Action du mois : Visa surperforme le marché

Tout le monde connaît et utilise les cartes Visa (V.US). Cependant, peu de gens comprennent comment fonctionne le processus de paiement et quelles sont les entreprises impliquées. Plus important encore, ils ne considèrent pas que Visa est peut-être l'une des entreprises les plus compétitives au monde. Mais attention, car les investisseurs connaissent la qualité de Visa et ses actions se négocient déjà à des multiples élevés. Les actions Visa sont-elles chères ou représentent-elles encore une opportunité ? Comment fonctionne le secteur du paiement par carte ? Ce processus peut être divisé en deux phases : la phase d'autorisation et la phase de paiement. La phase d'autorisation se déroule comme suit : L'acheteur souhaite payer avec sa carte de crédit dans le magasin. Le magasin dispose de son TPV et passe la carte pour en détecter les données. Ces données sont envoyées à l'acquéreur. L'acquéreur reçoit les informations et les envoie via le réseau de cartes (Visa, par exemple) à l'émetteur de la carte, qui est généralement la banque de la personne qui a payé par carte. L'émetteur vérifie que la personne dispose de fonds et l'approuve, renvoyant les informations via Visa à l'acquéreur. Le point de vente du commerçant reçoit ces informations et le paiement est autorisé. La phase de paiement s'exécute comme suit : L'émetteur de la carte crédite le compte du consommateur pour régler la transaction, qui est envoyée via le réseau de cartes (Visa) Le réseau de cartes envoie la transaction à l'acquéreur (liquidateur de paiement, dans le cas où le travail est divisé) pour règlement. Le liquidateur de paiement exécute le règlement entre l'émetteur de la carte et la banque où le commerçant a le compte. La banque commerciale dépose l'argent sur son compte de commission net ou MDR Source : Rapport annuel de Visa Comme nous pouvons le constater, le réseau de cartes est fondamental dans le processus de paiement, car il transmet les informations d'une partie à l'autre et facilite l'ensemble du processus de paiement. Et si l'on ajoute à cela le fait que le secteur des paiements est d'une grande importance pour l'économie mondiale, on peut affirmer sans risque de se tromper que les sociétés de cartes de crédit et de débit ont une importance significative dans l'économie moderne. Pour vous donner une idée, en 2024, le total des paiements des consommateurs dans le monde devrait atteindre environ 44 600 milliards de dollars, dont environ 15 % seront effectués par le biais du commerce en ligne. D'ici 2030, le volume des paiements dans le monde devrait atteindre environ 58 000 milliards de dollars, soit une croissance annualisée de 4,8 %. Il est important de noter qu'en plus de la croissance économique elle-même, une autre variable continuera à stimuler les paiements par carte : la réduction de l'utilisation des espèces. En 2014, 44 % de la valeur des transactions dans le monde ont été effectuées en espèces, alors que ce chiffre est actuellement d'environ 15 % et devrait atteindre 11 % d'ici 2030. Visa vs Mastercard Le réseau de cartes est constitué d'un oligopole, Visa détenant environ 55 % des parts de marché, suivi par Mastercard avec 34 %. À cet égard, les comparaisons entre les deux sociétés sont nombreuses, mais la réalité est que Visa se voit généralement attribuer le meilleur classement. Tout d'abord, Visa exige beaucoup moins d'incitations de la part des clients que Mastercard pour que les commerçants utilisent son réseau de cartes, ce qui indique déjà la position concurrentielle de la société. Si l'on ajoute à cela le fait que Visa traite beaucoup plus de transactions que Mastercard, on peut expliquer la différence de marges entre les deux sociétés, avec Visa nettement en tête. Notez que peu de sociétés dans le monde ont des marges d'exploitation supérieures à 60 %, chiffre dont on peut déjà déduire la qualité de la société. De son côté, le ROCE (return on capital employed) de Mastercard est nettement supérieur à celui de Visa. Il convient toutefois de souligner la raison de cette différence. Mastercard amortit ses actifs incorporels beaucoup plus rapidement que Visa, ce qui se traduit par des marges d'exploitation plus faibles, mais un capital employé plus faible, ce qui augmente son ROCE. Quoi qu'il en soit, les deux sociétés bénéficient d'une solide position concurrentielle, comme le montrent leurs chiffres. Comment Visa gagne-t-elle de l'argent ? Visa est le lien entre l'acquéreur et l'émetteur. C'est une étape fondamentale du processus de paiement, car les informations correctes doivent être transmises pour approuver ou rejeter un paiement dans un court laps de temps, avec un taux d'échec faible ou nul. En ce qui concerne ses sources de revenus, elles peuvent être divisées en : Services : il s'agit des revenus provenant des processus d'acheminement des transactions et perçus même si la transaction est acheminée en dehors du réseau Visa (par exemple vers le réseau Mastercard).

