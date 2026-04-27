Action Microsoft : OpenAI rebat les cartes

L’action Microsoft recule modérément ce lundi, après l’annonce d’un accord amendé avec OpenAI. Le dossier touche directement la valorisation du groupe, car l’action Microsoft reste l’un des principaux relais boursiers de l’intelligence artificielle à Wall Street. Le point surveillé porte moins sur la fin d’un partage de revenus que sur la perte partielle d’exclusivité autour des modèles d’OpenAI.

Action Microsoft : un accord OpenAI moins fermé

La licence devient non exclusive

L’accord amendé confirme que Microsoft conserve une licence sur la propriété intellectuelle d’OpenAI pour les modèles et les produits jusqu’en 2032. Cette licence devient toutefois non exclusive. OpenAI peut désormais proposer tous ses produits à ses clients via n’importe quel fournisseur de cloud, même si ses produits doivent d’abord être déployés sur Azure lorsque Microsoft peut prendre en charge les capacités nécessaires.

Ce changement modifie le récit boursier autour de l’action Microsoft. Depuis 2023, une partie de la prime accordée au titre reposait sur l’idée d’un accès privilégié aux modèles d’OpenAI. La nouvelle structure conserve l’accès technologique, mais réduit la rareté de cet accès.

Microsoft reste le principal partenaire cloud d’OpenAI. Le groupe conserve aussi une participation directe dans la croissance de la société. La rupture n’est donc pas opérationnelle ; elle concerne surtout le niveau de contrôle dont Microsoft disposait sur une relation devenue centrale pour son image en intelligence artificielle.

Le partage de revenus change de sens

Microsoft ne versera plus de partage de revenus à OpenAI. En sens inverse, les paiements d’OpenAI vers Microsoft se poursuivent jusqu’en 2030, au même pourcentage, mais avec un plafond total. Cette mécanique donne davantage de visibilité aux deux parties.

Pour l’action Microsoft, cette évolution peut se lire de deux façons. À court terme, la perte d’exclusivité peut être interprétée comme un recul du pouvoir de négociation de Microsoft. À moyen terme, l’arrêt des paiements de Microsoft vers OpenAI peut alléger le coût économique de certains produits liés à l’intelligence artificielle.

La réaction du titre reflète cette lecture partagée. L’action MSFT évolue autour de 423,70 dollars, en baisse d’environ 0,2% sur la séance, avec une amplitude marquée entre 405,60 et 426,92 dollars. Le mouvement reste contenu, mais il intervient deux jours avant une publication qui peut peser davantage que l’annonce contractuelle elle-même.

Azure et Copilot restent le test boursier

Le cloud doit prouver sa traction liée à l’IA

Le prochain rendez-vous est daté. Microsoft publiera les résultats de son troisième trimestre fiscal 2026 mercredi 29 avril, après la clôture américaine. Satya Nadella et Amy Hood doivent ensuite commenter les chiffres lors de la conférence dédiée aux investisseurs.

La croissance d’Azure sera le premier indicateur suivi. Lors du trimestre précédent, Microsoft indiquait que la hausse du chiffre d’affaires avait été tirée par Intelligent Cloud et Productivity and Business Processes, avec une progression d’Azure dans la division cloud. Le groupe précisait aussi que la marge brute du Microsoft Cloud avait reculé à 67%, sous l’effet des investissements dans l’infrastructure IA et de l’usage croissant des produits d’IA.

Ce point compte pour l’action Microsoft. L’IA augmente la demande de calcul, mais elle exige aussi des centres de données, des puces et de l’énergie. Une hausse du chiffre d’affaires d’Azure n’a donc de valeur boursière durable que si les marges tiennent malgré ces dépenses.

Copilot devient un indicateur de monétisation

Copilot est l’autre axe de lecture. Microsoft a intégré l’IA dans ses outils de productivité, son environnement développeur et certains services de sécurité. Pour le marché, le sujet n’est pas seulement l’adoption des fonctionnalités ; il s’agit de mesurer la conversion en revenus récurrents.

La division Microsoft 365 Commercial Cloud avait contribué à la croissance du segment Productivity and Business Processes lors du trimestre précédent. Cela donne un point de comparaison pour les résultats Microsoft attendus mercredi. Une accélération liée à Copilot soutiendrait l’idée que l’IA ne se limite pas aux dépenses d’infrastructure.

À l’inverse, une croissance d’Azure jugée trop faible ou des marges encore comprimées par les investissements IA pèseraient sur le titre. Le nouvel accord avec OpenAI serait alors relu sous un angle moins favorable. L’attention se déplace donc vers les chiffres : revenus cloud, marge du Microsoft Cloud, adoption de Copilot et engagements commerciaux liés à l’IA.



Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l’action Microsoft baisse-t-elle après l’accord OpenAI ?

L’action Microsoft recule car le nouvel accord réduit l’exclusivité dont disposait Microsoft sur les technologies d’OpenAI. Le groupe conserve un accès aux modèles jusqu’en 2032, mais cet accès n’est plus exclusif.

OpenAI quitte-t-elle Microsoft et Azure ?

Non. OpenAI conserve Microsoft comme principal partenaire cloud, et les produits doivent d’abord passer par Azure lorsque Microsoft peut fournir les capacités nécessaires. OpenAI gagne toutefois la possibilité de servir ses clients via d’autres clouds.

Pourquoi Azure est-il central pour l’action Microsoft ?

Azure concentre une grande partie des attentes liées à l’intelligence artificielle. Si la demande IA se traduit par plus de revenus cloud sans trop réduire les marges, l’effet peut soutenir l’action Microsoft.

Quel rôle joue Copilot dans les résultats Microsoft ?

Copilot sert à monétiser l’IA dans les logiciels de productivité et les outils professionnels. Les résultats Microsoft permettront d’évaluer si son adoption se transforme en revenus visibles.

Comment suivre Microsoft sans acheter uniquement l’action Microsoft ?

Une exposition à Microsoft peut aussi passer par des fonds indiciels ou des ETF intégrant les grandes valeurs technologiques américaines. Les ETF permettent de suivre un panier d’actions plutôt qu’un seul titre, tandis que la bourse américaine reste le principal lieu de cotation du groupe.