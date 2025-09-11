Action de la semaine – Hewlett Packard Enterprise (11.09.2025)

Hewlett Packard Enterprise (HPE), dont le siège social est situé à Houston, au Texas, est l'un des principaux acteurs du marché des solutions technologiques pour les entreprises. La société a été créée en 2015 à la suite de la scission de la société Hewlett-Packard d'origine, ce qui lui a permis de se concentrer sur la fourniture de produits et de services informatiques avancés destinés principalement aux grandes entreprises et aux institutions. Depuis lors, HPE n'a cessé de renforcer sa position de fournisseur d'infrastructures informatiques complètes, combinant des solutions serveurs traditionnelles avec des technologies cloud modernes et des services de gestion des données.

Aujourd'hui, Hewlett Packard Enterprise est l'un des leaders du marché mondial des technologies d'entreprise, offrant un large portefeuille qui comprend des serveurs, des systèmes de stockage, des réseaux, ainsi que des solutions cloud et des services de conseil.

Portefeuille Hewlett Packard Enterprise

Le portefeuille de Hewlett Packard Enterprise (HPE) est une offre complète et avancée dans les domaines de l'infrastructure informatique, des solutions cloud et des services de transformation numérique. La société fournit des technologies et des services qui soutiennent la transformation numérique des entreprises à travers le monde, permettant une gestion efficace des données, des applications et de l'infrastructure informatique.

Serveurs (ProLiant, Apollo, Synergy) – Serveurs hautes performances pour une gamme d'applications professionnelles, des petites entreprises aux grands centres de données.

– Serveurs hautes performances pour une gamme d'applications professionnelles, des petites entreprises aux grands centres de données. Systèmes de stockage (Nimble Storage, Primera, 3PAR) – Solutions avancées de stockage de données offrant un accès rapide et sécurisé.

– Solutions avancées de stockage de données offrant un accès rapide et sécurisé. Solutions cloud et hybrides (GreenLake, multicloud) – Plateformes permettant une gestion flexible des ressources informatiques.

– Plateformes permettant une gestion flexible des ressources informatiques. Réseaux et infrastructure (Aruba Networks) – Solutions réseau offrant des connexions rapides, sécurisées et intelligentes au sein des entreprises.

– Solutions réseau offrant des connexions rapides, sécurisées et intelligentes au sein des entreprises. Logiciels informatiques – Outils d'automatisation, de gestion de l'infrastructure et de cybersécurité.

– Outils d'automatisation, de gestion de l'infrastructure et de cybersécurité. Services de conseil et d'assistance technique – Assistance à la planification, à la mise en œuvre et à la maintenance de solutions informatiques adaptées aux besoins du client.

– Assistance à la planification, à la mise en œuvre et à la maintenance de solutions informatiques adaptées aux besoins du client. Solutions d'intelligence artificielle et d'analyse de données – Matériel et logiciels prenant en charge le traitement des mégadonnées et l'utilisation de l'IA.

– Matériel et logiciels prenant en charge le traitement des mégadonnées et l'utilisation de l'IA. Systèmes informatiques de pointe – Infrastructure permettant le traitement des données à proximité de leur source de génération, pour des temps d'analyse et de réponse plus rapides.

Concurrence et risques liés au marché

Hewlett Packard Enterprise opère dans un secteur informatique dynamique et concurrentiel, en se concentrant sur les infrastructures informatiques, les centres de données, les services cloud et les solutions réseau. Ce marché se caractérise par un développement technologique rapide, une demande croissante en matière de transformation numérique et une importance très mise sur la flexibilité et l'évolutivité des infrastructures.

Les principaux concurrents de HPE sont notamment Dell Technologies, Cisco Systems, IBM, Lenovo et des fournisseurs de services cloud tels qu'Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud.

Dell et Cisco sont en concurrence dans le domaine des centres de données et du matériel réseau, IBM se concentre sur les solutions cloud et d'intelligence artificielle, tandis que Lenovo est très présent dans le segment des serveurs.

HPE est confrontée au risque d'un rythme d'innovation rapide, qui nécessite des investissements constants, ainsi qu'à la pression sur les prix et à la dépendance vis-à-vis des grandes entreprises clientes. En outre, les défis liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale, les menaces en matière de cybersécurité et le renforcement de la réglementation en matière de protection des données posent des défis supplémentaires, qui ont une incidence sur les coûts et la stabilité opérationnelle de l'entreprise.

