Les cryptomonnaies tentent d’entamer la nouvelle semaine avec de modestes gains stabilisateurs après une période très faible, durant laquelle le BTC a chuté de plus de 30 % par rapport à ses récents sommets. Les ETF crypto américains restent l’outil de suivi clé du marché. Au cours des quatre dernières semaines, les fonds basés sur le BTC ont enregistré des sorties record de 4,35 milliards de dollars. L’IBIT de BlackRock à lui seul a enregistré plus de 1,2 milliard de dollars de sorties nettes la semaine dernière, tandis que le volume total des transactions de tous les fonds a dépassé 40 milliards de dollars, suggérant un repositionnement institutionnel important. Un moteur majeur pour les actifs risqués aujourd’hui est la forte hausse des anticipations d’une baisse des taux en décembre — le marché attribue désormais une probabilité de 70 %, contre environ 20 % il y a seulement une semaine. Pour l’instant, tant que les marchés actions continuent de rebondir après les récentes baisses, les cryptomonnaies pourraient suivre une trajectoire similaire. Des sorties d’ETF de même ampleur avaient été observées au printemps, lors de la vente déclenchée par les tarifs imposés par Trump. Source: CryptoQuant La perte moyenne actuellement subie par les investisseurs à court terme est d’environ 30 %, un niveau historiquement associé soit à l’entrée de Bitcoin en marché baissier, soit à des formations de creux lors de corrections profondes.Source: Bitcoin Magazine Pro Graphiques: Bitcoin et Ethereum En revenant sur la panique d’avril, la baisse de Bitcoin du sommet au creux — à son pire moment — était également d’environ 30 %, comme aujourd’hui. Cependant, cette correction avait été moins dramatique et plus progressive. Aujourd’hui, le BTC fait face à d’importantes prises de bénéfices de la part des détenteurs les plus anciens et les plus importants, tandis que les flux entrants des investisseurs particuliers restent limités. De nombreux traders particuliers ont perdu du capital lors du krach du 10 octobre, lorsque des centaines d’altcoins ont chuté de plus de 50 % en quelques heures. Source: xStation5 Ethereum a encore un long chemin à parcourir avant de retrouver le niveau des 3 000 $. Le RSI et le MACD indiquent actuellement un sentiment extrêmement faible. En observant le croisement de la EMA50 sous la EMA200 (« death cross »), on constate que lors des quatre dernières occurrences depuis 2021, ce schéma a marqué deux fois un creux de prix — mais dans les deux autres cas, il a précédé de brèves reprises suivies d’une nouvelle vague de baisses. Source: xStation5 Une nouvelle chute sous les 80 000 $, selon l’analyse de CryptoQuant, pourrait accroître la probabilité d’un marché baissier et exercer une pression à long terme sur les investisseurs à court terme de Bitcoin, qui ont subi des pertes significatives ces dernières semaines. Source: CryptoQuant

