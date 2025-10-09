Action de la semaine - Super Micro Computer (09.10.2025)

Super Micro Computer : le fournisseur d'infrastructures d'IA deviendra-t-il le prochain géant technologique, ou s'agit-il simplement d'un effet de mode ?

En seulement deux ans, Super Micro Computer (SMCI) est passé du statut de fabricant de serveurs de niche à celui de l'une des entreprises les plus prometteuses du marché boursier américain. Pour de nombreux investisseurs, SMCI est devenu le symbole d'une nouvelle vague d'« infrastructures d'IA », c'est-à-dire d'entreprises qui ne développent pas elles-mêmes de modèles d'intelligence artificielle, mais fournissent le matériel sur lequel ces modèles fonctionnent.

Contrairement à des géants bien connus tels que Nvidia ou AMD, Super Micro opère plus discrètement, se concentrant sur la conception, l'assemblage et la livraison de serveurs, de systèmes GPU, de solutions de refroidissement liquide et d'infrastructures pour les centres de données. Cela ne l'a pas empêché de gagner la confiance de clients majeurs tels que Microsoft, Meta, Oracle et Tesla. Alors que les entreprises mondiales investissent des milliards dans les centres de données IA, SMCI est l'une des premières à bénéficier de cette tendance.

Mais la valorisation actuelle de l'entreprise reflète-t-elle vraiment son potentiel à long terme, ou les investisseurs ont-ils été emportés par une vague d'engouement similaire à celle de l'ère dot-com ? Dans cet article, nous examinerons de plus près les activités, les finances, la valorisation, les scénarios de croissance et les risques qui pourraient façonner l'avenir de cette entreprise en pleine expansion.

Que fait Super Micro Computer ?

Super Micro Computer (SMCI) est principalement un fabricant de serveurs et de systèmes informatiques haute performance, utilisés principalement dans les centres de données, les services de cloud computing et, plus récemment, dans le secteur en pleine croissance de l'intelligence artificielle (IA). L'entreprise est spécialisée dans la fourniture de solutions matérielles de bout en bout, des cartes mères et des systèmes de refroidissement liquide aux plates-formes serveurs avancées optimisées pour les GPU.

L'un des principaux facteurs de différenciation de SMCI est sa capacité à adapter rapidement ses produits aux besoins spécifiques de clients tels que les hyperscalers (par exemple, Microsoft, Meta, Oracle) et les entreprises qui développent des modèles d'IA avancés. Cela a fait de Super Micro un partenaire privilégié pour les projets où le délai de mise sur le marché et les performances matérielles sont essentiels. Il convient de noter que SMCI ne se contente pas de vendre des serveurs prêts à l'emploi, mais participe souvent au processus de conception et d'intégration afin de créer des solutions personnalisées pour chaque client, ce qui la distingue des fabricants de matériel informatique plus importants et plus généralistes.

Les grandes tendances qui stimulent Super Micro Computer

Le marché des centres de données et des infrastructures d'IA est en plein essor, porté par trois grandes tendances :

Explosion de l'IA et des grands modèles linguistiques (LLM) – La croissance rapide des applications d'IA entraîne une demande massive en puissance de calcul, qui à son tour alimente le besoin de serveurs spécialisés équipés de processeurs GPU. Expansion de l'infrastructure mondiale des centres de données – Les hyperscalers tels que Microsoft, Amazon, Meta et Google investissent des milliards de dollars pour étendre leurs centres de données, en particulier aux États-Unis, en Europe et en Asie, afin de répondre à la demande croissante en matière de calcul. Progrès technologiques en matière de refroidissement et d'efficacité énergétique – À mesure que la demande de performances augmente, il devient également nécessaire de réduire la consommation d'énergie. SMCI se distingue en proposant des systèmes de refroidissement liquide de pointe qui permettent une gestion plus efficace et plus écologique de la température des serveurs.

Le marché des centres de données connaît une croissance extraordinaire. Selon les prévisions, sa valeur devrait passer d'un peu moins de 400 milliards de dollars en 2025 à plus de 1 200 milliards de dollars en 2035. Cela représente une opportunité considérable pour Super Micro Computer. La demande croissante de solutions matérielles avancées place l'entreprise dans une position favorable pour soutenir la croissance de ses revenus et de ses bénéfices. En conséquence, SMCI consolide son rôle d'acteur clé dans l'un des secteurs mondiaux à la croissance la plus rapide.