Depuis 2020, les actions de Hewlett Packard Enterprise (HPE) ont enregistré une hausse de plus de 140 %, surpassant largement Cisco (CSCO), qui a augmenté d'environ 80 % au cours de la même période. HPE a également suivi le rythme de l'indice S&P 500, qui a augmenté d'environ 150 %. Cela démontre que l'entreprise a non seulement surpassé un concurrent direct, mais qu'elle a également maintenu une position très solide par rapport à l'ensemble du marché. Ces résultats soulignent l'attrait de HPE en tant qu'investissement dans le secteur des solutions informatiques et cloud, mettant en évidence sa capacité à générer des rendements plus élevés que ceux des principaux acteurs et du marché boursier dans son ensemble.

Résultats trimestriels

Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) a publié ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, qui ont agréablement surpris le marché et confirmé que l'entreprise mettait progressivement en œuvre sa stratégie de croissance et de transformation. Le chiffre d'affaires a augmenté de 19 % par rapport à l'année précédente, atteignant 9,13 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 8,96 milliards de dollars. Cette croissance s'explique principalement par l'acquisition de Juniper Networks, qui a considérablement renforcé le segment réseau de HPE, ainsi que par la demande croissante des clients pour des solutions d'infrastructure avancées et des technologies réseau, notamment la 5G et les offres de cloud hybride.

Cette amélioration ne s'est pas limitée au chiffre d'affaires. HPE a également enregistré une rentabilité et des marges plus élevées, grâce à un contrôle efficace des coûts et à l'intégration réussie des actifs nouvellement acquis. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 0,44 dollar, dépassant les attentes du marché de 4,8 % et enregistrant une croissance de 22 % par rapport à l'année précédente. Cela indique que l'entreprise augmente non seulement son chiffre d'affaires, mais améliore également son efficacité opérationnelle, ce qui est essentiel dans le secteur technologique en rapide évolution.

Principaux indicateurs du troisième trimestre de l'exercice 2025 :

Chiffre d'affaires : 9,13 milliards de dollars contre 8,96 milliards de dollars attendus ( +19 % en glissement annuel )

9,13 milliards de dollars contre 8,96 milliards de dollars attendus ( ) Segment des serveurs : chiffre d'affaires en hausse de 16 % en glissement annuel , reflétant la demande croissante de serveurs optimisés pour l'IA et l'edge computing

chiffre d'affaires en hausse de , reflétant la demande croissante de serveurs optimisés pour l'IA et l'edge computing Segment des réseaux : impressionnante croissance du chiffre d'affaires de 54 % en glissement annuel , tirée par l'intégration de Juniper Networks et la demande de technologies SDN et 5G

impressionnante croissance du chiffre d'affaires de , tirée par l'intégration de Juniper Networks et la demande de et Bénéfice par action ajusté : 0,44 $ contre 0,42 $ prévu ( +22 % en glissement annuel )

0,44 $ contre 0,42 $ prévu ( ) Flux de trésorerie disponible : 790 millions de dollars , ce qui témoigne d'une santé financière très bonne et d'une capacité à poursuivre les investissements

, ce qui témoigne d'une santé financière très bonne et d'une capacité à poursuivre les investissements Marges d'exploitation : maintenues à des niveaux stables, malgré la hausse des coûts des composants et de la logistique

Une analyse de la contribution des différents segments de Hewlett Packard Enterprise (HPE) au chiffre d'affaires de l'entreprise révèle des fondations solides et une structure commerciale équilibrée. Le segment Serveurs reste le pilier le plus important du chiffre d'affaires, générant actuellement environ 54 % du revenu total. Le maintien d'une part aussi importante reflète la position stable de ce segment sur le marché des infrastructures serveurs, qui est crucial dans le contexte du développement des solutions cloud et de la transformation numérique des entreprises.

Le segment Hybrid Cloud , qui représente environ 15 à 19 % du chiffre d'affaires, est un élément important de la stratégie de l'entreprise, reflétant la demande croissante d'intégration des environnements sur site avec le cloud public. La contribution stable de ce segment souligne le rôle croissant des modèles de cloud hybride en tant que source importante de revenus pour HPE.

Le plus grand potentiel de croissance est observé dans le segment Réseaux, qui a augmenté sa part à environ 19 % du chiffre d'affaires depuis l'acquisition de Juniper Networks. Compte tenu de la demande croissante de solutions réseau modernes et sécurisées, ce segment devient un domaine de développement clé susceptible d'augmenter considérablement sa part dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise.

Le graphique des résultats financiers trimestriels de Hewlett Packard Enterprise (HPE) du deuxième trimestre 2022 au troisième trimestre 2025 illustre une augmentation claire et soutenue du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui s'est particulièrement accélérée au troisième trimestre 2025. Cette croissance dynamique est principalement due à l'acquisition réussie de Juniper Networks et à la très forte expansion du segment Networking, qui est devenu un moteur de croissance essentiel pour HPE.

