseurs. La combinaison de fondamentaux stables et d'un sentiment de marché positif crée une dynamique de croissance soutenue, clairement reflétée dans le graphique boursier.

Source: xStation5