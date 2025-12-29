Résumé quotidien: Baisse des indices et krach des métaux précieux

Le marché américain débute la semaine sur un sentiment négatif, les principaux indices enregistrant des pertes. Le NASDAQ100 mène les baisses, avec des contrats en recul de plus de 0,6 %. Des pertes similaires sont observées sur le Russell 2000. Le S&P 500 et le Dow Jones résistent légèrement mieux, avec des contrats en baisse d’un peu plus de 0,4 %.

On observe une détérioration marquée du sentiment, en particulier à l’égard des grandes entreprises technologiques. Nvidia et Palantir reculent de 1,5 %, tandis que Tesla perd plus de 2 %.

Aux États-Unis, les ventes de logements en cours de transaction ont nettement dépassé les attentes, progressant de 3,3 % en glissement mensuel, contre une prévision de +1 %. La situation de surabondance de l’offre et des prix insuffisamment ajustés aux conditions du marché commence également à se faire sentir du côté des vendeurs.

La séance est contrastée sur les places boursières européennes. En cours de séance, les indices ont légèrement reculé, pour clôturer à des niveaux proches de l’ouverture. Toutefois, après la clôture, les contrats ont poursuivi leur progression. Les plus fortes hausses sont observées sur le NED25 néerlandais, en hausse de plus de 0,6 %. Le SPA35 et le DE40 progressent de plus de 0,2 %. L’EU50, le UK100 et le FRA40 limitent leurs gains à un peu plus de 0,1 %. Les baisses se poursuivent en Italie, où l’ITA40 recule de 0,2 %.

Sous la pression d’un nouvel espoir éphémère, lié aux prétendues négociations de paix concernant l’Ukraine, les valorisations des entreprises européennes de défense ont nettement reculé. Rheinmetall a perdu près de 1 %, tandis que Leonardo a cédé un peu moins de 2 %. Quelques heures après la clôture, la diplomatie russe a annoncé qu’une attaque avait échoué contre l’une des résidences du président russe, ce qui, selon les représentants de la Fédération de Russie, constitue un prétexte supplémentaire pour s’éloigner des négociations.

Une nouvelle vague de tensions au Moyen-Orient soutient les prix du pétrole, l’Arabie saoudite — premier producteur mondial de pétrole — renforçant une nouvelle fois son implication dans le conflit au Yémen. Les prix du pétrole progressent d’environ 2 %.

L’EIA a publié son rapport sur les stocks de gaz naturel. Les stocks ont augmenté, mais moins que prévu, entraînant une hausse d’environ 3 % des contrats sur le gaz naturel. L’EIA devait également publier aujourd’hui les données sur les stocks de pétrole, mais cette publication a été retardée.

Les prix du cacao progressent de plus de 5 %, à la suite de livraisons de matières premières agricoles inférieures aux attentes vers les ports de Côte d’Ivoire.

Très fortes baisses sur le marché des métaux précieux. Le palladium est le plus touché, avec une chute de 16 %. Le platine recule de 13 %, l’argent de plus de 9 %, et l’or se déprécie d’environ 4,5 %. La clôture de positions spéculatives dans un contexte de surachat extrême et de faible liquidité a coïncidé avec l’annonce par la CME d’un relèvement des exigences de marge.

Sur le marché des changes, on observe un renforcement modéré mais généralisé du dollar américain et du yen. Le dollar néo-zélandais, le baht thaïlandais et le forint hongrois affichent de mauvaises performances.

Le sentiment négatif persiste sur le marché des cryptomonnaies, où la plupart des tokens enregistrent de légères pertes. Le bitcoin se maintient autour de 87 300 dollars, tandis que l’ethereum sous-performe, passant sous les 2 950 dollars. Les entreprises liées au secteur des cryptomonnaies perdent également de la valeur.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."