Le bénéfice net affiche une plus grande volatilité ; après une baisse significative au quatrième trimestre 2022, il a connu une très forte reprise, atteignant un niveau record au deuxième trimestre 2025. Cependant, au troisième trimestre 2025, on observe une légère baisse du bénéfice net, attribuée à des coûts d'intégration plus élevés.

La marge d'exploitation reste stable et en hausse, oscillant autour de 6 %, ce qui reflète un contrôle efficace des coûts et une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Bien que plus variable, la marge nette a atteint un niveau élevé d'environ 15 % au deuxième trimestre 2025, soulignant la capacité croissante de l'entreprise à générer des bénéfices.

À l'avenir, la hausse des marges d'exploitation combinée à une croissance régulière des revenus indique que HPE est en bonne voie pour maintenir des performances financières solides et durables. Le développement du segment Networking et la demande croissante de solutions d'infrastructure et de cloud continueront à alimenter la dynamique positive de l'entreprise. L'intégration efficace de nouvelles activités, telles que Juniper Networks, ainsi qu'un contrôle rigoureux des coûts, devraient contribuer à améliorer encore la rentabilité.

Si la volatilité à court terme du bénéfice net incite à la prudence, les tendances générales indiquent une augmentation des marges et une croissance stable, ce qui constitue une base très solide pour des prévisions optimistes. En conséquence, HPE a le potentiel non seulement d'augmenter ses revenus, mais aussi de générer des résultats financiers de plus en plus satisfaisants, ce qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs et le marché.

Actuellement, Hewlett Packard Enterprise est évaluée par le marché à des multiples modérés ; cependant, on observe une nette tendance à la hausse des principaux indicateurs de valorisation tels que le ratio C/B (cours/bénéfice) et EV/EBITDA. Le ratio C/B pour les quatre prochains trimestres est actuellement d'environ 10,5-11, ce qui représente une augmentation significative par rapport au début de l'année, où il était d'environ 7-8.

De même, le ratio EV/EBITDA est passé d'environ 4,5 à plus de 6,5. Cette évolution des multiples pourrait indiquer une confiance croissante des investisseurs dans la croissance continue et l'amélioration des performances financières de l'entreprise. Il convient de noter que les deux indicateurs, le P/E et l'EV/EBITDA, suivent une tendance à la hausse qui a débuté au milieu de l'année 2024.

Depuis lors, le marché n'a cessé d'augmenter la valorisation de l'entreprise, probablement sous l'effet de l'amélioration des prévisions financières et de l'intérêt croissant pour le segment de l'IA, où HPE étend ses activités. D'autre part, la hausse rapide des multiples peut également suggérer que les attentes des investisseurs sont quelque peu en avance sur les fondamentaux, le marché commençant à intégrer les bénéfices futurs avant qu'ils ne se concrétisent réellement.

Perspectives de revenus

Hewlett Packard Enterprise (HPE) est actuellement confrontée à des perspectives de croissance dynamique, comme en témoignent les prévisions de chiffre d'affaires pour les années à venir. L'entreprise se lance dans la course à l'intelligence artificielle et se concentre de plus en plus sur ce domaine, ce qui se traduit par une importance croissante des segments basés sur l'IA. HPE intensifie la monétisation des solutions et services liés à l'IA, ainsi que des offres de cloud hybride, qui deviennent des moteurs de croissance clés pour l'entreprise.

Le graphique des prévisions de chiffre d'affaires présente trois scénarios pour le développement de l'entreprise : de base, optimiste et prudent. Dans le scénario de base, le chiffre d'affaires augmente régulièrement, passant d'environ 30 milliards de dollars en 2024 à environ 63 milliards de dollars en 2030, ce qui reflète les attentes réalistes du marché sur la base des tendances actuelles. Dans ce scénario, l'entreprise développe rapidement ses principaux segments d'activité au cours des premières années, la croissance ralentissant quelque peu au cours des années suivantes en raison de la maturation et de la saturation du marché.

Le scénario optimiste table sur une croissance plus rapide, conduisant à un chiffre d'affaires de près de 74 milliards de dollars d'ici 2030, en phase avec la très forte demande en technologies d'IA et en transformation numérique. Ce scénario envisage un développement dynamique et ininterrompu de segments clés tels que les serveurs, les solutions d'infrastructure et les réseaux, qui stimulent l'expansion de l'entreprise.

Le scénario prudent prévoit une croissance plus modérée, avec un chiffre d'affaires d'environ 50 milliards de dollars en 2030.

Ce scénario suppose une approche prudente, tenant compte des défis potentiels du marché, de la concurrence accrue et du ralentissement possible de l'adoption des technologies.

