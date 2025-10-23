Action de la semaine - Merck & Co Inc (23.10.2025)

Depuis le début de l'année, les actions de Merck & Company Inc. ont perdu de la valeur, malgré des fondamentaux solides et stables. Le marché a-t-il surestimé les risques ou une opportunité unique s'est-elle présentée pour les investisseurs d'acquérir des actifs sous-évalués dans le secteur pharmaceutique ? Il convient de souligner que les sociétés pharmaceutiques sont souvent considérées comme défensives, car les investisseurs ont tendance à y allouer des capitaux en période de ralentissement économique, à la recherche de valeurs refuges. Dans cette analyse, nous passerons en revue les principales tendances du marché, les résultats financiers et la stratégie de développement de Merck afin d'évaluer si ce géant pharmaceutique mérite une valorisation plus élevée.

Merck & Company Inc. dans le contexte du marché pharmaceutique mondial

Merck & Company Inc. est l'un des acteurs les plus importants du marché pharmaceutique mondial. Connue en dehors des États-Unis et du Canada sous le nom de MSD, la société développe des médicaments, des vaccins et des thérapies biologiques innovants qui transforment la médecine. Son produit phare, Keytruda, a véritablement révolutionné le traitement du cancer et constitue un moteur de croissance essentiel pour l'entreprise.

Le marché pharmaceutique en 2025 est évalué à environ 1 770 milliards de dollars et devrait atteindre 3 030 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Cette croissance impressionnante est alimentée par trois tendances fortes. Premièrement, le vieillissement de la population mondiale et le nombre croissant de personnes âgées stimulent la demande de médicaments modernes contre les maladies chroniques. Deuxièmement, la prévalence de maladies telles que le diabète et le cancer est en hausse, ce qui ouvre de vastes possibilités d'innovation. Troisièmement, le développement des biotechnologies et de l'intelligence artificielle permet la mise en place de thérapies de plus en plus efficaces et personnalisées.

Merck bénéficie principalement de deux mégatendances qui stimulent le marché pharmaceutique à long terme. Premièrement, le vieillissement de la population : le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans augmente plus rapidement que jamais. Cela se traduit par une demande accrue de médicaments permettant de traiter des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques et les cancers. Deuxièmement, l'incidence du cancer augmente d'année en année. Cela résulte de multiples facteurs, notamment le mode de vie, la pollution environnementale, l'amélioration des méthodes de diagnostic permettant de détecter les maladies à un stade plus précoce, ainsi que des facteurs génétiques et démographiques.

C'est une situation idéale pour Merck. Le portefeuille de la société comprend des traitements oncologiques efficaces, notamment Keytruda, qui répondent à ces besoins et peuvent tirer largement parti de la croissance du marché. Grâce à ses innovations et à ses technologies de recherche modernes, Merck est bien placée pour tirer parti de ces tendances et croître plus rapidement que le marché.

Outre Keytruda, la société propose des vaccins contre le HPV, des médicaments avancés contre le diabète et des traitements dans le domaine des maladies infectieuses et du système immunitaire. Merck investit en permanence dans la recherche scientifique, en exploitant le potentiel de l'intelligence artificielle et de l'analyse avancée des données. Cela accélère les processus de découverte de médicaments et permet la création de traitements personnalisés adaptés aux besoins individuels des patients.

Analyse financière

Merck & Co Inc est un exemple d'entreprise qui a non seulement survécu à des difficultés transitoires, mais qui en est sortie plus forte et plus efficace sur le plan opérationnel. Malgré des défis périodiques sur le marché, Merck fait preuve de stabilité et de résilience. L'entreprise est capable de rebondir rapidement après des périodes difficiles, ce qui reflète la maturité et la solidité de son modèle économique.

Les données financières démontrent clairement que Merck dispose de fondamentaux solides, d'un chiffre d'affaires en croissance constante, de marges saines et d'un portefeuille de produits diversifié lui permettant de rester compétitif même dans un environnement de marché difficile.

L'analyse des revenus indique que le segment pharmaceutique reste le moteur de l'entreprise. Les revenus dans ce domaine restent solides, oscillant entre environ 12,1 milliards de dollars et plus de 15 milliards de dollars par trimestre. De plus, une tendance à la hausse a été observée au cours des derniers trimestres, les prévisions pour le second semestre 2025 indiquant une poursuite de la croissance, ce qui confirme la position solide de Merck dans le domaine des médicaments et des thérapies innovants.