Analyse financière

Le modèle commercial de Super Micro Computer est fortement axé sur son segment Systèmes de serveurs et de stockage, qui représente plus de 85 à 90 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Ce segment comprend la production de systèmes de serveurs complets et intégrés utilisés principalement dans les centres de données, les projets d'IA, les environnements cloud et les solutions de calcul haute performance (HPC).

Depuis 2021, ce segment connaît une croissance fulgurante, passant d'environ 693 millions de dollars au troisième trimestre 2021 à 7,4 milliards de dollars prévus au deuxième trimestre 2026. Cela représente plus que décupler en moins de cinq ans. Le taux de croissance s'est fortement accéléré au second semestre 2023, sous l'effet de l'essor des infrastructures d'IA et de la demande croissante des hyperscalers mondiaux. Les données relatives à la croissance annuelle du chiffre d'affaires confirment cette tendance : le segment des systèmes de serveurs et de stockage a connu une croissance à deux chiffres constante : +60 % en 2022, +47 % en 2023, +116 % en 2024 et environ +50 % en 2025.

Parallèlement, le segment Sous-systèmes et accessoires, qui comprend les composants de serveurs, les accessoires et les pièces d'extension de systèmes, reste plus modeste et relativement stable, générant environ 150 à 200 millions de dollars par trimestre. La part de chiffre d'affaires de ce segment diminue progressivement, avec une croissance inégale : +45 % en 2024, mais -24 % en 2023 et -18 % en 2025. Il joue donc un rôle complémentaire plutôt que d'être un moteur de croissance clé.

Cette forte concentration des revenus dans un segment en pleine expansion offre à la fois un potentiel d'évolutivité important et une vulnérabilité accrue aux fluctuations de ce marché. Cependant, compte tenu de la demande croissante en infrastructures d'IA et en centres de données, les perspectives pour les systèmes de serveurs et de stockage restent très favorables.

Les données financières montrent clairement que l'entreprise connaît une croissance rapide, particulièrement évidente dans la forte augmentation de ses revenus trimestriels depuis mi-2023. Le succès de SMCI s'inscrit dans le cadre de tendances macroéconomiques plus larges qui redessinent le paysage mondial des infrastructures informatiques et d'IA. L'explosion des applications d'IA, en particulier les grands modèles linguistiques, alimente une demande intense pour des centres de données haute performance et des serveurs basés sur des GPU. Des géants du secteur tels que Microsoft, Amazon, Meta et Google investissent des milliards dans l'expansion de leur capacité de calcul. Grâce à son modèle de production flexible et à sa capacité à personnaliser le matériel en fonction des besoins des clients, SMCI apparaît comme l'un des principaux bénéficiaires de cette transformation.

SMCI augmente non seulement son chiffre d'affaires, mais améliore également sa rentabilité et son résultat net, comme le montrent ses résultats financiers trimestriels. Depuis 2023, la société affiche une forte croissance de ses ventes, parallèlement à une efficacité opérationnelle et financière croissante. Les marges, autrefois volatiles, se sont stabilisées dans une fourchette de 6 à 10 %, ce qui montre que la société peut se développer sans perdre le contrôle de ses coûts.

Le chiffre d'affaires et le bénéfice net affichent tous deux une forte tendance à la hausse. Au cours de certaines périodes, la croissance annuelle du chiffre d'affaires a dépassé 100 %. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard : SMCI a progressivement mis en place un modèle commercial évolutif qui lui permet de répondre avec souplesse aux besoins de clients très exigeants. L'entreprise ne se contente pas de surfer sur la vague de l'IA, elle la transforme en un avantage commercial durable grâce à une technologie innovante, des performances élevées et des capacités de livraison rapides.

Par rapport au marché dans son ensemble, SMCI se distingue également en termes de performance boursière. Le graphique des rendements cumulés depuis le début de l'année 2025 montre que SMCI a largement surpassé le S&P 500 (US500) et le Nasdaq 100 (US100). Cependant, le cours de son action affiche une volatilité nettement plus élevée, ce qui indique un risque d'investissement plus important, mais aussi des rendements potentiellement plus élevés.