HPE investit dans des technologies de pointe et étend sa présence dans les segments liés à l'IA, ce qui est essentiel pour poursuivre sa croissance et améliorer ses résultats financiers. Cela permet à l'entreprise de tirer efficacement parti de la demande croissante de solutions informatiques avancées, lui permettant ainsi d'atteindre des objectifs de croissance ambitieux et de se forger un avantage concurrentiel.

Aperçu de la valorisation

Examinons maintenant la valorisation de Hewlett Packard Enterprise (HPE) à l'aide de la méthode d'actualisation des flux de trésorerie (DCF). Il est important de noter que la valorisation suivante est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou un objectif précis pour le cours de l'action.

Nos hypothèses incluent des taux de croissance annuels moyens différenciés pour les différents segments d'activité de HPE. Le segment Serveurs connaît un développement dynamique, avec un taux de croissance annuel d'environ 20 % au départ, qui ralentit progressivement au cours de la période de prévision. Une tendance similaire est observée dans le segment Réseaux, qui commence également avec une croissance d'environ 20 %, puis ralentit.

Le segment HybridCloud affiche une croissance plus stable, avec un taux de croissance annuel d'environ 10 à 15 % tout au long de la période de prévision. D'autres segments, tels que les services financiers et les investissements d'entreprise, connaissent une croissance plus lente mais régulière, avec un rythme de croissance modéré et constant.

Les taux de croissance supposés reflètent la position sur le marché et les perspectives de développement de chaque segment. Les segments Serveurs et Réseaux bénéficient de la demande croissante en infrastructures informatiques et en solutions réseau qui stimulent la transformation numérique, la technologie cloud et le développement de l'IA. Toutefois, en raison de la concurrence croissante et de la maturité du marché, nous prévoyons un ralentissement progressif de la croissance de ces segments.

À l'inverse, le segment HybridCloud présente un potentiel de croissance à long terme en raison de l'adoption croissante de solutions hybrides et d'infrastructures intelligentes dans les entreprises. Nous prévoyons donc une croissance stable et modérée dans ce domaine.

Les services financiers et les investissements d'entreprise, en tant que domaines de soutien, se développent plus lentement, et nous avons appliqué des taux de croissance conservateurs et réguliers reflétant leur impact moindre sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Malgré le ralentissement prévu des taux de croissance pour la plupart des segments au cours de la période de prévision, la dynamique des revenus reste solide, ce qui permet à HPE de poursuivre son développement stable et de renforcer sa position sur le marché.

Un élément clé de l'évaluation a été la détermination du coût moyen pondéré du capital (CMPC). Sur la base des données actuelles du marché et des spécificités du secteur technologique, nous avons estimé le coût des capitaux propres à environ 8 %.

Hewlett Packard Enterprise maintient un niveau d'endettement modéré, ce qui se traduit par une proportion relativement faible du coût de la dette dans le WACC total. Le modèle suppose un taux de croissance terminal de 2 % pour la valeur résiduelle, les autres paramètres étant basés sur les résultats financiers moyens des dernières années. L'évaluation DCF de Hewlett Packard Enterprise (HPE) s'est élevée à 61,49 dollars par action, soit plus de 152 % de plus que le cours de clôture actuel.

Le secteur technologique dans lequel HPE opère, qui englobe les solutions cloud, les infrastructures informatiques et l'intelligence artificielle, est l'un des marchés les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide. Par conséquent, les évaluations d'entreprises telles que HPE dépassent souvent les modèles traditionnels basés sur des données historiques, reflétant les attentes élevées en matière de croissance et d'innovation futures.

C'est pourquoi, bien que la méthode DCF reste un outil d'analyse précieux, lorsqu'on investit dans des entreprises technologiques telles que HPE, il est également important de tenir compte des facteurs de marché, de l'innovation et de la dynamique globale du secteur, qui peuvent entraîner des différences significatives par rapport aux évaluations fondamentales.

L'évaluation dépend en grande partie des hypothèses concernant les taux de croissance des revenus et le coût du capital. Nous présentons ci-dessous une matrice de scénarios illustrant comment les variations de ces paramètres affectent l'évaluation de l'entreprise.

Source: xStation5

A Look at the Chart

D'un point de vue technique, les actions Hewlett Packard Enterprise (HPE) affichent une nette tendance à la hausse. Les moyennes mobiles EMA 50 (orange), EMA 100 (violet) et EMA 200 (vert) forment une séquence haussière classique, confirmant la vigueur de la tendance. Le cours reste au-dessus de toutes les moyennes mobiles clés, et les corrections de prix sont relativement faibles et rapidement absorbées par les acheteurs.

La récente hausse des cours confirme la très forte demande pour les actions HPE, probablement alimentée par les attentes positives du marché concernant la croissance continue de l'entreprise et sa position dans le secteur des solutions cloud et des infrastructures informatiques.