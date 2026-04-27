Action Microsoft : OpenAI rebat les cartes

- Microsoft ne versera plus de partage de revenus à OpenAI, tandis qu’OpenAI continuera ses paiements à Microsoft jusqu’en 2030, avec un plafond.
- L’action MSFT cède environ 0,2% à 423,70 dollars vers 18h23, heure de Paris, après un plus bas intraday à 405,60 dollars.
- Les résultats trimestriels de Microsoft seront publiés mercredi 29 avril 2026 après la clôture américaine.
- Microsoft ne versera plus de partage de revenus à OpenAI, tandis qu’OpenAI continuera ses paiements à Microsoft jusqu’en 2030, avec un plafond.
- L’action MSFT cède environ 0,2% à 423,70 dollars vers 18h23, heure de Paris, après un plus bas intraday à 405,60 dollars.
- Les résultats trimestriels de Microsoft seront publiés mercredi 29 avril 2026 après la clôture américaine.
L’action Microsoft recule modérément ce lundi, après l’annonce d’un accord amendé avec OpenAI. Le dossier touche directement la valorisation du groupe, car l’action Microsoft reste l’un des principaux relais boursiers de l’intelligence artificielle à Wall Street. Le point surveillé porte moins sur la fin d’un partage de revenus que sur la perte partielle d’exclusivité autour des modèles d’OpenAI.
Action Microsoft : un accord OpenAI moins fermé
La licence devient non exclusive
L’accord amendé confirme que Microsoft conserve une licence sur la propriété intellectuelle d’OpenAI pour les modèles et les produits jusqu’en 2032. Cette licence devient toutefois non exclusive. OpenAI peut désormais proposer tous ses produits à ses clients via n’importe quel fournisseur de cloud, même si ses produits doivent d’abord être déployés sur Azure lorsque Microsoft peut prendre en charge les capacités nécessaires.
Ce changement modifie le récit boursier autour de l’action Microsoft. Depuis 2023, une partie de la prime accordée au titre reposait sur l’idée d’un accès privilégié aux modèles d’OpenAI. La nouvelle structure conserve l’accès technologique, mais réduit la rareté de cet accès.
Microsoft reste le principal partenaire cloud d’OpenAI. Le groupe conserve aussi une participation directe dans la croissance de la société. La rupture n’est donc pas opérationnelle ; elle concerne surtout le niveau de contrôle dont Microsoft disposait sur une relation devenue centrale pour son image en intelligence artificielle.
Le partage de revenus change de sens
Microsoft ne versera plus de partage de revenus à OpenAI. En sens inverse, les paiements d’OpenAI vers Microsoft se poursuivent jusqu’en 2030, au même pourcentage, mais avec un plafond total. Cette mécanique donne davantage de visibilité aux deux parties.
Pour l’action Microsoft, cette évolution peut se lire de deux façons. À court terme, la perte d’exclusivité peut être interprétée comme un recul du pouvoir de négociation de Microsoft. À moyen terme, l’arrêt des paiements de Microsoft vers OpenAI peut alléger le coût économique de certains produits liés à l’intelligence artificielle.
La réaction du titre reflète cette lecture partagée. L’action MSFT évolue autour de 423,70 dollars, en baisse d’environ 0,2% sur la séance, avec une amplitude marquée entre 405,60 et 426,92 dollars. Le mouvement reste contenu, mais il intervient deux jours avant une publication qui peut peser davantage que l’annonce contractuelle elle-même.
Azure et Copilot restent le test boursier
Le cloud doit prouver sa traction liée à l’IA
Le prochain rendez-vous est daté. Microsoft publiera les résultats de son troisième trimestre fiscal 2026 mercredi 29 avril, après la clôture américaine. Satya Nadella et Amy Hood doivent ensuite commenter les chiffres lors de la conférence dédiée aux investisseurs.
La croissance d’Azure sera le premier indicateur suivi. Lors du trimestre précédent, Microsoft indiquait que la hausse du chiffre d’affaires avait été tirée par Intelligent Cloud et Productivity and Business Processes, avec une progression d’Azure dans la division cloud. Le groupe précisait aussi que la marge brute du Microsoft Cloud avait reculé à 67%, sous l’effet des investissements dans l’infrastructure IA et de l’usage croissant des produits d’IA.
Ce point compte pour l’action Microsoft. L’IA augmente la demande de calcul, mais elle exige aussi des centres de données, des puces et de l’énergie. Une hausse du chiffre d’affaires d’Azure n’a donc de valeur boursière durable que si les marges tiennent malgré ces dépenses.
Copilot devient un indicateur de monétisation
Copilot est l’autre axe de lecture. Microsoft a intégré l’IA dans ses outils de productivité, son environnement développeur et certains services de sécurité. Pour le marché, le sujet n’est pas seulement l’adoption des fonctionnalités ; il s’agit de mesurer la conversion en revenus récurrents.
La division Microsoft 365 Commercial Cloud avait contribué à la croissance du segment Productivity and Business Processes lors du trimestre précédent. Cela donne un point de comparaison pour les résultats Microsoft attendus mercredi. Une accélération liée à Copilot soutiendrait l’idée que l’IA ne se limite pas aux dépenses d’infrastructure.
À l’inverse, une croissance d’Azure jugée trop faible ou des marges encore comprimées par les investissements IA pèseraient sur le titre. Le nouvel accord avec OpenAI serait alors relu sous un angle moins favorable. L’attention se déplace donc vers les chiffres : revenus cloud, marge du Microsoft Cloud, adoption de Copilot et engagements commerciaux liés à l’IA.
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi l’action Microsoft baisse-t-elle après l’accord OpenAI ?
L’action Microsoft recule car le nouvel accord réduit l’exclusivité dont disposait Microsoft sur les technologies d’OpenAI. Le groupe conserve un accès aux modèles jusqu’en 2032, mais cet accès n’est plus exclusif.
OpenAI quitte-t-elle Microsoft et Azure ?
Non. OpenAI conserve Microsoft comme principal partenaire cloud, et les produits doivent d’abord passer par Azure lorsque Microsoft peut fournir les capacités nécessaires. OpenAI gagne toutefois la possibilité de servir ses clients via d’autres clouds.
Pourquoi Azure est-il central pour l’action Microsoft ?
Azure concentre une grande partie des attentes liées à l’intelligence artificielle. Si la demande IA se traduit par plus de revenus cloud sans trop réduire les marges, l’effet peut soutenir l’action Microsoft.
Quel rôle joue Copilot dans les résultats Microsoft ?
Copilot sert à monétiser l’IA dans les logiciels de productivité et les outils professionnels. Les résultats Microsoft permettront d’évaluer si son adoption se transforme en revenus visibles.
Comment suivre Microsoft sans acheter uniquement l’action Microsoft ?
Une exposition à Microsoft peut aussi passer par des fonds indiciels ou des ETF intégrant les grandes valeurs technologiques américaines. Les ETF permettent de suivre un panier d’actions plutôt qu’un seul titre, tandis que la bourse américaine reste le principal lieu de cotation du groupe.
Action Alphabet : Google gagne du terrain au Pentagone
Ouverture US | La semaine des trois forces. L'Iran, l'IA et la Fed mettent les marchés à l'épreuve !
Action Microsoft : OpenAI coupe l’exclusivité
L'action Adidas portée par le record de Sawe
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."