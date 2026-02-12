La correction actuelle s’apparente davantage à une revalorisation du risque qu’à une remise en cause structurelle.

Les valorisations demeurent élevées et volatiles, intégrant des scénarios de croissance ambitieux.

Le secteur reste en phase expérimentale, avec une adoption industrielle attendue dans la seconde moitié de la prochaine décennie.

Les récentes baisses des actions liées au calcul quantique ne doivent pas être interprétées comme le signal d’un effondrement du secteur. Après une phase de forte spéculation, marquée par des envolées spectaculaires, le marché semble désormais réévaluer le risque et les horizons de rentabilité.

Le secteur demeure en pleine phase de développement technologique. Les ordinateurs quantiques actuels restent largement expérimentaux et ne sont pas destinés à un usage grand public. Les projections les plus réalistes situent une adoption industrielle significative dans la seconde moitié de la prochaine décennie. Dans ce contexte, la correction actuelle apparaît davantage comme un ajustement des anticipations qu’un désintérêt durable.

🔬 Des avancées technologiques réelles

IonQ et la course à la scalabilité

IonQ poursuit activement ses efforts en recherche et développement. L’entreprise multiplie les partenariats stratégiques et les acquisitions afin d’accélérer la mise au point de systèmes quantiques évolutifs à l’horizon 2030.

Source: xStation5

Ces initiatives visent à renforcer la capacité de calcul et la stabilité des qubits, éléments centraux de la compétitivité future du secteur.

Rigetti et l’intérêt institutionnel

Rigetti Computing continue d’augmenter le nombre de qubits et d’améliorer les performances de ses machines. L’entreprise exécute également des contrats de recherche, notamment avec des institutions gouvernementales, ce qui témoigne d’un intérêt institutionnel croissant pour la technologie quantique.

Source: xStation5

Ces collaborations renforcent la crédibilité du secteur, même si la rentabilité commerciale reste limitée à court terme.

🏭 Premières applications commerciales et diversification

D-Wave et les cas d’usage en entreprise

D-Wave Quantum se distingue par des applications commerciales concrètes, notamment dans l’optimisation de processus industriels et logistiques. Cette approche orientée vers des solutions applicatives contribue à la croissance de ses revenus et à l’adoption en entreprise.

Source: xStation5

Même si le modèle diffère des approches universelles de calcul quantique, il montre que des usages pratiques commencent à émerger.

Quantum Computing Inc. : une rare rentabilité

Quantum Computing Inc., malgré des analyses prudentes sur son modèle économique, affiche une amélioration progressive de sa liquidité et rapporte des bénéfices — une rareté dans l’univers quantique.

Source: xStation5