Le segment Santé animale, bien que plus modeste, reste une activité stable et en légère croissance, avec un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 1,2 et 1,6 milliard de dollars, ce qui démontre l'efficacité de la diversification des sources de revenus. Le segment « Autres » est le plus petit et le plus volatil, mais il constitue une activité complémentaire qui s'adapte avec souplesse aux besoins du marché.

Le principal moteur de croissance du portefeuille de Merck est le segment de l'oncologie, dominé par Keytruda. Keytruda affiche une croissance constante à deux chiffres, supérieure à 10 % d'une année sur l'autre, confirmant ainsi sa position dominante dans le traitement du cancer. D'autres produits oncologiques, tels que Lynparza et Welireg, affichent également une croissance dynamique, Welireg se distinguant par des augmentations spectaculaires au cours des derniers trimestres. Cela démontre clairement que les thérapies oncologiques innovantes sont un pilier essentiel de la stabilité et du développement de l'entreprise.

Dans d'autres segments, la situation est plus variée. Les vaccins tels que Gardasil et Pneumovax 23 connaissent un déclin, le segment de la cardiologie maintient une croissance modérée, tandis que la virologie et la diabétologie font face à des baisses significatives, ce qui indique la nécessité de revoir la stratégie et de poursuivre les efforts d'optimisation.





Malgré des difficultés temporaires, Merck affiche des bases financières solides. Bien que les marges aient parfois baissé au cours de certains trimestres, la rentabilité globale reste élevée, avec des marges d'exploitation et nettes comprises entre 25 % et 35 %. Cela confirme l'efficacité des mesures correctives et la résilience du modèle économique.



Depuis le début de l'année, la société a sous-performé par rapport à l'ensemble du marché, y compris les indices S&P 500 et Nasdaq, ce qui indique une sous-évaluation. Malgré des fondamentaux financiers solides et des perspectives de croissance stables, la valorisation boursière de Merck ne reflète pas pleinement la qualité et le potentiel de la société. Cela pourrait constituer une opportunité d'investissement intéressante pour les investisseurs à la recherche de sociétés présentant un potentiel de croissance significatif et des fondamentaux stables.



Merck est une entreprise qui a su tirer parti d'une crise à court terme pour renforcer son efficacité et sa rentabilité. Des marges élevées, une croissance stable de ses revenus et des flux de trésorerie prévisibles constituent ses principaux atouts dans un contexte économique incertain. Le développement dynamique des médicaments oncologiques, en particulier du Keytruda, constitue le fondement d'une croissance future et renforce la position de Merck en tant que leader dans le domaine des traitements innovants contre le cancer. Il s'agit d'une activité solide et stable, dotée d'un potentiel à long terme, qui devrait attirer les investisseurs à la recherche d'entreprises stables et prometteuses.

Prévisions de développement de Merck & Co pour 2023-2029

Après une période de croissance stable et de solides fondamentaux financiers, Merck est confrontée à un défi majeur : pourra-t-elle maintenir une croissance dynamique dans les années à venir ? Les dépenses mondiales en médicaments augmentent et la demande de traitements innovants reste élevée ; cependant, l'expiration des licences et la concurrence croissante des génériques pourraient limiter le rythme de croissance à l'avenir. Merck opère principalement dans le segment prometteur de l'oncologie, où Keytruda reste le principal moteur de croissance, et développe des thérapies innovantes telles que Lynparza et Welireg. Les segments pharmaceutique et santé animale assurent la diversification et la stabilité des revenus, renforçant ainsi la résilience de l'entreprise face à l'évolution des conditions du marché.

Compte tenu de ces facteurs, nous avons élaboré trois scénarios réalistes de croissance des revenus pour Merck dans les années à venir.

Le scénario de référence table sur une croissance stable et continue du chiffre d'affaires, soutenue par le maintien d'une position forte dans des segments clés, en particulier l'oncologie. Nous prévoyons une croissance modérée des ventes et une base de revenus stable dans les segments pharmaceutique et santé animale. Dans ce scénario, le chiffre d'affaires passerait d'environ 65 milliards de dollars en 2025 à près de 79 milliards de dollars en 2029. Ce scénario reflète un équilibre entre des tendances de marché favorables, la maturité du secteur et la pression concurrentielle.