Une baisse du ratio cours/bénéfice prévisionnel est interprétée par le marché comme un signe d'attentes croissantes quant aux résultats futurs de l'entreprise. Les investisseurs tablent sur une croissance rapide des bénéfices au cours des prochains trimestres, ce qui rend la valorisation actuelle plus attractive par rapport aux bénéfices futurs. Pour beaucoup, cela signifie également que SMCI n'est plus seulement considéré comme un fournisseur de matériel informatique, mais de plus en plus comme un acteur stratégique dans l'écosystème des infrastructures d'IA et des centres de données. La baisse du ratio cours/bénéfice prévisionnel peut refléter une confiance croissante dans la capacité de l'entreprise non seulement à maintenir sa trajectoire de croissance actuelle, mais aussi à développer un avantage concurrentiel durable.

Prévisions

Après une croissance record de son chiffre d'affaires en 2023 et 2024, la question clé qui se pose au marché est la suivante : Super Micro Computer pourra-t-elle maintenir cette forte dynamique dans les années à venir ? L'entreprise opère dans un secteur très prometteur, mais l'essor de l'IA et des centres de données ne durera pas éternellement. La croissance ralentira naturellement avec le temps. L'analyse présente trois scénarios de développement réalistes : de base, optimiste et prudent, tenant compte à la fois de la dynamique continue de l'IA et des défis potentiels tels que la saturation du marché, la pression sur les marges et les cycles d'investissement.

Le scénario de base prévoit une croissance très forte jusqu'en 2027 environ, tirée par la forte demande en infrastructures d'IA, les investissements mondiaux dans l'hyperscaling et l'expansion des grands modèles linguistiques. Le chiffre d'affaires dépasse les 38 milliards de dollars en 2027, puis ralentit naturellement à mesure que le marché arrive à maturité et que la concurrence s'intensifie. Même dans ce cas, l'entreprise continue de croître, atteignant près de 58 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2029. Il s'agit d'un scénario équilibré entre la dynamique continue et la cyclicité du marché.

prévoit une croissance très forte jusqu'en 2027 environ, tirée par la forte demande en infrastructures d'IA, les investissements mondiaux dans l'hyperscaling et l'expansion des grands modèles linguistiques. Le chiffre d'affaires dépasse les 38 milliards de dollars en 2027, puis ralentit naturellement à mesure que le marché arrive à maturité et que la concurrence s'intensifie. Même dans ce cas, l'entreprise continue de croître, atteignant près de 58 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2029. Il s'agit d'un scénario équilibré entre la dynamique continue et la cyclicité du marché. Le scénario optimiste prévoit que SMCI non seulement maintiendra, mais accélérera sa croissance grâce à l'expansion continue du marché et des technologies. Les investissements dans les centres de données resteront importants, l'entreprise gagnera de nouveaux clients et renforcera ses partenariats. Le chiffre d'affaires pourrait atteindre 65 milliards de dollars d'ici 2029 , avec une croissance stable tout au long de la période de prévision.

prévoit que SMCI non seulement maintiendra, mais accélérera sa croissance grâce à l'expansion continue du marché et des technologies. Les investissements dans les centres de données resteront importants, l'entreprise gagnera de nouveaux clients et renforcera ses partenariats. Le chiffre d'affaires pourrait atteindre , avec une croissance stable tout au long de la période de prévision. Le scénario prudent suppose que la plus forte impulsion de croissance s'est produite entre 2023 et 2025. Les investissements dans l'IA ralentissent, la concurrence s'intensifie et certains clients se tournent vers des solutions moins coûteuses ou plus intégrées. Néanmoins, le chiffre d'affaires de SMCI continue de croître, bien que de manière plus modérée, pour atteindre plus de 51 milliards de dollars d'ici 2029. Cela représenterait toujours un modèle commercial résilient, même dans un environnement plus difficile.

Nous présentons une évaluation par actualisation des flux de trésorerie (DCF). Celle-ci est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ni une évaluation exacte.

L'évaluation est basée sur le scénario de référence en matière de prévisions de revenus et de bénéfices. Un WACC (coût moyen pondéré du capital) constant de 10 % a été utilisé tout au long de la période de prévision. La valeur finale a été estimée en supposant un taux de croissance à long terme prudent de 2 %. Les autres paramètres financiers ont été calculés en moyenne sur la base des performances des cinq dernières années.

Évaluation

Sur cette base, la juste valeur estimée par action de Super Micro Computer est d'environ 100 $, soit environ 71 % de plus que le cours actuel de 58,65 $. Cette différence peut suggérer une opportunité d'investissement intéressante, en particulier pour ceux qui croient en la poursuite de la croissance rapide de l'entreprise.