il s'agit des revenus provenant des processus d'acheminement des transactions et perçus même si la transaction est acheminée en dehors du réseau Visa (par exemple vers le réseau Mastercard). Traitement des données : perçus lorsque le paiement est effectué via le réseau Visa, généralement via VisaNet. Cela inclut les revenus provenant de l'autorisation, du règlement et du paiement de la transaction.

perçus lorsque le paiement est effectué via le réseau Visa, généralement via VisaNet. Cela inclut les revenus provenant de l'autorisation, du règlement et du paiement de la transaction. Transactions internationales : il s'agit des revenus provenant des transactions internationales et des opérations de change.

il s'agit des revenus provenant des transactions internationales et des opérations de change. Autres revenus : Il s'agit d'une part très résiduelle des revenus et ils sont attribués aux services de conseil, au marketing et aux paiements de licence pour l'utilisation de la marque ou de la technologie Visa. En règle générale, le traitement des données est facturé à un tarif fixe pour chaque transaction, tandis que les services et les transactions internationales sont facturés en fonction du volume d'argent. Quels sont les avantages concurrentiels de Visa ? Visa dispose de trois avantages concurrentiels qui lui permettent d'obtenir des rendements et des marges plus élevés que ceux du marché, bien que les deux premiers soient les plus importants : Effet de réseau : il se produit lorsque la valeur de votre écosystème augmente à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. En ce sens, il s'agit du principal avantage concurrentiel de Visa, car son réseau est précieux en raison du grand nombre de commerçants qui acceptent sa carte. À tel point que Visa facture également des services pour acheminer les transactions effectuées sur un autre réseau. En outre, nous pensons que cela permettra à Visa de capter une part importante des paiements passant de l'argent liquide à d'autres moyens numériques. Cela permettra également à Visa de se développer sur des marchés où elle opère avec une part de marché limitée, ce qui augmentera les paiements incitatifs à court terme. Économies d'échelle : en raison du grand nombre de transactions qu'elle effectue, les coûts fixes sont considérablement dilués et chaque transaction supplémentaire est très rentable, ce qui se traduit par ces marges importantes compte tenu du levier d'exploitation. Coûts de transfert : il est difficile d'utiliser un autre réseau que Visa ou Mastercard en raison du risque que les paiements ne soient pas acceptés, des failles de sécurité ou encore de la lenteur des transactions. Évaluation de l'action Visa : quel est l'objectif de cours ? Les chiffres de Visa ont été solides, avec une augmentation des revenus de 10,3 % en rythme annualisé sur la période 2017-2024 et de 9,4 % en rythme annualisé sur la période 2019-2024, malgré la pandémie. Ses marges, quant à elles, ont permis à son EBIT de croître de 10 % et de 10,6 % au cours de la dernière période indiquée, tandis que le bénéfice dilué par action a grimpé respectivement de 19,5 % et de 12,8 %. Tout cela alors que son flux de trésorerie disponible a augmenté respectivement de 15,6 % annualisé et de 10,6 % annualisé. Ces informations, combinées aux opportunités de croissance dans des segments tels que les paiements internationaux, où la taille du marché est d'environ 200 milliards de dollars, nous amènent à penser que Visa sera en mesure de croître à un rythme plus rapide que le marché. Plus précisément, nous pensons que le chiffre d'affaires augmentera à un taux annualisé de 13,5 %, avec une expansion des marges et une croissance du taux annualisé de l'EBIT de 14,4 %. Pour valoriser les actions Visa, nous avons utilisé les flux de trésorerie actualisés et les multiples. Les deux méthodes nous ont donné un potentiel réduit, bien que positif. Pour le prix cible final, nous avons décidé de pondérer les deux méthodes, ce qui nous donne un prix cible de 390,2 $ pour les actions Visa. Cela représente un potentiel de hausse d'environ 16 %, alors que le rendement annualisé si ce prix était atteint dans trois ans ne serait que de 5,2 %. Cependant, nous devons souligner que la qualité de Visa nous rend optimistes quant à la société et nous pensons qu'elle continuera à générer de la valeur pour les actionnaires.

