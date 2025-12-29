Points clés Acquisition stratégique : SoftBank rachète DigitalBridge pour 4 milliards $ (16 $/action, prime de 15 %).

: SoftBank rachète pour (16 $/action, prime de 15 %). Objectif : Capitaliser sur la demande croissante en infrastructure IA (centres de données, fibres optiques, tours cellulaires).

: Capitaliser sur la (centres de données, fibres optiques, tours cellulaires). Marc Ganzi reste PDG : DigitalBridge restera une plateforme indépendante au sein de SoftBank.

: DigitalBridge restera une au sein de SoftBank. Performance boursière : L’action DigitalBridge +10 % en pré-marché (15,27 $), après un rebond de 45 % ce mois-ci.

1️⃣ Une opération clé pour l’écosystème IA 1.1. Un renforcement dans l’infrastructure numérique SoftBank et DigitalBridge ont annoncé lundi un accord d’acquisition valorisant DigitalBridge à 2,92 milliards $ (hors dette). Cette opération s’inscrit dans la stratégie IA de SoftBank, pilotée par son fondateur, Masayoshi Son. 1.2. Une prime attractive L’offre de 16 $ par action représente une prime de 15 % par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2026. 2️⃣ DigitalBridge, un acteur majeur de l’infrastructure numérique 2.1. Un portefeuille diversifié DigitalBridge, anciennement Colony Capital, gère 108 milliards $ d’actifs dans : Centres de données (Vantage Data Centers, Switch)

(Vantage Data Centers, Switch) Réseaux de fibres optiques (Zayo)

(Zayo) Tours cellulaires et edge computing (AtlasEdge) 2.2. Une croissance tirée par l’IA SoftBank mise sur l’explosion de la demande en capacité informatique pour l’IA, un secteur en pleine expansion. DigitalBridge, sous la direction de Marc Ganzi, restera autonome après l’acquisition. 3️⃣ SoftBank accélère dans l’IA 3.1. Le projet Stargate SoftBank, aux côtés d’OpenAI, Oracle et MGX, investit des milliards dans Stargate, un méga-projet d’infrastructure IA. Cinq nouveaux datacenters (Texas, Nouveau-Mexique, Ohio) sont prévus, avec une capacité totale de 7 gigawatts. 3.2. Une vision long terme Masayoshi Son considère l’IA comme une révolution technologique majeure, justifiant des investissements massifs dans les infrastructures critiques. FAQ 🔹 Pourquoi SoftBank rachète-t-il DigitalBridge ? Pour élargir son exposition aux infrastructures numériques, essentielles au développement de l’IA générative et du cloud computing. 🔹 Quel est l’impact pour DigitalBridge ? DigitalBridge bénéficiera des ressources de SoftBank tout en conservant son autonomie opérationnelle, avec Marc Ganzi à sa tête. 🔹 Pourquoi l’action DigitalBridge a-t-elle bondi ? Les investisseurs anticipent une synergie forte avec SoftBank et une valorisation accrue grâce à la prime d’acquisition. 🔹 Quels sont les prochains projets de SoftBank dans l’IA ? Outre Stargate, SoftBank pourrait étendre ses investissements dans les puces IA, les réseaux 5G et l’edge computing.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."