table sur une croissance stable et continue du chiffre d'affaires, soutenue par le maintien d'une position forte dans des segments clés, en particulier l'oncologie. Nous prévoyons une croissance modérée des ventes et une base de revenus stable dans les segments pharmaceutique et santé animale. Dans ce scénario, le chiffre d'affaires passerait d'environ 65 milliards de dollars en 2025 à près de 79 milliards de dollars en 2029. Ce scénario reflète un équilibre entre des tendances de marché favorables, la maturité du secteur et la pression concurrentielle. Le scénario optimiste table sur une croissance plus rapide grâce à l'expansion sur de nouveaux marchés, à des investissements fructueux dans la recherche et le développement et à des taux de croissance élevés et soutenus dans le domaine de l'oncologie. Cette variante tient également compte de l'introduction potentielle de nouveaux produits innovants qui augmenteront la part de Merck sur le marché pharmaceutique mondial. Les revenus pourraient dépasser 82 milliards de dollars en 2029, ce qui indique un fort potentiel de croissance et une exploitation efficace des opportunités du marché.

Le scénario prudent tient compte de risques plus élevés, tels que l'expiration de brevets clés, la concurrence croissante des génériques et les défis réglementaires potentiels. Dans ce scénario, la croissance du chiffre d'affaires ralentit, pour atteindre environ 74 milliards de dollars à la fin de la période de prévision. Néanmoins, l'entreprise conserve sa résilience et sa stabilité financière grâce à la diversification de son portefeuille et à une gestion efficace des coûts.

Le taux de croissance terminal a été estimé à 2 %. Les autres paramètres financiers ont été calculés en moyenne sur la base des résultats des cinq dernières années.

Quel que soit le scénario, Merck reste une entreprise aux fondamentaux solides, aux marges saines et au potentiel de croissance évident, en particulier dans le domaine de l'oncologie.

Évaluation de Merck & Co

Nous présentons l'évaluation de Merck & Co Inc. à l'aide de la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie (DCF). Il convient de souligner que cette évaluation est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou une évaluation exacte.

L'analyse a été basée sur le scénario financier de référence, en supposant une croissance stable des revenus dans les années à venir et le maintien d'une rentabilité opérationnelle saine. Le modèle suppose un coût moyen pondéré du capital (CMPC) de 6 %, ce que nous considérons comme approprié pour le secteur pharmaceutique. Ce secteur se caractérise par des flux de trésorerie stables, une faible volatilité des bénéfices et un profil de risque défensif, ce qui se traduit historiquement par un coût du capital relativement faible par rapport à d'autres secteurs.

Il convient de noter que les baisses potentielles des taux d'intérêt par la Réserve fédérale au cours des prochains trimestres pourraient réduire davantage le coût du capital, augmentant ainsi la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs. Pour Merck, cet effet pourrait être modérément positif, car la société maintient un faible niveau d'endettement et se finance principalement par des fonds propres, ce qui augmente sa résilience face aux changements macroéconomiques.

Sur la base de cette analyse, la juste valeur d'une action Merck & Co a été estimée à environ 116,67 dollars, contre un cours actuel de 87,56 dollars. Cela indique un potentiel de hausse d'environ 33 % par rapport à la valorisation actuelle du marché. Compte tenu de ses solides fondamentaux financiers, de ses marges élevées, de son portefeuille de produits diversifié et de sa position dominante dans le domaine de l'oncologie, la valorisation actuelle du marché ne reflète pas pleinement le potentiel fondamental de Merck. Merck reste une entreprise stable et défensive, capable de générer des flux de trésorerie prévisibles, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs à long terme.

Perspectives techniques

Actuellement, le cours de l'action se consolide dans une fourchette de 85 à 95 dollars. D'un point de vue technique, le cours sort progressivement d'une tendance baissière à long terme, formant un canal haussier. Les moyennes mobiles EMA(30), EMA(50) et EMA(100) commencent à converger et à s'orienter à la hausse, ce qui suggère un possible renversement de tendance. Le maintien du cours au-dessus de 88-90 dollars soutient un scénario haussier, et une cassure au-dessus de 92-96 dollars ouvrirait la voie à de nouveaux gains proches du niveau de 100 dollars.

Merck conserve un caractère défensif et une faible volatilité ; ainsi, la faiblesse actuelle peut être considérée comme une sous-évaluation temporaire. Des fondamentaux stables, des flux de trésorerie solides et une politique de dividendes cohérente rendent l'entreprise attrayante pour les investisseurs à long terme. Merck & Co reste l'un des principaux acteurs du secteur pharmaceutique mondial, renforçant sa position grâce au développement de thérapies oncologiques innovantes.