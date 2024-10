Action de la semaine - Coinbase (05.09.2024)

Les actions de Coinbase se négocient actuellement à 163 $, enregistrant une baisse de plus de 13 % cette semaine. Cette chute reflète la volatilité continue du marché des cryptomonnaies ainsi que les incertitudes réglementaires. Cette baisse intervient après la publication des résultats du deuxième trimestre 2024 par l'entreprise, et dans un contexte où Coinbase s'engage activement dans des dépenses politiques en vue des élections américaines de 2024. Principaux indicateurs financiers : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Revenus : 1,449,6 millions de dollars au T2 2024, en hausse de 110,6 % en glissement annuel, mais en baisse de 11,5 % par rapport au trimestre précédent.

Revenu net : 36,2 millions de dollars au T2 2024, contre une perte de 1,093,7 million de dollars l'année précédente.

EBITDA ajusté : 70,3 millions de dollars au T2, contre une perte de 34,7 millions de dollars l'année précédente. Détail des revenus trimestriels : Revenus des transactions : 780,9 millions de dollars au T2, en hausse de 138 % en glissement annuel, mais en baisse de 27 % par rapport au trimestre précédent.

Revenus d'abonnements et de services : 599 millions de dollars au T2, en hausse de 79 % en glissement annuel et de 17 % par rapport au trimestre précédent.

Volume de transactions en Bitcoin et Ethereum : 54 % du total au T2, contre 50 % au T1.

Dépenses d'exploitation : 1,25 milliard de dollars au T2, en baisse de 4 % par rapport au trimestre précédent. Principaux indicateurs opérationnels : Marge opérationnelle : -5,2 % au T2 2024.

Marge nette : 3,1 % au T2 2024.

CAGR des revenus (sur 1 an) : -2,7 %.

CAGR du revenu net (sur 2 ans) : -83,8 %.

Volume total des transactions : 226 milliards de dollars au T2, en baisse de 28 % par rapport au T1. Coinbase, plateforme de premier plan dans l'échange de cryptomonnaies, évolue dans un environnement complexe marqué par la volatilité des marchés, les défis réglementaires et un engagement politique accru. Les résultats du T2 2024 de l'entreprise démontrent une résilience face à ces défis, avec une croissance significative des revenus et de la rentabilité en glissement annuel. Le modèle commercial de Coinbase évolue, avec une part croissante des revenus provenant des abonnements et des services, qui représentent désormais 41 % du total des revenus. Cette stratégie de diversification vise à réduire la dépendance aux revenus transactionnels, qui sont volatils, et à instaurer une source de revenus plus stable. La croissance des revenus liés aux stablecoins USDC et aux récompenses sur blockchain est particulièrement forte, indiquant une adoption croissante des cryptomonnaies par les institutions. La position financière de Coinbase reste solide, avec 7,2 milliards de dollars en liquidités et 589 millions de dollars en USDC dans son bilan, contre une dette de 4,2 milliards de dollars. Cette position nette en trésorerie offre un coussin face à la volatilité du marché et aux éventuels défis réglementaires. L'implication active de l'entreprise dans les dépenses politiques, avec une contribution de 50 millions de dollars pour les élections américaines de 2024, souligne son engagement à influencer le cadre réglementaire des cryptomonnaies. Cette approche proactive vise à créer un environnement plus favorable pour les entreprises de cryptomonnaies, mais expose également l'entreprise à des risques politiques et réglementaires. L'intérêt croissant des institutions pour les cryptomonnaies, comme en témoigne le lancement de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin et l'augmentation des allocations par les institutions financières traditionnelles, présente un potentiel de croissance significatif. Cependant, Coinbase devra naviguer à travers une surveillance réglementaire accrue, une possible compression des frais due à la concurrence, et l'instabilité inhérente aux marchés des cryptomonnaies. Dans une déclaration, la directrice financière, Alesia Haas, a souligné l'importance de maintenir un niveau élevé de dépenses politiques tout au long des élections américaines et au-delà, ce qui reflète les ambitions mondiales de l'entreprise et la nécessité d'une clarté réglementaire. Le fait que Coinbase ait enregistré six trimestres consécutifs avec un EBITDA ajusté positif montre l'engagement de l'entreprise à rester rentable dans différentes conditions de marché, un facteur clé pour maintenir la confiance des investisseurs à long terme. Valorisation : Nous avons décidé de baser nos hypothèses sur la croissance du TCAC (taux de croissance annuel composé). Nous avons supposé une croissance des revenus de 30 % et une marge opérationnelle de 40 % pour les prévisions sur cinq ans. La décision de limiter les prévisions détaillées à cinq ans plutôt qu'à dix ans a été prise en raison de l'incertitude importante quant à la pérennité des taux de croissance élevés de l'entreprise. Les autres hypothèses ont été basées sur les moyennes sur cinq ans. Étant donné que la valeur terminale représente souvent une part importante de la valorisation selon la méthode DCF (actualisation des flux de trésorerie), surtout avec des périodes de prévisions détaillées plus courtes, nous avons choisi d'adopter une approche très prudente. Pour les calculs de la valeur terminale, nous avons utilisé une croissance des revenus de 5 % ainsi qu'un WACC (coût moyen pondéré du capital) terminal de 12 %, contre 13 % utilisé pour les prévisions sur cinq ans, afin de prendre en compte la maturation des activités liées à l'intelligence artificielle. Un tel ensemble d'hypothèses nous donne une valeur intrinsèque de 163,23 $ par action, ce qui est proche de la valeur actuelle de l'entreprise sur le marché. Il convient de noter que la valeur intrinsèque obtenue via la méthode DCF est très sensible aux hypothèses formulées. Deux matrices de sensibilité sont fournies ci-dessous : l'une pour différents ensembles d'hypothèses sur la marge opérationnelle et la croissance des revenus, et l'autre pour différents ensembles de WACC terminal et de croissance des revenus terminale. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research Examinons maintenant comment Coinbase se compare à ses pairs. Nous avons constitué un groupe de comparaison composé de quatre entreprises dont le modèle économique pourrait être similaire à celui de Coinbase : Block, PayPal, Affirm et Corpay. Comme on peut le voir, Coinbase dépasse la moyenne de ses pairs dans presque tous les aspects. Nous avons calculé les multiples moyens, médians et pondérés par la capitalisation pour ce groupe de pairs. Trois valorisations différentes de Coinbase ont ensuite été calculées à partir de ces multiples. Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous, la grande majorité de ces analyses suggèrent que les actions de Coinbase sont surévaluées aux prix actuels. Recommandations : Coinbase bénéficie de 31 recommandations, dont 15 à l'achat, avec un prix cible maximal de 400 $, 12 à la conservation, et 4 à la vente, avec un prix cible minimal de 130 $. La prévision moyenne sur 12 mois pour l'action est de 246,65 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 51,1 % par rapport au prix actuel. Analyse technique : Le prix approche actuellement du point bas d'août à 160,93 $, avec un prochain support situé au niveau de retracement de Fibonacci à 78,6 % de la tendance de croissance, soit à 150,62 $. La résistance pour les haussiers se situera à 179 $ et 187 $. Le RSI s'approche du point bas de 30,9, ce qui avait signalé un rebond l'année dernière. Le MACD montre également un signal de survente, tandis que l'ADX indique une surabondance d'offre.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."